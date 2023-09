Ministeri Sandra Bergqvist hakee eroa Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n Sandra Bergqvist on toiminut Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kuntavaaleista 2021 lähtien.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist ilmoitti tänään pyytävänsä vapautusta tehtävästään Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Bergqvist on ollut Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kuntavaaleista 2021 lähtien. Hän on aiemmin toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtajana 2009–2012.

– Ministeritehtäväni vaatii täyden ja jakamattoman huomioni. Valitettavasti tämä ei ole sovitettavissa yhteen tehtävääni Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, Bergqvist sanoo tiedotteessa.

Käytäntönä on, että ministerit pyytävät vapautusta johtavista paikallisista luottamustehtävistä. Bergqvist jatkaa Paraisten kaupunginvaltuuston jäsenenä.