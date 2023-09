Työttömyysvakuutuksen maksuihin tulossa ennätyssuuri alennus – näin se näkyy sinun kukkarossasi

Etenkin rakennusalalla menee nyt heikosti ja alan työttömien määrä on kääntynyt nousuun. Työllisyysrahasto on kuitenkin laskenut varojensa riittävän sekä velvotteidensa hoitamiseen, että maksujen roimaan alennukseen.

Työllisyysrahaston hallitus esitti elokuun lopulla, että sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksuja alennettaisiin tuntuvasti ensi vuodeksi.

Työntekijän maksama osuus olisi ensi vuonna 0,79 prosenttia palkasta, kun se nyt on 1,50 prosenttia.

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,82 prosenttia palkasta, kun se on tänä vuonna keskimäärin 1,54 prosenttia. Työnantajille on erikseen alempi ja ylempi maksu.

Esityksen taustalla on se, että Työllisyysrahaston tulos on tänä vuonna selvästi ylijäämäinen. Lisäksi rahaston suhdannepuskuri on ylittämässä lailla määritellyn enimmäismääränsä.

Rahaa on siis liikaa, joten maksuja on pakko alentaa roimasti.

– Kyllä tämä on suurin alennus mitä tämän rahaston historiassa on tehty. Valtaosin allennusvara johtuu hyvästä työllisyys- ja talouskehityksestä, mutta mukana ovat myös hallituksen kaavailemat säästötoimet työttömyysturvaan, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Palkansaajille veroluontoisen työttömyysvakuutusmaksun likimain puolittuminen tarkoittaa ”veroalea” eli käteen jää enemmän tuloja.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 625 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Työllisyysrahaston täsmäesimerkissä mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 343,68 euroa vuodessa (28,64 euroa kuukaudessa) vuonna 2024, mikä on 308,88 euron verran vähemmän kuin vuonna 2023.

Avaa kuvien katselu Kuva: Rea Lemström / Yle

Veronmaksajain Keskusliiton laskelmien mukaan palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna 0,6-1,3 prosenttiyksikköä.

Heidän laskelmassaan keskituloisen 3840 euroa kuukaudessa tienaavan palkansaajan verotus kevenee 0,7 prosenttiyksikköä, mikä jättää palkasta 340 euroa enemmän käteen vuodessa.

Pienipalkkaisen 2000 euroa ansaitsevan verotus kevenee ensi vuonna 1,0 prosenttiyksikköä ja hyväpalkkaisen 8000 euroa tienaavan 0,7 prosenttiyksikköä.

Veronmaksajain Keskusliiton laskelmissa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun oletetaan alenevan 0,71 prosenttiyksikköä, sairausvakuutuksen päivärahamaksun 0,25 prosenttiyksikköä ja sairaanhoitomaksun 0,08 prosenttiyksikköä. Lisäksi laskelmassa on otettu huomioon valtiovarainmininisteriön budjettiehdotukseen sisältyvät työtulovähennyksen korotus sekä solidaarisuusveron jatkaminen.

Puskurin luvataan riittävän ensi vuotta pidemmälle

Talousnäkymät ovat kuitenkin loppuvuotta kohti synkentyneet, joten jos työttömyys kasvaa riittävätkö alennetut maksut kattamaan kasvaneita kuluja ja ponnahtavatko maksut taas vuonna 2025?

– Rahasto on varautunut ja on valmiina yllättäväänkin menojen kasvuun. Puskurissa on hyvin rahaa, mikä tasaa maksutason vaihtelua. Arvioimme maksuja sitten aikanaan ja näemme silloin myös miten hallituksen työttömyysturvan menoja säästävät esitykset ovat toteutuneet ja mikä niiden vaikutus on, Metsämäki sanoo.

Esimerkiksi viime vuonna puskurissa oli varoja noin 1,3 miljardia euroa. Nyt varat lähentelevät jo kahta miljardia euroa.

Työllisyysrahaston suurin menoerä ovat ansiosidonnaisen päivärahan maksaminen työttömyyskassoille.

Avaa kuvien katselu Kuva: Rea Lemström / Yle

Hallitukselle vetoomus ostovoiman parantamisesta

Maksujen maksajien ”iloa” alennuksesta himmentää se, että budjettiriiheen valmistautuva hallitus voisi haluta hyödyntää mittavaa miljardialennusta omiin tarkoituksiin.

– Olemme ymmärtäneet, että tämänsuuntaista painetta hallituksen sisällä on, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Maanantaina kaikki keskeiset työmarkkinajärjestöt vaativatkin hallitukselta, ettei työttömyysvakuutusmaksujen alennuksia siirretä paikkaamaan ensi vuoden budjettia.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen mukaan rahoilla tulisi parantaa kansalaisten ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä – ja pitää näin Suomen talouden pyörät pyörimässä.

Myös Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen huomautti verolaskelman yhteydessä tiedotteessa, että palkansaajien verotuksen keveneminen on ensi vuonna käytännössä sosiaalivakuutusmaksujen alenemisen varassa samalla, kun palkansaajan nettoansioiden ostovoima on inflaation kiihdyttyä romahtanut alimmilleen 15 vuoteen ja talous on kääntymässä taantumaan.