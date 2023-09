Tero ja Milla Romunen syövät Rosiefin antimia joka viikko. Jos he eivät käy paikan päällä, he tilaavat ruokaa kotiin. Tapasimme heidät perjantailounaalla. 7-vuotias Diana tilasi kebabia, mutta halusi maistaa palasen isänsä pizzasta. Perheen nuorimmainen on vasta kuukauden vanha.

Kuva: Niko Mannonen / Yle