Helsinki päättää pian, ottaako se terveyskeskusmaksut käyttöön kuten muu Suomi – paine valtion taholta on kova

Helsingin kaupunki pohtii ottaako se terveyskeskusmaksut käyttöön. Vuodesta 2013 pääkaupungissa terveyskeskuskäynti on ollut maksuton. Nyt sote-uudistuksen takia valtion painostus on kova.

Helsinkiläiset voivat pian joutua maksamaan lääkärikäynnistään terveyskeskuksessa kuten muutkin suomalaiset.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lautakunta käsittelee tänään tiistaina terveyskeskusmaksuja osana Helsingin hyvinvointialueen muutosohjelmaa.

Helsingin esitys lautakunnalle on, että kaupunki ottaisi terveyskeskusmaksut käyttöön, koska sillä saataisiin kahdeksan miljoonaa euroa lisää tuloa.

Helsingin kaupunki on ollut ainoa kunta Suomessa, jossa ei ole ollut terveyskeskusmaksuja vuodesta 2013 alkaen.

Uudessa valtakunnallisessa hyvinvointialuemallissa Helsinki on oma hyvinvointialueensa, mutta kuten kaikki muut hyvinvointialueet, myös Helsinki on kiinteässä valtion rahoituksen mallissa.

– Valtion määrittämä rahoitus tarkoittaa Helsingissä niukkuutta, Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastusasioista eli sotepe-asioista vastaava apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.) sanoo.

Sazonovin mukaan niukkuuden takia myös Helsingin on tehtävä muutosohjelma, jossa etsitään tehokkuutta palveluista ja myös katsotaan, löydetäänkö tulonlähteitä. Myös muilla hyvinvointialueilla on jouduttu miettimään säästöjä sotepe-palveluihin.

– Itse ajattelen, että tämmöinen kohtuullinen maksu on parempi kuin palveluista tinkiminen. Asiasta löytyy kuitenkin poliittisesti eri mielipiteitä.

Voit kuunnella Helsingin apulaispormestarin Daniel Sazonovin haastattelun tästä.

Valtio haluaa yhtenäistää terveydenhuollon maksut

Sazonov sanoo, että keskustelu terveyskeskusmaksun palauttamisesta on poliittisesti vasta alkanut Helsingissä.

Hänen mukaansa käytännössä on kuitenkin niin, että valtio on linjannut nykyisessä hallitusohjelmassaan, että terveydenhuollon maksut yhtenäistetään valtakunnallisesti. Painostus valtion puolelta Helsinkiin on siis kova.

– Lopulta riippumatta siitä, mikä lautakunnan kanta on, terveyskeskusmaksu tulee käyttöön myös Helsingissä, kun hallitus vie läpi terveydenhuollon maksujen yhtenäistämisen, Sazonov sanoo.

Hän huomauttaa, että uusi sote-uudistus on vähentänyt Helsingin liikkumavaraa sotepe-palveluiden rahoittamisessa.

– Kyse on dramaattisesta muutoksesta koko sote-järjestelmän filosofiassa.

Sazonov muistuttaa, että ennen kunnat rahoittivat sotepe-palvelut kuntalaisilta kerätyillä kuntaveroilla ja valtionosuuksilla. Nyt kaikki on täysimääräisesti valtion käsissä.

– Nyt meidän täytyy saada ne rajalliset rahat riittämään, jotka eduskunta on päättänyt kaupungille osoittaa. Sitten tehdään niillä rahoilla mahdollisimman laadukkaat palvelut.

Kaupunki ei voi lisätä muusta budjetista rahaa

Sazonovin mukaan ei ole enää käytännössä mahdollista, että Helsinki käyttäisi rahaa budjetistaan turvatakseen maksuttomat terveyskeskuskäynnit.

– Se tarkoittaisi, että jokaisen muun kunnan terveyspalvelut rahoittaisi valtio, mutta helsinkiläisten ei.

Jos kaupunki alkaisi laittaa rahaa muualta budjetistaan terveyskeskusmaksuihin, pitäisi Sazonovin mielestä muuttaa radikaalisti koko valtakunnan tasoista logiikkaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisestä.

– Käytännössä ovi tälle sulkeutui, kun viime hallitus vei sote-uudistuksen läpi.

Sazonov huomauttaa, että Helsingissä tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä.

– Onni on, että olemme ajoissa liikkeellä. Meidän ei tarvitse miettiä, mistä lakkautetaan paloasema ja mistä terveyskeskus. Voimme vielä sopeutua niukkuuteen.

Helsinki haluaa valtiolta lisää rahaa asunnottomuuteen

Sazonov huomauttaa kuitenkin, että sote-uudistus ei täysin ota Helsingin suurkaupunkimaisia erityispiirteitä huomioon. Helsinki on asiasta huolissaan ja toivonut valtiolta tältä osin rahoitusmalliin muutosta Helsingin osalta.

– Väestömme on muuta maata nuorempi, mutta huomattavasti moninaisempi, ja tiettyjen sosiaalisten ongelmien kasaantuminen, kuten asunnottomuus, näkyy.

Sazonov muistuttaa, että asunnottomuutta on usein etenkin isoissa kaupungeissa, ja että Helsinki käyttää sen hoitoon useita miljoonia vuodessa.

– Esimerkiksi tämän tulisi näkyä valtion rahoituksessa. Asunnottomuus ei ole juurikaan mikään kysymys muilla alueilla.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 13.9. kello 23:een saakka.