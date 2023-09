Kiusaaminen on arkipäivää kouluissa, mutta Etelä-Karjalassa on tehty jotain oikein – rehtori: Pahoinpitelyä ei voi kuitata kiusaamisena

Joutsenon koulun rehtori Anu Urpalaisen mukaan väkivallan teoista on puhuttava oikeilla termeillä.

Koulut ovat herkästi yhteydessä poliisiin, kun niiden omat keinot loppuvat. Keinoja on monia, mutta niiden tehokkuutta on vaikea arvioida.

Yhteiskunta on kokonaisuutena epäonnistunut, lausuu opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pohtiessaan koulukiusaamista ja ratkaisuja siihen. Hänen mukaansa koulukiusaamisen osalta tarvittaisiin laajasti erilaisia toimenpiteitä.

– Tapaukset ovat järkyttäviä. Jokaisen oppilaan oikeus on turvallinen koulupäivä.

Koulukiusaaminen on Suomessa yhä arkipäivää. Kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusaaminen on yleisempää peruskoulussa kuin toisella asteella.

Ylen MOT-toimitus tutki vakavia koulukiusaamistapauksia, joissa kiusaaminen on kestänyt vuosia. Uutisointi herätti kysymään, onko koulukiusaamisen kitkemiseksi vieläkään Suomessa tehty tarpeeksi.

Opetusministerin mukaan yksinkertaista ratkaisua kiusaamisen lopettamiseen ei ole.

– Se on laajamittainen problematiikka, johon koko yhteiskunnan pitää reagoida. Tässä tarvitaan meitä kaikkia: kodit, vanhemmat, koulu, sosiaalityöntekijät ja meidät kanssaihmiset.

Avaa kuvien katselu Opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan koulukiusaamisen ehkäisemisessä tärkeää on, että kiusattu kokee tulleensa kuulluksi ja saa tukea. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Hallitus aikoo tarttua koulukiusaamisen kitkemiseen esimerkiksi kiusattujen oikeuksia parantamalla ja jo olemassa olevia suunnitelmia ja toimintamalleja hyödyntämällä. Suomessa on käytössä monia eri toimintamalleja, joita koulut käyttävät usein rinnakkain.

Hallitusohjelmassa mainitaan nimeltä Etelä-Karjalan kouluväkivallan ehkäisymalli, jossa esimerkiksi kaikista 15-vuotiaiden tekemistä lainvastaisista teoista tehdään rikosilmoitus.

Etelä-Karjalan malli

Joutsenon koulun rehtori Anu Urpalainen on ollut mukana luomassa kaikissa maakunnan kouluissa käytössä olevaa Etelä-Karjalan mallia.

Urpalainen sanoo, että mallissa on hyvin tarkkaan määritelty, millaiset usein kiusaamiseksi mielletyt toimet täyttäisivät rikoksen tunnusmerkistön. Urpalaisen mukaan oikeilla nimillä asioista puhuminen on olennaista.

– Voi olla kyse esimerkiksi viestintäsalaisuuden rikkomisesta, pahoinpitelystä tai salakuvaamisesta. Se, että toinen lyö toista, hakkaa toista, se on pahoinpitely. Sitä ei voi kuitata vain yleisenä kiusaamisena, hän painottaa.

Lasten kanssa asiasta puhuminen voi Urpalaisen mukaan ratkaista tilanteen sekä lisätä ymmärrystä sen suhteen, mikä on sallittua ja mikä ei.

– Kaiken A ja O on se, että harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ei se, että lähdetään asioista rankaisemaan, vaan ystävällisen puheen harjoittelu ja toista kunnioittavan toimintakulttuurin rakentaminen.

Malli on rehtorin mielestä selkeyttänyt koulun aikuisille sitä tasoa ja linjaa, millä vakavuudella asioihin on puututtava. Samalla se on selkeyttänyt ja tiivistänyt yhteistyötä eri viranomaisten, kuten lastensuojelun, poliisin ja koulun välillä.

Kouluilla on paljon valinnanvaraa keinoissa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut koulukiusaamisen ehkäisymenetelmiä.

Arvioinnissa oli kyse perusopetukseen suunnatuista menetelmistä, joiden tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamisen jälkihoito.

Karvin arvioasiantuntijan Niina Rummun mukaan kouluilla on paljon vaihtoehtoja joista valita. Koulut käyttävät toimintaohjelmia vaihtelevasti omiin tarpeisiinsa soveltuen.

Rumpu kertoo, että menetelmistä osa on ennaltaehkäisevään yhteisölliseen toimintaan liittyviä keinoja ja osa itse kiusaamistilanteisiin puuttuvia toimintaohjelmia.

Tehokkaimpia keinoja Rummun mukaan ovat yhtenäiset toimet kiusaamista vastaan, johon koko koulun henkilökunta on sitoutunut, tehokas tiedotus ja yhteistyö koulun ja kodin välillä sekä turvallisen ilmapiirin luominen, jotta oppilaat uskaltavat tuoda esiin näkemäänsä tai kokemaansa kiusaamista.

Ulkopuolisen tahon väliintuloa tarvitaan silloin, kun osapuolten välit ovat jo niin tulehtuneet, että tarvitaan uudenlaista näkökulmaa tilanteen ratkaisemiseksi.

Sovittelu ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa ratkaisuna

Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun perehtyneen THL:n kehittämispäällikkö Henrik Elonheimon mukaan kiusaamistapauksissa sovitteluun kannattaa lähteä, jos osapuolilla on siihen halua ja kykyä.

– Kun katsoin tilastojamme, viime vuonna sovittelutoimistoissa oli pelkästään 31 koulukiusaamiseksi merkittyä tapausta. Sovittelutoimistot ovat sellainen resurssi, joita on käytetty turhankin vähän, Elonheimo kertoo.

Kouluilla on hänen mukaansa taipumus kierrättää kiusaamistapaukset poliisin kautta sen sijaan, että olisivat yhteydessä suoraan sovittelutoimistoihin.

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta kertoo, että poliisin havaintojen mukaan koulut ilmoittavat koulukiusaamistapauksista poliisille aikaisempaa herkemmin. Syy voi olla se, että usein ongelmat ehtivät äityä niin pahoiksi, että kouluilla ei ole enää käytännön mahdollisuuksia puuttua.

Poliisinkin keinot ennaltaehkäistä tai toimia alle 15-vuotiaita koskevissa tapauksissa ovat kuitenkin rajatut. Poliisi tekee tiivistä yhteistyötä koulujen ja muiden viranomaisten kanssa koulukiusaamistapauksissa.

Henrik Elonheimon mukaan sovittelusta voi olla isoa apua kiusaamistapausten ratkomisessa; siellä tilanteita voidaan katsoa kokonaisvaltaisesti niin, että osapuolet pääsevät aktiiviseen rooliin ja kohtaavat samalla toisensa. Tämä voi olla avuksi tulevaisuutta ajatellen.

– Se antaa heille sellaista tiettyä turvaa, kun he kuitenkin toisiaan kohtaavat arjessaan, Elonheimo kertoo.

