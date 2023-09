Oulun Kärpät nuorensi joukkuettaan, mutta paljon jäi vielä parannettavaa uutta nousua kohti

Liigan pohjoisen joukkue Oulun Kärpät on nuorentanut joukkuetta alkavalle kaudelle.

Muutos ja parannus tekemiseen on tarpeen, sillä kolme edellistä kautta seura menestynyt huonosti. Sarjasijoitukset 7, 7 ja 9 kolmelta edelliseltä kaudelta eivät jätä selittelyille sijaa. Huonosti on pelattu eikä menestytty.

Nyt joukkuetta on muutettu muutamalla täsmähankinnalla kuten hyökkääjät Trevor Mingoia ja Connor Bunnaman, paluumuuttaja Miika Koivistolla. Kokeneilla pelureilla kuten kapteeni Atte Ohtamaan, Julius Junttilan ja Marko Anttilan johdolla haetaan uutta nousua Liigan kärkisijoille.

Päävalmentaja Lauri Marjamäki on tyytyväinen joukkueen kokoamiseen.

– Kuuden viikon pre-season sujui hyvin ja meillä on tekemisen meininkiä. Olemme panostaneet osaamiseen. Joukkue on rakennettu paremmin. Viime kauden ongelmaan eli erikoistilannepelaamiseen on tuotu lisää osaamista, listaa Marjamäki.

Päävalmentaja luottaa siihen, että pelaajien roolitus on nyt paremmin kohdallaan kuin viime kaudella.

– Meillä on pelaajissa kokemusta, mutta myös lahjakkaita nuoria. Puolustaja Victor Berglund on 23 vuotta, hyökkääjä Bunnaman 25. Puolustaja Martin Jandus 25, Joose Anttonen 28, ja vielä Arttu Hyry ja Arttu Paaso, maalivahti Niklas Kokko, eli hyvältä näyttää nuorten miesten osalta, kertoo Marjamäki.

Kokeneelle Marko Anttilalle kausi on Oulussa toinen. Maajoukkue jäi jo taakse kevään jäähyväisissä, mutta peli-iloa riittää edelleen.

– Nautin pelaamisesta. Joukkueen mukana oleminen ja hauskanpitäminen pitävät nuorena. Meillä on hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta tällä kaudella, kertoo Anttila.

Anttilan mukaan kauteen pitää saada hyvä lähtö.

– Syksyn peleillä on merkitystä koko kauden kannalta. Toivottavasti saadaan asiat liikkeelle, summaa Anttila.

Anttila sopi Kärppien kanssa yksivuotisen pelaajasopimuksen. Maajoukkue on jo takana, oma peliura jatkuu, siis ainakin vuoden.

– Ei nyt mennä asioiden edelle. Pelataan tämä kausi ja katsotaan sitten jatkuuko pelit. Päätös jatkosta ei ole nyt ajankohtainen, päättää Anttila.

Paljon jää myös maalivahtien Niklas Kokko ja Niclas Westerholmin harteille.

