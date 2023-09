Taidemuseon seinämaalin alta paljastui 60-vuotias jättikartta – tylysti peitettyä oppilastyötä raaputetaan nyt esiin käsityönä

Joensuun museoiden johtaja Tarja Raninen-Siiskonen oli yllättynyt siitä, miten hyväkuntoinen maalikerrosten alta paljastunut kartta on.

Joensuun taidemuseolla on meneillään selvitystyö, johon kaivataan yleisön apua. Aikoinaan poikalyseona toimineen rakennuksen seinästä on maalin alta paljastunut suuri Joensuun kartta.

Museo etsii nyt valokuvia oppilaiden tekemästä karttamaalauksesta auttamaan sen restauroimisessa.

– Se helpottaisi meitä siinä vaiheessa, kun museo menee remonttiin ja kartta kaivetaan kokonaan esille. Haluaisimme tietää, onko tämä ihan lattiasta kattoon vai onko kyseessä joku rajattu alue, museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen sanoo.

Valokuva säästäisi konservaattorin työaikaa. Raninen-Siiskonen arvioi, että koko seinän raaputtaminen veisi ammattilaiselta noin kaksi kuukautta.

Valokuvista voi olla yhteydessä museon asiakaspalveluun tai Tarja Raninen-Siiskoseen suoraan. Myös muut muistot tai tarinat karttaan ja sen maalaamiseen liittyen kiinnostavat.

Hyvä kunto yllätti

Kartan olemassaolo oli museolla tiedossa jo aikaisemmin. Lyseoseuran avulla se saatiin kesällä paikallistettua toisen ja kolmannen kerroksen väliseen portaikkoon.

Ensimmäiset koeraaputukset toivat esille vain sinistä, joka kuitenkin paljastui Joensuun rannoilla lainehtivaksi Pyhäseläksi. Nyt esillä on myös rantaviivaa.

– Tämä on yllättänyt meidät. Se on todella hyvässä kunnossa, Raninen-Siiskonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Joensuun taidemuseo oli poikalyseo ennen kuin se muutettiin museoksi 1970-luvun lopulla. Kuva: Jouki Väinämö / Yle

Poikalyseosta tuli museo

Taidemuseo on yksi Joensuun keskustan maanmerkeistä. Se valmistui alun perin poikalyseoksi vuonna 1894.

Nyt paljastunut Joensuun kartta on maalattu 1950–60-lukujen vaihteessa. Raninen-Siiskonen on tavannut maalaamassa olleita entisiä oppilaita.

– Telineiden päällä tätä on maalattu ja kuvaamataidon opettaja on valvonut työtä. Tämä ei ole ollut mikään oppilaiden oma juttu, vaan sitä on ohjattu ja valvottu, hän sanoo.

Rakennus muutettiin taidemuseoksi 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa.

– Tämä kartta maalattiin silloin peittoon. Onneksi maali on sellaista, että se lähtee varovaisesti raaputtamalla irti.

Kartta jää esille

Joensuun taidemuseoon suunnitellaan peruskorjausta, jossa muun muassa uusitaan talotekniikkaa ja ikkunoita, sekä rakennetaan uusia näyttelytiloja.

Suunnitelmien mukaan 7,3 miljoonan euron remontin on tarkoitus käynnistyä vuonna 2025. Samassa yhteydessä myös oppilaiden tekemä maalaus raaputetaan kokonaan esille.

Oppilaiden työ on tarkoitus jättää esille.

– Talon historia tulee olemaan entistä voimallisemmin esillä remontin jälkeen, Raninen-Siiskonen sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 13. syyskuuta kello 23:een saakka.