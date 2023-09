Käärijä-muraali on lähes valmis – erityisesti yksi piirre saa ihmisten huomion kiinnittymään

Teoksen keltainen yläosa pilkistää kattojen takaa, kun sitä lähestyy Tikkurilan asemalta päin. Vaikka muraalia osaa odottaa, niin nurkan takaa avautuva suuri teos yllättää kulkijan Vantaan Tikkuraitilla.

Seinää koristaa useiden metrien kokoinen teos Suomen euroviisuedustaja Käärijästä.

Ohikulkijat pysähtyvät paikalle kuvaamaan valmistuvaa teosta. Osa on tullut paikalle myös varta vasten katsomaan työn valmistumista. Erityisesti artistin suuri kieli herättää teoksen edustalla keskustelua.

Muraalin eteen pysähtynyt Tiina Meronen kertoo, että juurikin Käärijän kieli oli se, mikä sai hänet kaivamaan kameran esille.

– Kieli roikkuu kuin urheilijoilla, Meronen toteaa nauraen.

Hän toivoo, että muraali saa muidenkin suupielet kääntymään ylöspäin. Merosen yllätti myös se, että teos tulee jopa hieman yllättäen vastaan kulman takaa.

Tiina Merosen mielestä muraali piristää Tikkurilan maisemaa. Kuva: Katri Tihilä / Yle

– Se sopii, koska koko tämä mahtava juttu tuli suomalaisille ihan kulman takaa.

– Hieno osa maisemaa. Poika on tullut kotiin, vantaalainen Kimmo Pekkanen kommentoi teosta.

Käärijä asui nuorena Vantaalla, siksi Vantaan kaupunki päätti teettää laulajaa kuvaavan muraalin.

Muraaliin ikuistettu Käärijän kieli kirvoittaa iloiset kommentit monelta ohikulkijalta. Kuva: Katri Tihilä / Yle

Sade on hidastanut teoksen valmistumista

Muraalin suunnitelleet taiteilijat Viv Magia, Juha Lahtinen ja Joonas Koponen maalaavat keskittyneinä muraalia.

– Joka päivä on joku kuvaamassa ja lapset huutavat Käärijä, Käärijä, Lahtinen kertoo.

Taiteilijat ovat huomanneet, että ohikulkijat pysähtyvät seuraamaan työn edistymistä.

– Ihana nähdä ihmisten reaktioita. Selkeästi huomaa, että tämä on iso ilmiö, Magia kertoo.

Paikalla on edelleen kaksi nosturia. Kaikilla taiteilijoilla on vihreät turvaketjut, jotka he ovat ristineet Käärijän napanuoriksi.

– Normaalisti pystyy maalaamaan jopa kymmenen tuntia päivässä, mutta sateen takia oli yksi viikko, kun ei päästy tekemään melkein mitään, Magia kertoo työn edistymisestä.

Vaikka teos näyttää jo hyvin valmiilta, niin muraalista puuttuu vielä esimerkiksi Käärijän rintakehä ja tekstiosuus.

– Siihen tulee Cha cha cha -biisistä kertosäkeen sanoja, Koponen kertoo.

Teos valmistuu taiteilijoiden arvion mukaan syyskuun loppuun mennessä.