Yhtäkkiä Tomas Julkunen, 14, oli idolinsa squadissa – nyt tunnettu striimaaja mentoroi nuorta lahjakkuutta ammattilaiseksi

– Kyllähän se ihmeellistä on ihan tällä lailla yhtäkkiä, mutta olen todella kiitollinen kaikille niille, jotka haluavat auttaa ja tukea minua, sanoi hollolalainen Tomas Julkunen vastaanottaessaan lahjoituksena tulleen lahjakortin ja tietokonetarvikepaketin.

Tomas pelaa muiden ikäistensä tavoin tietokonepelejä. Hän onnistui herättämään pelitaidoillaan idolinsa, sisällöntuottaja ja striimaaja TheGrindMachinen huomion. Tomas ja GrindMachine, oikealta nimeltään Mikael Rosberg, ovat onnistuneet Tiktokissa ja saaneet sitä kautta lisää intoa yhteiseen tekemiseen.

Parivaljakko teki pelaamisestaan yhdessä kahdeksan videota, jotka tavoittivat yli 600 000 katselukertaa. Niiden kautta tukijat innostuivat tekemään lahjoituksia auttaakseen Tomasia kehittymään striimaajana ja pelaajana. Oma videotuotanto on Tomasin seuraava tavoite.

– En yleensä pelaa nuorten kanssa, mutta Tomas oli hyvin aikuismainen pelaaja ja todella hyvä kommunikoimaan, mikä on avainasemassa tässä pelissä. Tomaksen innostuneisuus on hyvin tarttuvaa ja hän on hyvää seuraa, hehkuttaa Rosberg.

Pelaamisessa vaaditaan tietysti reaktionopeutta, tekniikkaa ja pelin ymmärtämistä, mutta Rosbergin mukaan juuri oikea viestintä tiimikaverin kanssa on kaikkein tärkeintä.

Call of Duty -peli vaatii pelaajilta hyvää yhteistyötä. Vanhemmat ovat antaneet Tomakselle luvan pelata Call of Dutya.

Tomas on hyvin tietoinen siitä, että Suomesta on noustu e-urheilun maailman huipulle, josta löytyy hyvin menestyneitä ja tunnettuja pelaajia. Hän toivoo voivansa joskus pelata ammattilaisena, mutta tällä hetkellä edetään päivä kerrallaan ja nautitaan pelaamisesta.

Kyllä äiti tietää

Pelaamisesta innostuneiden nuorten vanhemmat ovat monesti huolissaan, kun teini vain istuu huoneessa ja pelaa.

– Tällä hetkellä olen aika hämmentynyt, sillä koko pelimaailma, sen kieli ja käsitteet ovat minun ikäiselleni hyvin vieraita, aloittaa Tomaksen äiti Kaija Julkunen.

Monen vanhempi on ymmällään siitä, että perinteiset harrastukset, kuten esimerkiksi urheilu, eivät kiinnosta lasta ja sosiaalinen elämäkin tuntuu olevan minimissä.

– Olemme käyneet tiukkoja keskusteluja monista asioista. Ymmärrän hyvin peli-innon, mutta samalla täytyy pitää mielessä, että koulu pitää hoitaa hyvin ja että elämää on myös pelimaailman ulkopuolella. Kehitimme hänelle myös oman kunto-ohjelman, johon kuuluu venytyksiä ja lenkkeilyä, jotta kunto pysyisi yllä, sanoo Julkunen.

– Ja koulun liikkatunnit painetaan täysillä, naurahtaa Tomas.

Avaa kuvien katselu Tomaksen äidin mukaan vanhempien tehtävänä on auttaa lasta löytämään oikea tasapaino intohimoisen harrastamisen ja muun elämän välillä. Kuva: Juha-Petri Koponen/Yle

Maailman huipulle pääsy on harvinaista herkkua

Suomen elektronisen urheilun liitto, SEUL ry, on ajanut lajin asioita jo 12 vuoden ajan. Liitto pääsi olympiakomitean alaisuuteen kuusi vuotta sitten. Liiton toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen arvioi, että vain pieni osa kaikista pelaajista on rekisteröityneitä.

Tilastointia vaikeuttaa se, että e-urheilu lajina ei ole liiton omistuksessa, kuten esimerkiksi jalkapallo tai jääkiekko. Peli- ja laitevalmistajat ovat hyvin suuressa roolissa ja ne omistavat sekä järjestävät kilpailuja.

– Suomessa on varmasti pitkälti yli 10 000 pelaajaa, jotka ovat jollain lailla rekisteröityneitä. Maailmalta löytyy sitten miljoonia pelaajia, esimerkiksi Aasiasta, jossa tämä on todella suosittua, kertoo Pulkkinen.

Vaikka huipulle pyrkivien pelaajien määrä on suunnaton, on Suomesta onnistuttu nousemaan maailman huipulle. Esimerkiksi viidestä maailmalla eniten palkintorahoja tienanneesta pelaajasta kaksi on suomalaisia. Vain 150 pelaajaa maailmassa on onnistunut ylittämään miljoonan dollarin rajan palkintorahoina.

Pulkkisen mukaan on todennäköisempää, että lahjakas urheilija pääsisi vaikka NHL:ään, kuin menestyisi e-urheilijana, sillä huipulle pyrkivä massa on niin suuri. Suomessa lajiliiton tavoitteisiin kuuluu mm. seuratoiminnan lisääntyminen.

– Tämä tekisi valmennuksesta entistä ammattimaisempaa, sillä mitä enemmän on valmentajia ja ohjaajia, sitä turvallisempaa harrastaminen on etenkin nuorille pelaajille ja samalla voidaan kehittää koulutuspaketteja ja -polkuja, joiden kautta voi kehittää omaa osaamistaan, sanoo Pulkkinen.