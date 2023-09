Yle seuraa: Kaatuuko Ylöjärven kaupunginhallitus tänä iltana?

Maanantainen kokous on erittäin seurattu. Paikan päällä on ainakin yksi järjestysmies valvomassa turvallisuutta.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantai-iltana poikkeuksellisissa tunnelmissa. Heti kokouksen alkajaisiksi käsitellään sitä, nauttiiko kaupunginhallitus enää valtuuston luottamusta. Päätösesitys on, että ei nauti.

Tapahtumien keskellä on perussuomalaisten Erja Pelkonen, joka on kaupunginhallituksen jäsen ja jota on epäilty tietovuodosta kuukausien ajan.

Pelkosen epäillään vuotaneen tietoja kaupunginhallituksen marraskuussa 2022 salaisena käsittelemästä asiasta, joka koski lausunnon antamista viranomaisselvitykseen. Kaupunginhallitus päätti tehdä asiasta rikosilmoituksen. Rikostutkinta keskeytyi syyttäjän päätöksellä, sillä syyttäjä arvioi, ettei asia todennäköisesti selviä lehdistön lähdesuojan takia.

Avaa kuvien katselu Perussuomalaisten Erja Pelkonen on viimeisten kuukausien aikana ollut tietovuotokohun keskellä. Hän arvioi ennen kokousta, että kaupunginhallitus tulee kaatumaan maanantai-iltana. Kuva: Pekka Ruissalo / Yle

Kaupunginhallitus kaatuu, sanoo Pelkonen

Yle haastatteli Pelkosta ennen kokouksen alkua. Pelkonen sanoo uskovansa, että kaupunginhallitus kaatuu. Omaa kohteluaan hän pitää ajojahtina.

– En ole nukkunut yöllä tuntiakaan, hän sanoo.

Erja Pelkonen piti nopeasti omista näkemyksistään myös puheenvuoron valtuustosalissa. Hän viittasi siihen, että asian käsittely on menossa hallinto-oikeuteen, mikäli valtuusto päättää näyttää kaupunginhallitukselle ovea.

Pelkosen mukaan tilapäisen valiokunnan päätöksessä on useampia muotovirheitä.

– Päättäkää miten haluatte, Pelkonen lopetti puheenvuoronsa.

Pitkä ilta luvassa

Yle seuraa kaupunginvaltuuston kokousta paikan päältä. Valtuutetut ovat varautuneet pitkään kokoukseen.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana on ollut Tapani Tienari (kok.), joka esitteli valiokunnan työtä ja näkemyksiä kokouksen alussa. Tienarin mukaan yhteistyö Ylöjärven kaupungin kanssa on sujunut koko ajan hyvin.

Hän kertoi samalla myös oman mielipiteensä aiheesta.

– Tiedän, miten tärkeää on luottamus ja keskusteluilmapiiri kunnan päätöksenteossa.

Perussuomalaiset luottaa Pelkoseen

Ylöjärven perussuomalaiset luottaa Pelkoseen. Heidän näkökulmastaan asiassa on kyse siitä, että Pelkonen halutaan ulos millä tahansa syyllä.

– Asiakirjassa puhutaan salaisen tiedon vuotamisesta. On ollut kuitenkin ollut niin, että Pelkonen ei ole ollut kyseisen pykälän käsittelyssä laisinkaan, kommentoi ryhmän puheenvuoron pitänyt kaupunginvaltuutettu Hannu Ruuska.

”Emme ole yhteiskunnasta irrallaan”

Kokoomuksen Iikka Jäntti kertoi omassa puheenvuorossaan olevansa jopa väsynyt Ylöjärvellä käytävään kunnallispoliittiseen vellontaan. Hän näkee, että maanantai-iltaisen episodin juuret johtavat aiemman valtuuston toimintaan.

– Huomio menee koko ajan vääriin asioihin. Keskustelu henkilöityy, pitäisi puhua asioista. Me emme ole täällä yhteiskunnasta irrallaan, meidän pitäisi toimia samalla asiallisuudella myös tämän salin ulkopuolella. Toivon, että pääsisimme asiapolitiikkaan, Jäntti totesi.

