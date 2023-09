BBC: Entiset oppilaat syyttävät kuninkaallisiin kytkeytyviä balettikouluja kiusaamisesta ja kehoon kohdistuvasta häpäisystä

Britannian kahdessa arvostetuimmassa balettikoulussa vallitsee ”toksinen” kulttuuri, johon liittyy kiusaamista ja vartaloihin kohdistuvaa häpäisyä, entiset tanssijat kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

BBC on haastatellut yli viittäkymmentä The Royal Ballet Schoolin ja Elmhurst Ballet Schoolin oppilasta, jotka opiskelivat balettikouluissa vuosina 2004 –2022.

Monet opiskelijoista kertoivat sairastuneensa syömishäiriöihin opiskeluaikana. Toiset sanoivat saaneensa mielenterveysongelmia.

Elmhurstissa opiskellut tanssija Grace Owen kertoi BBC:lle, että hänen valmistujaisjuhlissaan vuonna 2020 balettiopettaja nöyryytti häntä ja useita hänen luokkatovereitaan.

Owenin mukaan opettaja sanoi, että kaikkien tyttöjen yhtä tai kahta lukuunottamatta pitäisi laihduttaa tai muuten he eivät saisi töitä. Owen kertoi, että opettajan kommentti sai hänet tuntemaan itsensä ”arvottomaksi”.

Molemmat balettikoulut kiistivät BBC:lle entisten oppilaiden kertomusten paikkansapitävyyden.

BBC:n mukaan joka vuosi sadat Britannian lahjakkaimmat lapset osallistuvat näiden ammattitanssijoita kouluttavien oppilaitosten pääsykokeisiin.

Vain parhaat pääsevät sisään. Nuorimmat heistä ovat vasta 11-vuotiaita.

Balettitanssijoiden odotetaan olevan hoikkia ja urheilullisia. Balettikoulujen koulutusohjelma muistuttaa ammattiurheilijoiden harjoittelua, kuvailee BBC.

Kuninkaalliset koulujen suojelijoina

Lontoossa toimiva The Royal Ballet School on yksi maailman arvostetuimmista balettikouluista. Kuningas Charles on oppilaitoksen presidentti.

Kuningatar Camilla puolestaan toimii Elmhurst Ballet Schoolin suojelijana.

Näiden kahden koulun entiset oppilaat kertoivat BBC:lle, että opettajat arvostelivat ilkeästi heidän vartaloitaan ja vihjailivat, että oppilaiden tulisi laihduttaa.

Lisäksi opettajat kehuivat niitä, jotka saivat pudotettua painoaan. Oppilaiden mukaan tämä pahensi heidän syömishäiriöitään.

Yksi eläköitynyt ballerina kertoi BBC:lle, että hän on aloittanut oikeustoimet The Royal Ballet Schoolia vastaan kokemansa kohtelun vuoksi.

Koulut sanoivat BBC:lle, että ne pyrkivät muuttamaan sisäistä kulttuuriaan, jotta oppilaiden terveys ja hyvinvointi olisivat etusijalla.

Tanssijoiden ja heidän perheidensä mukaan muutos on ollut hidasta ja koulut ovat epäonnistuneet pitämään huolta vastuullaan olleista lapsista ja nuorista.