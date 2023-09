Oulaisissa suunniteltiin nuorisotilan vuokraamista Teboililta – ehdotus sai niin paljon vastustusta, että siinä peräännyttiin

Kaupunginhallitukselle oltiin vielä maanantaina viemässä esitystä nuorisotilojen vuokraamisesta vanhasta Teboilin huoltamosta, jonka taustalla on venäläisomisteinen Lukoil.

Kaupunginhallitukselle oltiin vielä eilen maanantaina viemässä esitystä nuorisotilojen vuokraamisesta vanhasta Teboilin huoltamosta, jonka taustalla on venäläisomisteinen Lukoil.

Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilasen mukaan esitys aiheutti kuitenkin kaupungin sisällä niin suurta tyytymättömyyttä, että hän päätti vetää esityksen pois listalta ennen kaupunginhallituksen kokousta.

Ehdotus vuokrasopimuksen tekemisestä aiheutti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vahvojakin mielipiteitä, koska Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan jälkeen myös Oulaisissa luovuttiin Teboilin asiakkuudesta.

– Tiedän, että esitys jakaa mielipiteitä, Moilanen sanoi vielä maanantaina ennen päätöstään vetää esitys pois.

Nykyiset nuorisotilat ovat käytössä hankalat ja niiden remontoimisen on arvioitu tulevan kalliiksi. Esimerkiksi henkilöstöä on jouduttu siirtämään nykyisistä toimistotiloista korvaaviin tiloihin, koska tilat eivät sovellu toimistokäyttöön. Moilasen mukaan tiloissa on havaittu myös lattian painumista ja muita ongelmia.

Mahdollisia uusia tiloja etsitään nyt kuitenkin muualta, ellei nykyisiä tiloja päädytä korjaamaan.

Kaupunginjohtajan mukaan kaupungilla on meneillään kiinteistöstrategian valmistelu, jossa pohditaan myös nuorisotilojen kohtaloa.