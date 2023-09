Oikeudessa pohditaan taas Kittilä-sotkuja – syyttäjän mukaan luottamushenkilöt syrjivät insinöörin virkaa hakenutta yhteensä kolme vuotta

Pentti Kankaan mukaan hänet ”savustettiin” ulos Kittilästä, Kittilän kunnanhallituksen varapuheenjohtaja kertoo, ettei ymmärrä, miksi on edes syytettynä.

Lapin käräjäoikeudessa pohditaan taas syyllistyivätkö Kittilän kunnan luottamushenkilöt virka-aseman väärinkäyttämiseen. Kyseessä on sivujuonne isompaan Kittilä-jupakkaan, jota pohdittiin vuosia eri oikeusasteissa Korkeinta oikeutta myöten.

Nyt käsillä oleva käräjäjuttu juontaa myös juurensa useamman vuoden takaisiin tapahtumiin, jolloin kunnassa valittiin uutta yhdyskunta-insinööriä. Paikkaa haki useamman kerran vt. yhdyskunta-insinöörinä toiminut Pentti Kangas, joka oli myös yksi Anna Mäkelän tukijoista. Kangas ei kuitenkaan tullut valituksi, vaikka häntä esitettiin virkaan useita kertoja.

Syyttäjän mukaan syy syrjinnälle oli, että Kangas oli valittu Kittilän kunnan kunnanvaltuustoon ja oli Oikeudenmukainen Kittilä - valtuustoryhmän (OMK) jäsen. Lisäksi Kangas oli tehnyt kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Kittilän kunnanvaltuuston päätöksistä, joilla kunta teki sovintosopimuksen laittomasti irtisanotun entisen kunnanjohtaja Anna Mäkelän kanssa.

Pentti Kangas itse kommentoi oikeudenkäynnin syitä lyhyesti Ylelle.

- Tästä kehkeytui monimutkainen juttu, kun kuntakonsernin johto puuttui valintaprosessiin. Minua ei haluttu virkaan, koska olin väärällä puolella. Luotan, että oikeus nyt voittaa.

Pitkä valintaprosessi

Yhdyskuntainsinöörin valintaprosessi oli poikkeuksellisen pitkä. Se alkoi kesällä 2017 ja loppui vasta, kun Kangas vetäytyi hakuprosessista loppuvuonna 2020. Tuona aikana vastaajat jättivät syyttäjän mukaan systemaattisesti hakijoista selkeästi ansioituneimman Pentti Kankaan valitsematta yhdyskuntainsinöörin toimeen teknisen johtajan esityksistä huolimatta.

Osa päättäjistä oli syyttäjän mukaan myös toiminut esteellisinä päätöksenteossa.

Kittilän kunta sai jo aiemmin tapaukseen liittyvistä päätöksistään satikutia, kun hallinto-oikeus totesi yhdyskuntainsinöörin valinnan tapahtuneen hallintosäännön vastaisesti.

Kangas oli jo tuolloin tehnyt myös tutkintapyynnön teknisen lautakunnan jäsenistä.

Yhteensä 10 vastaajaa

Jutussa on yhteensä 10 vastaajaa, jotka toimivat päätösten tekohetkellä teknisen lautakunnan jäseninä sekä Kittilän silloinen vs. tekninen johtaja. Ensijaisena rikosnimikkeenä on virka-aseman väärinkäyttäminen. Aluesyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen vaatii vastaajille tuntuvaa sakkorangaistusta.

Yksi syytetyistä on Kittilän kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Marita Toivanen (vas.).

Toivanen ei koe, että asia liittyisi millään tavoin Anna Mäkelään.

– Minun on hirveän vaikea ymmärtää, miksi olen syytettynä. Itse olen tullut uutena valtuutettuna Kittilään vuoden 2017 vaaleissa ja en ole ikinä ollut Anna Mäkelää erottamassa.

Kankaan mukaan hänet käytännössä savustettiin ulos Kittilästä.

- Se on tarkoittanut tuhansia tunteja ristiin rastiin kulkemista. Asun edelleen virallisesti Kittilässä, mutta töissä kuljen Pirkanmaalla.

Jutun valmisteleva istunto pidettiin kesäkuussa ja sen käsittelyyn Lapin käräjäoikeuden Kittilän istuntosalissa on varattu elokuussa yhteensä kolme viikkoa.

Muitakin Kittilä-käräjiä yhä käynnissä

Muitakin Kittilä-jupakan sivuhaaroja on edelleen oikeuskäsittelyssä.

Lapin käräjäoikeus käsitteli Kittilän entistä vt. kunnanjohtajaa, nykyistä hallintojohtajaa Sanna Ylinampaa vastaan nostettuja syytteitä virka-aseman väärinkäyttämisestä elokuussa. Jutusta ei ole saatu vielä ratkaisua.

Korkein oikeus puolestaan myönsi toukokuussa syyttäjälle valitusluvan Kittilän kuntapäättäjiä koskevassa asiassa, joka koskee ns. Eilavaara-laskuja eli oikeudellisen asiantuntijapalvelun tilaamista kunnan ulkopuoliselta asiantuntijalta. Asiantuntijapalvelujen hankinta liittyi jupakkaan, joka koski entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottamista.