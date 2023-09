Ylöjärven poliittinen draama maksaa kaupunkilaisille yli 15 000 euroa – tutkija: ”Jossain kohtaa kaunat on selvitettävä ja unohdettava”

Ylöjärven kaupunginvaltuustossa nähtiin eilisiltana poikkeuksellista draamaa. Kaupunginvaltuusto erotti kaupunginhallituksen äänin 36–13.

Ylöjärveläisille maanantaisen jupakan hintalapuksi tuli reilut 15 700 euroa, arvioi Ylöjärven talousjohtaja Juha Liinavuori Ylelle. Arvio koostuu kokouspalkkioista.

Uutta kaupunginhallitusta ei kuitenkaan saatu valittua, vaan valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Vanha kaupunginhallitus jatkaa, kunnes uusi on valittu.

– Vaikka Ylöjärven maine ei suoranaisesti menisi, ei tilanne tietenkään ihmisten luottamusta rakenteeseen ja kokonaisuuteen vahvista, pohtii Tampereen yliopiston kuntatutkija Jenni Airaksinen tilannetta.

Avaa kuvien katselu Tampereen yliopiston kuntatutkija Jenni Airaksisen mukaan Ylöjärven tilanteessa ei ole mitään helppoa tai yksinkertaista ulospääsyä. Kuva: Marjaana Malkamaki

Ristiriidat voivat Airaksisen mukaan olla pitkältä ajalta, ja se asettaa myös uudet valtuutetut hankalaan välikäteen. Tilanne on voinut lopulta kulminoitua epäiltyyn tietovuotoon, jonka lähteeksi on nimetty perussuomalaisten Erja Pelkonen.

Valtuutetut joutuvat Airaksisen mukaan ottamaan kantaa asioihin, jotka eivät välttämättä ole entuudestaan tuttuja ja ikään kuin valitsemaan puolensa.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan Ylöjärven poliitikkojen tilanne ei ole täysin harvinainen, mutta yleisemmin epäluottamus kohdistuu yksittäisen valtuutetun sijaan kunnanjohtajaan. Viime vuonna Kuntaliitossa käytiin läpi noin toistakymmentä luottamuspulatapausta.

”Kaupungin on oltava päätöksentekokykyinen”

Kahtia jakautuminen on Itä-Suomen yliopiston hallinto-oikeuden väitöskirjatutkija Saanareetta Virikon mukaan hyvin tyypillinen. Virikko on tutkinut luottamuspulaa kunnan hallinnossa.

– Kun keskitytään ennemmin henkilöasioihin eikä asian ratkaisemiseen kaupungin edun mukaisesti, kaupungin edun mukainen toiminta hämärtyy ja jopa halvaantuu. Niin näyttää käyneen Ylöjärvenkin tapauksessa.

Tyypillistä Virikon mukaan on myös se, että luottamuspulan kohde kokee tulleensa ajojahdin uhriksi.

– Vaikka kaupunginvaltuusto erotti kaupunginhallituksen selvin äänin, perussuomalaiset voivat halutessaan vaikeuttaa kaikkien kunnan asioiden hoitamista, pohtii Virikko.

Avaa kuvien katselu Kuntaliiton Marianne Pekola-Sjöblom pitää tärkeänä sitä, että yhteisistä pelisäännöistä puhutaan vuosittain. Keskusteluissa on mietittävä ennen kaikkea kunnan parasta. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Kuntatutkija Jenni Airaksisen mielestä Ylöjärven umpisolmu aukeaa vain vuorovaikutustaidoilla sekä valtuuston enemmistön tahdon hyväksymisellä.

Maanantaisessa Ylöjärven valtuuston kokouksessa kohun keskiössä oleva Erja Pelkonen uusi paikkansa äänestyksessä. Tulosta ei voitu vahvistaa.

Vaikka enemmistön tahto Airaksisen mielestä ensisijaisesti ratkaisee, mahdottomuudet pitää tunnistaa.

– Jossain kohtaa kaunat on selvitettävä ja unohdettava. Se olisi kaikkien etu, sillä Ylöjärvellä on muiden kaupunkien tapaan isoja kysymyksiä edessään. Kaupungin on oltava päätöksentekokykyinen.