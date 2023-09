Rakennusalan kriisi on leviämässä uusille aloille – asiantuntija näkee riskejä jopa pankkisektorilla

Alentuvia vuokria ja tyhjiä asuntonäyttöjä. Isoja ja pieniä konkursseja - keskenjääneitä valmistaloja ja rakentamattomia monttuja.

Heikko suhdannekehitys yhdessä nousevien hoito-, korjaus-, rakennus- ja rahoituskustannusten kanssa on koetullut tuntuvasti kiinteistö- ja rakennusalaa.

Uudisrakentamisen romahduksen lisäksi asuntokaupan hiljentyminen heijastuu yhä näkyvämmin myös laajemalle.

– Se heijastuu kaikille sellaisille toimialoille, jotka tuovat työpanosta tai materiaalia rakentamiseen. Moni toimiala palvelusektorilla on linkittynyt rakennusrakentamiseen, kuten esimerkiksi vähittäiskauppa ja tukkukauppa, sanoo työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius.

Kesän aikana on jo kuultu ongelmista esimerkiksi kiinteistövälitysyrityksissä, kun välitettävää ei ole ja kauppa ei käy. Isoja ale kylttejä on näkynyt pitkään myös huonekalu- ja sisustuskaupassa - yleensähän asunnonvaihtajat muuton jälkeen jotain tarvitsevat, mutta nyt ei shoppailijoiden kaikottua ole näkynyt heitäkään. Rautakaupassakaan ei asioida entiseen malliin. Uusia asuntoja yritetään kaupata lupaamalla rahallisia etuja.

Avaa kuvien katselu Kuva: Aurora Ferm / Yle

Mutta mitä kuuluu kaiken rahoittajille?

Suomen pankkisektori on kytkeytynyt tiukasti kiinteistömarkkinoiden kehitykseen, sillä asuin- ja liikekiinteistövakuudelliset luotot kattavat lähes 60 prosenttia pankkien kotitalous- ja yritysluottokannasta.

Merkkejä luottoriskien kasvusta näkyvissä

Finanssivalvonta arvioikin tiistaina, että laskevat kiinteistöhinnat, kaupankäynnin vaimeus ja markkinoiden epävarmuus kohottavat finanssisektorin luotto-, sijoitus- ja likviditeettiriskejä.

– Finanssisektorilla on huomattavia altistumia asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Lisäksi kotitalouksien ja yritysten velanmaksukyky on heikentynyt ja varhaisia merkkejä luottoriskien kasvusta on havaittavissa. Riutuva talouskehitys ja epävarmuus tulevasta pitävät riskit jatkossakin koholla, sanoo Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa.

Finanssivalvontaa aikookin kiinnittää kiinteistöriskeihin erityistä huomiota valvonnassaan. Huomiota kohdistetaan etenkin luottoriskeihin. Tarkempi syyni kattaa myös vakuutus- ja eläkesektorin kiinteistösijoitusten arvostukset ja arvostuskäytännöt.

– Parhaiten finanssisektorin häiriönsietokykyä ylläpitävät vahva vakavaraisuus, huolellinen riskienhallinta sekä rahoitusmarkkinoiden vakautta tukevat sääntely- ja viranomaisvaatimukset ja niiden noudattaminen, perustelee Kurenmaa.

Rakennusala ei vedä silti pankkeja mukanaan

Kiinteistö- ja rakennusalan vaikeuksien ei kuitenkaan odoteta vievän Suomea uuteen finanssikriisiin.

Jos vaikeudet olisivat alkaneet rakentamisen sijaan rahoitusalalta, tilanne olisi vakavampi - nythän rahaa yhä saa, vaikka se kalliimpaa onkin.

– Pankeilla on finanssikriisiin verrattuna merkittävästi enemmän pääomapuskureita. En kyllä odota systeemikriisiä pankkisektorille. Sen sijaan jos meillä olisi finanssikriisi, niin se olisi hyvin voimakas välittäjä muille toimialoille, Helenius sanoo.

Myös Finanssivalvonta pitää tilannetta vielä hyvänä. Esimerkiksi suomalaispankkien varsinaisten ongelmalainojen määrät ovat pysyneet matalina.

– Mittarit kertovat huolestuttavaa tarinaa. Meillä on kuitenkin vahva ja vakavarainen finanssisektori, mikä tuo suojaa näitä riskejä vastaan. Lisäksi tuoreissa stressitesteissä arvioitiin, että pankit kestävät myös toimintaympäristön voimakkaankin heikennyksen, sanoo toimistopäällikkö Arttu Kiviniemi Finanssivalvonnasta.

Samaa mieltä on myös kuntien hankkeita rahoittavan Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala.

– Meillä ei ole vielä voimakkaasti nähtävissä muuta kuin asuntorakentamisen heikentymistä. En vertaisi tätä finanssikriisiin, koska rahoittajapankit eivät ole vastaavanlaisessa kriisissä kuin silloin 15 vuotta sitten.

Katso A-studio 5.9: Rakennusalan yrityksiä kaatuu nyt tiuhaan tahtiin. Miten vakava alan ahdinko on ja miten sen leviäminen muille aloille estetään? Haastattelussa elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) ja Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.