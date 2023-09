Vieraskielinen oppilas siirtyy yleisopetukseen vaikkei kielitaito vielä riittäisi – hallitus esittää muutoksia valmistavaan opetukseen

Vieraskielinen lapsi aloittaa koulutaipaleensa Suomessa yleensä valmistavassa opetuksessa, joka perehdyttää tulijaa suomen kieleen sekä suomalaiseen kouluun ja tapaan opiskella.

Tällä hetkellä valmistavaa opetusta tarjotaan enintään yhden lukuvuoden verran. Sen jälkeen oppilas siirtyy normaaliin perusopetukseen kielitaidosta riippumatta.

Hallitusohjelmaan on nyt kirjattu, että valmistava opetus laajennettaisiin kaksivuotiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa se arvioidaan tarpeelliseksi.

– Uudistus olisi erittäin tervetullut. Lukuvuosi eli yhdeksän kuukautta on todella lyhyt aika omaksua riittävä kielitaito, sanoo valmistavan opetuksen opettaja Paula Oksanen Jyväskylän Kuokkalan yhtenäiskoulusta.

Avaa kuvien katselu Opettaja Paula Oksanen kertoo, että valmistavassa opetuksessa aloitetaan perusasioilla: esimerkiksi miten tervehditään ja esitellään itsensä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Oksasen mukaan vieraskielinen oppilas siirtyy normaaliin perusopetukseen yleensä varsin puutteellisen kielitaidon varassa. Samaa mieltä on S2- eli suomi toisena kielenä -opettaja Nina Kurra, joka opettaa yläkoululaisia Kuokkalan yhtenäiskoulussa.

Keskeinen haaste on Kurran ja Oksasen mukaan oppilasryhmien kirjavuus. Samassa ryhmässä opiskelee koululaisia monista maista ja useilta eri kielialueilta.

Myös oppilaiden taustakoulutuksessa on suuria eroja.

– Jotkut eivät ole oppineet vielä kunnolla kirjoittamaan ja lukemaan äidinkielellään. Toiset saattavat osata useita maailmankieliä, Kurra kuvailee tilannetta yläkouluikäisten S2-ryhmissä.

Avaa kuvien katselu S2-kielen opettaja Nina Kurra viihtyy työssään, vaikka toivookin siihen lisää resurssia. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Nina Kurran mielestä perusopetusikäinen maahanmuuttaja hyppää liikkuvaan junaan, kun hän aloittaa koulunkäyntinsä Suomessa. Vauhdissa on vaikea pysyä, kun opetusresurssia on niukasti.

Kuokkalan yhtenäiskoulussa S2-opetusta helpottaa vielä tänä lukuvuonna kaksivuotisella hankerahoituksella palkattu toinen opettaja. Ilman sitä tilanne on Kurran mukaan ”katastrofaalinen”.

Opetushallitus korostaa ”kielitietoisuutta”

Yle kysyi tätä juttua varten opetushallitukselta sähköpostilla S2- ja valmistavaan opetukseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastasivat opetusneuvos Sanna Voipio-Huovinen ja opetusneuvos Katri Kuukka. Voipio-Huovisen vastuulla on S2-kieli, Kuukan puolestaan valmistava opetus.

Heidän mukaansa ei voi odottaakaan, että vieraskielisten oppilaiden kielitaito kehittyisi yhdessä tai kahdessa valmistavan opetuksen vuodessa ”valmiiksi”.

Se kehittyy kaikessa suomen ja muiden oppiaineiden opiskelussa koko ajan, Voipio-Huovinen ja Kuukka kirjoittavat.

Keskeistä on, että koulut pitävät huolta, että kaikki opetus on kielitietoista ja että kaikki mahdollisuudet valmistavan opetuksen jälkeiseen opetuskielen oppimiseen käytetään hyväksi, he jatkavat.

Avaa kuvien katselu Suomen kielen taivutusmuodot saavat monet vieraskieliset oppilaat ymmärrettävästi ymmälleen, opettaja Paula Oksanen toteaa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Paula Oksasen mielestä kaikki muu oppiminen on mahdollista vasta silloin, kun suomen kieli on hallussa.

– On todella vaikea oppia sisältöjä mistään oppiaineesta, jos ei ymmärrä kieltä, Oksanen toteaa.

Kieltä pitäisi oppia myös vapaa-ajalla

Opetushallitus kannustaa kouluja tukemaan maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tutustumista muihin oppilaisiin esimerkiksi kerhojen avulla, jotta nämä käyttäisivät suomea myös koulupäivän jälkeen.

Käytännössä moni kuulee tai puhuu suomea vähän koulun ulkopuolella.

Avaa kuvien katselu Nina Kurran S2-oppilaat Mervan Sahindal (vas.), Adib Khan Shirin, Iman Afshar ja Sam Qeyam suunnittelevat jo perusopetuksen jälkeisiä jatko-opintoja. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Suomessa syntyneet yhdeksäsluokkalaiset Mervan Sahindal ja Adib Khan Shirin alkoivat oppia suomea vasta päiväkodissa. Mervanin kotikieli on turkki ja Adibin farsi.

Edelleen koulu on heille tärkein paikka suomen oppimiseen. Ystäväpiirissäkin puhekielenä on usein englanti. Tästä voit kuunnella, mitä he kertovat suomen kielen oppimisesta ja sen merkityksestä:

Valmistavan opetuksen järjestäminen ei ole kunnille pakollista. Ukrainalaispakolaisten tulo on lisännyt valmistavaa opetusta tarjoavien kuntien määrää, mutta nyt sen järjestäminen näyttää vähenevän.

Viime keväänä valmistavaa opetusta tarjosi 229 kuntaa, tänä syksynä määrä on 214. Tiukkeneva talous näyttää muutenkin vähentävän kuntien halukkuutta järjestää ei-lakisääteisiä palveluja.

Koulujen osalta haasteena voi olla luokkatilojen riittävyys ja oppilaiden integrointi perusopetukseen täysien oppilasryhmien vuoksi, Sanna Voipio-Huovinen ja Katri Kuukka arvioivat.

Yleisopetukseen testauksen kautta?

Hallitus haluaa valmistavalle opetukselle paitsi lisää pituutta myös selkeät tavoitteet. Yleisopetukseen siirryttäisiin sitten, kun testaus osoittaisi, että oppilaalla on siihen riittävät taidot.

Opetushallitus muistuttaa, että valmistavan opetuksen kehittämiseen liittyy monia ratkaisemattomia ongelmia.

Näitä ovat mm. valmistavan opetuksen rahoitus, opetuksen velvoittavuus kaikille sitä tarvitseville kaikissa kunnissa ja opettajien kelpoisuusvaatimuksien määritteleminen, Voipio-Huovinen ja Kuukka kirjoittavat.

