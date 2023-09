Pesisotteluun ilmestyi joukko lätkäfaneja – katso videolta, mitä sitten tapahtui

Suuren patasydämen omaavat lätkäfanit ovat valloittaneet tällä kaudella myös muiden lajien pelikentillä. Äänekästä joukkoa on nähty muun muassa Pesäkarhujen otteluissa.

Kaikilla porilaisilla pääsarjatason seurajoukkueilla on suhteellisen vankka kannattajakuntansa.

Porin Ässien kotiareena, Isomäen jäähalli tunnetaan erityisesti sen seisomokatsomosta. Siellä riittää ääntä, vaikka halli ei täynnä olisikaan. Kunnia kuuluu kahdelle Ässien kannatusyhdistykselle, jo pitkään toimineelle Pataljoonalle ja vasta vuosi sitten perustetulle Karhunkämmenelle.

Myös Porin Pesäkarhut tunnetaan hyvästä tunnelmasta kentällä. Sen katsojamäärät kotiotteluissa ovat naisten superpesiksen kärkeä. Kuluvalla kaudella Pesäkarhujen kotiotteluja seurasi runkosarjassa paikan päällä keskimäärin 1154 katsojaa, kun kaikkien joukkueiden yleisökeskiarvo oli 661.

Porin Pesäkarhujen peleissä on käynyt keskimääräistä enemmän yleisöä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Tänä vuonna Pesäkarhujen peleissä on ollut extratunnelmaa. Sitä ovat tuoneet katsomoon Karhukämmenen jääkiekkofanit, jotka ovat alun perin lyöttäytyneet yhteen suuren patasydämen eli jääkiekkoseura Porin Ässien takia.

Karhunkämmen lupasi jo toimintansa alussa, että se on näkyvästi esillä myös jääkiekko-otteluiden ulkopuolella. Tuon lupauksen yhdistys on täyttänyt. Se on kannustanut myös bandyliigassa olevaa Porin Narukerää jääpallokentällä ja kakkosessa pelaavaa FC Jazzia jalkapallokentällä.

Yhdistyksellä on useita satoja jäseniä ja se on tehnyt lukuisia yhteistyösopimuksia alueen yritysmaailman kanssa. Myös yhteistyö Pataljoonan kanssa on lisääntynyt. Lisäksi se tekee hyväntekeväisyyttä keräämällä rahaa muun muassa syöpää sairastaville lapsille.

Huutosakki tuo lisätunnelmaa jo ennestään täysille katsomoille

Sydämeltään ennen kaikkea padan muotoinen Ässien kannattajayhdistys nostattaa tunnelmaa pesäpallokentällä muun muassa rytmikkäällä ja äänekkäällä huutosakilla. Kun jostain katsomon osasta alkaa kuulua peesä-huuto, täydentyy se toisaalla karhut-huudolla. Tämä tarttuu muuhun yleisöön ja parhaimmillaan kannatus on todella äänekästä.

– Kyllä sen kuulee hyvin, kun he alkavat huutaa, sanoo Säkylästä Porin pesäpallostadionille tullut Pekka Hilli.

Pekka Hilli käy katsomassa Porin Pesäkarhujen kotiottelua Säkylästä saakka. Hän on huomannut tunnelman kasvaneen. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Porilainen Sini Uusitalo kertoo, että Pesäkarhujen kotipeleissä on ollut aina hyvä tunnelma, mutta nyt ääntä on tullut lisää ja huutosakin mukaan on helppo lähteä.

– Hieno juttu, että ollaan saatu lisää tunnelmaa katsomoon.

Kannatushuutojen lisäksi tunnelmaa Pesäkarhujen peleissä nostaa Karhunkämmenen oma Kunu-maskotti. Sen läsnäolo pesäpallokentällä on erityisesti pienempien katsojien mieleen.

Porilainen Sini Uusitalo on huomannut ässäkannattajien mukanaan tuoman lisätunnelman Pesäkarhujen peleissä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Myös Pekka Poijärvi kuvailee tunnelmaa mahtavaksi ja arvostaa sitä, että jääkiekkoseuran kannatusyhdistys rikkoo eri lajien välisiä raja-aitoja.

– Kyllä tässä oikein tuntee olevansa porilainen.

Pekka Poijärvi tuntee itsensä entistä porilaisemmaksi, kun lätkäkannattajat luovat tunnelmaa Porin pesäpallokentällä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Täysi tunnustus myös joukkueelta ja seurajohdolta

Karhunkämmenen mukaantulo pesäpallokentälle saa kiitosta yleisön lisäksi Pesäkarhujen joukkueelta.

Joukkueen kapteeni Emilia Linnan mukaan Pesäkarhuilla on todella hyvä 13. pelaaja. Se antaa pelaajille erittäin paljon energiaa ja tuo tunteen siitä, että Pesäkarhut on kaikkien yhteinen juttu.

Karhunkämmen nostaa tunnelmaa vielä entisestään ja huutosakin selkeät huudot löytävät tiensä myös pelaajien korviin.

– Hyvin siinä tietää ketä he kannustavat, Linna iloitsee.

Porin Pesäkarhujen kapteeni Emilia Linna on erittäin tyytyväinen katsomosta tulevaan kannustukseen. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Karhunkämmenellä on ollut tällä kaudella iso rooli myös Pesäkarhujen vieraspeleissä. Se on mahdollistanut aiempaa suuremmat kannatusjoukot erityisesti loppukesän matkapeleihin.

Pelaajien mentaalivalmennuksesta vastaava Katja Pasanen ei ota suoraan kantaa siihen, onko uusien fanien merkitys vaikuttanut tällä kaudella suomenmestaruutta jahtaavien Pesäkarhujen menestykseen. Yleisellä tasolla hän kuitenkin sanoo, että kannustamisen merkitys korostuu varsinkin vaikeina hetkinä. Hyvä energia katsomosta siirtyy myös kentälle.

– Tunne tarttuu.

Porin Pesäkarhujen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Saine pitää Karhunkämmenen toimintaa hyvänä koko porilaiselle urheiluväelle. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Pesäkarhujen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Saine kertoo, että Karhunkämmen on tuonut paljon toivottua toimintaa fanipuolelle. Se on paljon muutakin kuin Porin Ässien kannatusyhdistys.

– Kutsuisin sitä enemmän porilaisen urheilun faniyhdistykseksi, kuin yhden seuran asiaksi.

Pesäkarhujen toimitusjohtaja Susanna Halmela kiitteleekin Karhunkämmenen joukkoa uudenlaisen kannatuskulttuurin tuomisesta niin koti- kuin vieraspeleihin.

– He ansaitsevat oikein isot kiitokset.