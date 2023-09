Suomalaiset opiskelevat peruskoulussa muita vähemmän ja työllistyvät heikommin – tässä viisi kiinnostavinta asiaa uudesta koulutusraportista

Ammattikoulutus on Suomessa suositumpaa kuin muualla, mutta koulun käyneet työllistyvät muita huonommin.

Tässä jutussa esitellään viisi kiinnostavinta asiaa juuri julkaistusta OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön) koulutusraportista.

1. Suomalaisnuoret työllistyvät muita huonommin

Ammatillisen koulutuksen saaneiden suomalaisnuorten työllisyysaste on selvästi alhaisempi kuin muissa OECD-maissa ja erityisesti Pohjoismaissa.

Suomessa työllisyysaste on 79 prosenttia, kun se muissa Pohjoismaissa oli 87–93 prosenttia, saksankielisissä maissa 87–89 prosenttia ja keskimäärin EU- ja OECD-maissa 83 prosenttia.

Asema työmarkkinoilla paranee koulutustason noustessa. Tutkinnon puuttuminen kasvattaa huomattavasti työttömyysriskiä.

Toisen asteen koulutuksen saaneiden nuorten työllisyysaste (79 prosenttia) on Suomessa selvästi korkeampi kuin perusasteen suorittaneiden (49 prosenttia).

Korkeakoulutus parantaa työllistymistä entisestään. Suomessa ja muissa OECD-maissa korkeakoulutettujen työllisyysaste on keskimäärin noin 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin toisen asteen koulutuksen suorittaneiden.

OECD:n mukaan ammatillinen koulutus antaa etua työmarkkinoilla erityisesti silloin, kun työpaikalla oppiminen on keskeistä opinnoissa. Ammatillisen koulutuksen saaneiden työllisyys saattaa tällöin jopa ylittää korkeakoulutettujen työllisyyden.

Allaoleva grafiikka näyttää erot maissa perusasteen ja toisen asteen koulutuksen saaneiden välillä.

2. Suomen peruskoulussa on vähemmän pakollisia oppitunteja kuin muualla

Suomen peruskoulussa on vähemmän pakollisia oppitunteja kuin muissa Pohjoismaissa, Virossa ja keskimäärin OECD-maissa.

OECD-maiden oppilaat saivat opetusta pakollisissa oppiaineissa keskimäärin 7 634 tuntia lukuvuonna 2022–23. Suomessa tuntimäärä oli yli tuhat tuntia pienempi.

Pohjoismaista selvästi eniten oppitunteja oli Tanskassa, toiseksi eniten kaikista OECD-maista.

Oppituntimäärissä ovat mukana koulupäivän aikana pidetyt pakolliset oppitunnit.

Kaikkien maiden kouluissa äidinkielen ja matematiikan oppituntien osuus on suurin.

Suomessa niiden osuus on alaluokilla OECD-maiden keskiarvon tuntumassa.

Peruskoulun yläluokilla äidinkielen tuntien osuus on Suomessa hiukan OECD-maiden keskiarvoa pienempi.

Liikunnan ja terveystiedon, luonnontieteiden ja taideaineiden osuus on Suomessa OECD-maiden keskiarvoa suurempi.

3. Suomalaisopettajien palkat keskimääräistä parempia

Suomessa opettajien palkat ovat kansainvälisesti hyvällä tasolla varhaiskasvatusta lukuun ottamatta.

Opettajien keskimääräiset vuosipalkat vaihtelevat suuresti OECD-maiden välillä. Haarukka on 42 371–53 119 Yhdysvaltain dollarin välillä varhaiskasvatuksesta lukioihin.

Nykyisellä kurssilla se on noin 39 500–49 500 euroa.

Suomessa tämä vaihteluväli oli vielä suurempi, 38 309–63 188 Yhdysvaltain dollaria eli noin 35 700–58 900 euroa nykykurssilla.

Se johtuu osaltaan varhaiskasvatuksen opettajien palkoista, jotka jäävät OECD:n keskiarvon alle. Muiden opettajien palkkataso Suomessa on OECD:n keskiarvoa korkeampi.

Vertailussa on käytetty opettajien todellisia palkkoja, jotka sisältävät mahdolliset ylityötuntien korvaukset, palkanlisät tai työsuhde-edut, joita monissa maissa on mahdollista saada.

Erilaiset lisät ja esimerkiksi ylityötunnit kasvattavat opettajien todellisia ansioita Suomessa merkittävästi.

OECD-maissa opettajien todelliset ansiot ovat keskimäärin 12 prosenttia pienemmät kuin korkein mahdollinen taulukkopalkka. Suomessa tilanne on päinvastainen.

4. Koulutuksen puute suurempi riski naisille

Koulutuksen puute on Suomessa suurempi työttömyysriski naisille kuin miehille, kuten muissakin maissa.

Toisen asteen tutkintoa vailla olevien suomalaisnaisten työllisyysaste oli vuonna 2022 vain 41 prosenttia, kun se korkea-asteen suorittaneilla oli 86 prosenttia.

Miehillä vastaavat luvut olivat 55 ja 92 prosenttia.

Koulutustason tason nousu tasaa sukupuolten välisiä eroja työllistymisessä, mutta tuloeroja koulutus ei ole onnistunut vastaavasti tasaamaan.

OECD-maissa korkeakoulutuksen saaneet, kokopäivätyössä olevat 25–64-vuotiaat naiset ansaitsivat keskimäärin 77 prosenttia miespuolisten kollegoidensa ansioista vuonna 2021.

Useissa maissa palkkatasa-arvoa on pyritty edistämään muun muassa palkkojen avoimuudella ja isyysvapailla. Palkkaerot ovatkin viime vuosina kaventuneet monissa OECD-maissa, myös Suomessa.

5. Ammattikoulutuksessa Suomessa enemmän aikuisia

Ammatillinen koulutus on Suomessa on selvästi suositumpaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Opiskelijoiden keski-ikä on Suomessa myös merkittävästi keskimääräistä korkeampi.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keski-ikä on OECD-maissa 21 vuotta ja Suomessa 28 vuotta.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu Suomessa myös paljon aikuisia, jotka haluavat vaihtaa alaa tai päivittää osaamistaan. Monissa maissa ammatillinen koulutus on käytännössä nuorten kouluttamista työmarkkinoille.

OECD-maissa matalasti koulutettujen ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet ovat laskeneet vuosina 2015–2022, ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus taas kasvanut voimakkaasti. Suomen kehitys poikkeaa tältä osin muista maista.

Suomessa ammatillinen koulutus painottuu voimakkaasti toisen asteen koulutukseen.

Suomessa lähes 70 prosenttia kaikista toisen asteen opiskelijoista opiskelee ammatillisessa koulutuksessa, OECD-maissa keskimäärin 44 prosenttia. Suomen korkeaa lukua selittää juuri aikuisopiskelijoiden määrä.

15–19-vuotiaista suomalaisista toisen asteen opiskelijoista lähes puolet on ammatillisessa koulutuksessa. EU- ja OECD-maissa osuus on keskimäärin alle 40 prosenttia.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osuus 25–34-vuotiaista on Suomessa OECD-maiden kolmanneksi korkein. Suomessa osuus ikäluokasta on yli kolmannes, kun se OECD-maissa keskimäärin on noin viidennes.

Juttua korjattu 12.9 klo 12.30: Korjattu opettajien palkkojen euromääriä.

