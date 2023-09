Poliisi Pirkanmaan autiotalopalojen sarjan läpimurrosta: vangittua ei epäillä kaikista tutkinnassa avoinna olevista tuoreista paloista

Poliisi jatkaa Pirkanmaalla tämän ja viime vuoden aikana tapahtuneiden tulipalojen tutkintaa.

Tämän kesän aikana poliisi pystyi kohdentamaan rikosepäilyjä yksittäiseen henkilöön ja sulkemaan pois useita mahdollisia tekijäehdokkaita.

Epäilty otettiin kiinni syyskuun 5. päivänä Lempäälässä tapahtuneen palon jälkeen.

– Palo tapahtui hieman aikaisempaa sarjaa poikkeavaan aikaan, mutta poliisi oli valmiina. Kiinniotto sujui rauhallisesti, epäilty ei vastustellut, rikoskomisario Antti Uusipaikka sanoo.

Kiinniotettua miestä ei kuitenkaan epäillä kaikista paloista. Hänet on kytketty nyt 11 rikokseen. Paloja on ollut yhteensä kymmeniä.

– Epäilty on kiistänyt toistaiseksi osallisuutensa tekoihin. Kuulustelut ovat kesken, niitä jatketaan, Uusipaikka kertoo.

Epäilty vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 8. syyskuuta Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Törkeitä vahingontekoja ja tuhotyö

Epäilyistä rikoksista 10 on törkeää vahingontekoa ja lisäksi yksi tuhotyörikos. Henkilöllä ei ole vastaavaa rikoshistoriaa.

Epäiltyjä rikoksia tutkitaan törkeinä vahingontekoina, koska vahingonteon yksi törkeyttämisperuste on erittäin suuri taloudellinen vahinko. Tällaisena on pidetty usein noin 15 000 euron ylittäviä vahinkoja.

Tuhotyön yksi tekomuoto on tulipalon sytyttäminen siten, että teko aiheuttaa yleistä hengen tai terveyden vaaraa. Tällaista rikosta on syytä epäillä, kun sytytetyn palon yhteydessä on jouduttu evakuoimaan ihmisiä palopaikan läheisyydestä.

Törkeästä vahingonteosta ja tuhotyöstä on molemmista säädetty yhtenevästi rangaistukseksi neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Antti Uusipaikan mukaan tällä hetkellä on vaikea arvioida, kuinka kauan esitutkinta kestää. Syytteen noston määräpäivä on joulukuussa.