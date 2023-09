Endorfiiniryöppy on monelle ensimmäinen sysäys kohti chili-innostusta – tulista makumaailmaa voi verrata viininmaisteluun

Chilien kapsaisiini on juuri se ainesosa, joka saa polttavuudestaan huolimatta haluamaan chiliä yhä uudestaan. Chileistä voi löytyä poltteen lisäksi marjaisaa, hedelmäistä tai jopa savuista aromia.

Chilikasvattaja Jukka Kilpinen kerää chilejä kasvihuoneessa, jonka chilipensaat tavoittelevat kattoa. Häntä jännittää, voisiko joku näistä olla maailman korkein chilipensas tänä vuonna. Kilpinen kasvattaa chilejä Kirkkonummen koekasvihuoneissaan ja toimii chiliasiantuntijana Hegelbergin kauppapuutarhalla.

Avaa kuvien katselu Chilipensaiden korkeus hipoo melkein kasvihuoneen kattoa Kuva: Bouari Mohamed Sharif El / Yle

Chilit ovat kuin viinejä

Chilit tunnetaan yleisesti poltteestaan, mutta Kilpisen mukaan ne ovat paljon muutakin.

Hän vertaa chilien aistimista viiniharrastukseen.

– Ensimmäistä kertaa viiniä maistaessa moni saattaa maistaa kitkerän juoman. Kun kokeilee eri viinilaatuja, maku harjaantuu ja kykenee erottelemaan entistä hienostuneempia nyansseja

Nykyään Kilpinen saattaa maistaa eri chililajikkeissa parfyymimaisuutta, kukkaisuutta, hedelmien, umamin, kahvin, sitruunan tai marjan aromeja. Näitä makuja voi hänen mukaansa hyödyntää oivallisesti ruuanlaitossa.

Avaa kuvien katselu Chililajike Jigsawn tulisuus asteikolla yhdestä kymmeneen on 10+++ Kuva: Bouari Mohamed Sharif El / Yle

Tulisuus ja aromit vaihtelevat

Kilpinen on maistellut monet kerrat maailman tulisimpia lajikkeita työnsä puolesta. Hän on risteyttänyt koekasvihuoneessaan Jigsawn, joka on yksi maailman tulisimmista lajikkeista.

– Vaikka tulisuus on chilissä tärkeä ominaisuus, niin se on vain yksi osa makuelämystä.

Chililajikkeiden välillä on hänen mukaansa merkittäviä makueroja ja niiden tulisuus vaihtelee paljon. Juuri näiden erilaisten yhdistelmien johdosta Kilpinen kokee, että chili on parhaimmillaan gourmet-nautinto.

– Joitain chilejä voi nauttia sellaisenaan, mutta parhaimmillaan ne maistuvat ruuan joukossa, leivän päällä tai esimerkiksi osana salaattia.

Ulkonäkö kuin kirsikalla

Kilpisellä chiliharrastus on muuttunut vuosien saatossa intohimosta työksi. Tuotantohuoneissa kasvaa noin 25 chililajiketta, jotka tuottavat satoa kesäkuusta marraskuuhun. Lisäksi koekasvihuoneilla kasvaa vuosittain vähintään muutama sata erilaista lajiketta.

Monenlaisissa, pääosin trooppisissa olosuhteissa kasvavien chililajikkeiden hedelmien koko, väri, muoto ja tuoksu vaihtelevat. Osa lajikkeista voi muistuttaa ulkonäöltään kirsikkaa, toiset omenaa.

Avaa kuvien katselu Chilejä on ulkonäöltään erilaisia, kuten tämä kirsikkaa muistuttava lajike Kuva: Bouari Mohamed Sharif El / Yle

Kasvihuoneessa kasvaa useita lajikkeita, joissa on potentiaalia kasvaa maailman suurimmaksi chilikasviksi. Kilpailuvietistä kertoo sekin, että Kilpinen on maistanut yli 5 000 chililajiketta. Hän myös kehittää koekasvihuoneessaan koko ajan uusia chilimakuja.

Esimerkiksi maailmalla tunnettu hedelmäisen makuinen ja väritykseltään raidallinen Aji Fantasy -lajike on alun perin syntynyt hänen kokeilustaan. Aji Fantasystä on kehitetty jalostuksessa raidallinen versio.

Lisäksi hän on ollut mukana pelastamassa esim. C. lanceolatum villichiliä, jonka oli luultu kuolleen sukupuuttoon yli 50 vuoden ajan. Kilpisen sanoo kyseisen lajin olevan maultaan ”omintakeinen”.

Chiliä käytetään kuin suolaa

Chilin polttavaan tunteeseen voi jäädä koukkuun, siksi moni innostuu niistä. Chilissä oleva kapsaisiini aiheuttaa suussa polttavaa kipua, mutta samalla tuntemus vapauttaa aivoissa kipua lievittävää ja mielihyvää tuottavaa endorfiinia. Endorfiiniryöppy saattaa olla monelle ensimmäinen sysäys kohti chili-innostusta.

Kaikkein tulisin kohta chilinmarjoissa Kilpisen mukaan on siemenkiinnikkeet. Monet chilit saattavatkin olla kärjestä varsin tulettomia mutta yllättävät maistelijan seuraavalilla rouskaisuilla.

– Riippuen chililajikkeesta tulisuus voi olla esimerkiksi lempeää, hitaasti kasvavaa tai nopeasti iskevää poltetta.

Kilpinen neuvoo, että erityisesti voimakkaampia chililajikkeita tulee käyttää ruuanlaitossa samaan tapaan kuin suolaa.

– Jos tulisuutta on liikaa, niin ruoka on pilalla. Chilin tulisuuden eli kapsaisiinin pitäisi korostaa ruuassa muitakin makuja. Silloin chili tuo annokseen uuden vaihteen.

Kapsaisiinin määrää chililajikkeessa mitataan kansainvälisellä scovillen asteikolla. Guinness World Recordsin mukaan maailman tulisin chili Carolina Reaper on noin 2 000 000 SHU ja paprika on nolla. Esimerkiksi useimmissa purkkijalapenoissa scovilleja on yleensä pari tuhatta.

Avaa kuvien katselu Kauppapuutarha Hagelbergissa kasvatetaan erilaisia chililajikkeita Kuva: Bouari Mohamed Sharif El / Yle

Rohkene kysyä ruokakaupoista eri chililajikkeita

Syys- ja lokakuu on chilien sadonkorjuuaikaa. Hagelbergin kasvihuoneessa pörräävät kimalaiset maksimoivat kauppoihin myytävän sadon. Kauppapuutarha tuottaa harvinaisempia lajikkeita toistaiseksi vain joihinkin Etelä-Suomen ruokakauppoihin ja ravintoloihin.

Suomessa chilituotanto kasvihuoneissa on Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan sijaisen Lasse Remeksen mukaan toistaiseksi hyvin vähäistä. Muutamat, kuten pian toimintansa lopettava Heinän puutarha Salossa ja Närpiön Vihannes kasvattavat Hagelbergin lisäksi chiliä myytäväksi.

– Nyt ruokakauppojen asiakkaat eivät tiedä paremmasta ja he eivät osaa vaatia erilaisia lajikkeita. Tuotetietous erilaisten chililajikkeiden vierellä voisi lisätä kuluttajien innostusta kotimaisiin chileihin. Tässä on paljon potentiaalia.

Parhaiten erikoisen makuisia chilejä saa Kilpisen mukaan tällä hetkellä kasvattamalla itse. Silloin kannattaa huomioida, että kasvatusaika on pitkä ja satoa saa vasta puolen vuoden kuluttua.

Aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua Chiliyhdistykseen.

Löytyykö Kirkkonummelta maailman korkein chili?

On aika ottaa metrimitta esille ja selvittää korkeimmalle kurottavan chilipensaan korkeus. Virallinen Guinnesin ennätys maailman korkeimmasta chilipensaasta on 4,8 metriä.

Tyypillisesti chilipensas voi saavuttaa jopa kahden metrin, mutta sitä korkeampi on Kilpisen mukaan jo vaativampi asia. Olosuhteet chilin kasvulle kasvihuoneessa ovat olleet täydelliset ja korkeuskin huoneessa on riittävä.

Kilpinen mittaa yhdessä työkumppaninsa Janne Hagelbergin kanssa kasvihuoneen korkeimman pensaan. Aji mango chililajike on kasvanut jo 4,6 metrin korkeuteen ja kasvi ehtii kasvaa vielä ainakin kuukauden verran. Kilpisen mukaan on ihme, jos uusi maailmanennätys ei menisi rikki.

Seuraavalle kaudelle pituusennätyksen rikkomiseen onkin suunnitteilla jälleen uudet kujeet, kertoo Kilpinen viekkaana.