Väkivaltaisen lapsen äiti kiittää muita turkulaisvanhempia koululakosta – lapsi vaihtaa koulua: ”Toivon, että tämä ei tule liian myöhään”

Turkulaiskoulussa väkivalta- ja uhkatilanteita aiheuttanut lapsi vaihtaa koulua, kertoo lapsen äiti.

Yle uutisoi maanantaina koulussa pitkään jatkuneesta väkivalta- ja uhkatilanteesta, jonka taustalla on yksittäinen oppilas luokassa.

Ongelmat Raunistulan koulussa ovat kärjistyneet, ja tällä viikolla parinkymmenen koululaisen vanhemmat ilmoittivat, että lapset jäävät kotiin luokassa esiintyvän väkivallan vuoksi. Osa oppilaista ei tänään tiistaina tullut kouluun.

Ongelmia aiheuttaneen yksittäisen oppilaan äiti otti ensiuutisen jälkeen yhteyttä Yleen ja halusi avata asian taustoja.

Äiti kertoo, että apua tilanteeseen on haettu ja koulu itsessään on tehnyt voitavansa. Hän ja lapsi pysyvät nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi. Ylellä on tiedossa heidän henkilöllisyytensä.

– Ongelma on ollut se, että lapsi on oikeasti tarvinnut tukea ja apua. Normaalissa opetuksessa sitä tukea ei ole vain pystynyt enempää antamaan, äiti kertoo Ylelle.

Äiti on hyvin tyytyväinen, että muut vanhemmat ryhtyivät toimiin koulussa. Hänen mukaansa se oli kaivattu herätys.

– Tilanne on ollut kohtuuton myös muille oppilaille. Olen hyvin tyytyväinen, että muut vanhemmat puuttuivat vihdoin tilanteeseen. Olen itse taistellut lapsen puolesta useamman vuoden, että hän saisi apua. Olen odottanut, että tulisi joku ulkopuolinen voima, joka saisi muutoksen liikkeelle.

Lapsella on ollut äidin mukaan koulussa avustajia, lyhennettyjä koulupäiviä, erilaisia tukitoimia ja ennakointia. Kotona on ollut perhetyöntekijöitä, muuta sosiaalihuoltoa ja terapiaakin on järjestetty.

Turun kaupunki ei voi salassapitovelvollisuuden vuoksi kertoa yksittäistä oppilasta koskevista toimista. Äidin mukaan vanhemmat eivät kuitenkaan ole aina olleet samaa mieltä lapsen avuntarpeesta.

Uusi koulu alkaa lapsella jo keskiviikkona

Ylen tiedossa on, että lapselle on aiemmin tarjottu paikkaa esimerkiksi erityisentuen oppilaiden koulusta Turusta, mutta siirto toiseen kouluun ei ole toteutunut.

Turun kaupunki lähetti aikaisemmin tiistaina tiedotteen, jossa se kertoo, että tilanteeseen on syntynyt ratkaisu. Lapsen nimettömänä pysyttelevä isä vahvistaa Ylelle, että ratkaisuun on päästy yhteisymmärryksessä.

Lapsen äiti kertoo, että lapsi aloittaa erityisentuen koulussa jo keskiviikkona.

– Tilanne on se, että lapsi vaihtaa koulua. Tästä on syntynyt yhteisymmärrys molempien huoltajien kesken. Toivon, että tämä ei tule liian myöhään.

Koulun vaihtoon kasautuu nyt paljon toiveita.

– Jos tämä ei toimi, en tiedä enää, mitä voin äitinä tehdä.