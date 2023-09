Tärkeä testi naapuriplaneetalla onnistui: Marsissa valmistui happea

Perserevance-mönkijän mahassa matkustavan MOXIEn nimi on lyhenne sanoista Mars OXygen ISRU Experiment. ISRU saatiin sanoista In Situ Resource Utilization. Laite ei ole vahingossa 1800-luvulla kehitetyn kuplivan virvoitusjuoman kaima. Moxie on tiettävästi Yhdysvaltain ensimmäinen hiilihapotettu juoma. Sen nimi on päätynyt yleisssanaksi, joka tarkoittaa reipasta ja uskaliasta.

Kuva: Nasa