Ukraina on saanut vallatuista alueista takaisin vain pari promillea – sotatutkijan mukaan nyt pitää puhua myös ikävistä vaihtoehdoista

Ukrainan joukot käyvät raivoisaa taistelua Venäjän etulinjoilla. Aikaa on vähän. Talvi vaanii vain reilun kuukauden päässä.

Yhdysvaltalaiskenraali Mark Milley totesi tällä viikolla, että Ukrainalla on noin 30–45 päivää aikaa vastahyökkäykseen, ennen kuin sää huononee. Sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan se on liian vähän.

– Jos Ukraina ei saa pian aukkoa rintamaan, joukkojen eteneminen tyssää. Kun maa muuttuu mutaiseksi, siinä ei enää liikuta raskailla panssarivaunuilla. Päivä päivältä todennäköisyys päästä Venäjän linjojen läpi laskee, toteaa Käihkö.

Käihkön mukaan nyt täytyy alkaa avoimesti puhua pitkästä jäätyneestä konfliktista. Ukraina on vastahyökkäyksellään saanut noin 0,2 prosenttia Venäjän valloittamasta alueesta takaisin.

– Tätä on ikävä sanoa ääneen, mutta jokainen voi sen itse kartasta nähdä, sanoo Käihkö.

Vaikka Ukraina on saanut voittoja, rintamalinja todella puhuu karua kieltään. Se on pysynyt lähes samana viimeiset kymmenen kuukautta.

Isossa kuvassa rintamalinja on viimeisen 10 kuukauden aikana pysynyt lähes muuttumattomana. Lähde: Kuva perustuu DeepStaten karttatietoihin.

Käihkön mukaan edellinen suurempi läpimurto oli Hersonin vapauttaminen viime vuoden marraskuussa. Kesän aikana Ukraina on vapauttanut useita pienempiä kyliä ja päässyt paikoittain Venäjän etulinjojen läpi, siitä huolimatta rintamalinjassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

– Tämä pitää sanoa ääneen. Ukraina ei pysty valloittamaan alueitaan takaisin, ellei tule jotakin radikaalia muutosta, Käihkö toteaa.

Avaa kuvien katselu Ukrainan 47. prikaatin sotilaat vapauttivat Robotynen kylän 22. elokuuta 2023. Kyläläiset olivat odottaneet 18 kuukautta Ukrainan armeijan saapumista Venäjän hyökättyä helmikuussa 2022. Kuva: AOP

Käihkön mukaan jo sodan alussa viimeistään viime vuoden maaliskuussa oli selvää, että tulossa on pitkä ja paljon uhreja vaativa sota.

– Meillä on kaksi valtiota, joista kumpikaan ei ole luovuttamassa, ja joilla kummallakin on kyky käydä sotaa, Käihkö sanoo.

Käihkö uskoo, että kompromissit ovat lukkiutuneen tilanteen ainoa ratkaisu. Sotaa käymällä, jos se jatkuu näin, on hyvin vaikea muuttaa tilannetta.

– Venäjällä riittää joukkoja ja se hakee uusia kumppaneita. Ukrainan kyky nojaa lännen aseapuun. Siinä ovat tosiasiat, toteaa Käihkö.

Käihkön mukaan tätä ei ole haluttu sanoa ääneen. Väärän toivon ylläpitäminen ei ole myöskään Ukrainan etu pitkällä tähtäimellä.

– Nyt on alettava miettimään vuotta 2024 ja jopa 2025. Kuinka kauan ja kuinka paljon länsi on valmis tekemään? Neuvottelut eivät ainakaan toistaiseksi ole näköpiirissä, Käihkö lataa.

Lyhyemmällä tähtäimellä Käihkön mukaan ratkaisevaa on se, kumpi osapuoli on paremmassa kunnossa talven jälkeen.

Kreml varastoi drooneja talveksi

Myös Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon pääopettaja Jarmo Mattila katsoo jo pitkälle ensi kesään. Mattilan mukaan talvella ei tapahdu mitään ratkaisevaa, ellei tule totaalista yllätystä.

– Maasto on pehmeää, on kylmä ja märkää. Siinä on hankalampi hyökätä, ja Venäjällä on ollut aikaa varautua tulevaan talveen, Mattila sanoo.

Mattilan mukaan kaikesta näkee, että Venäjä valmistautuu pitkään sotaan.

– Venäjä on pystynyt hyvin paikkaamaan sekä miehistö- että kalustotappioita. Lisäksi Venäjä on kiihdyttänyt muun muassa droonien tuotantoa, sanoo Mattila.

Kreml varastoi nyt ohjuksia ja drooneja talvea varten. Viime vuonna Venäjän hyökkäykset energialaitoksiin alkoivat jo lokakuussa.

– Venäjä valmistautuu jatkamaan iskuja voimalaitoksiin ja muuhun tärkeään energiainfraan, Mattila toteaa.

Myös Venäjän syyskuussa 2022 aloittama osittainen liikekannallepano on jatkunut koko ajan. Mattilan mukaan sodan alussa Venäjällä oli joukkoja noin 200 000, nyt sotilaita on eri arvioiden mukaan noin 400 000.

Ukraina jatkaa taistelua kaikissa olosuhteissa

Ukrainalla on kuitenkin vielä aikaa ennen talven tuloa. Eikä sen taistelutahdossa näy laantumisen merkkejä.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov kertoo Reutersille, että Ukraina aikoo jatkaa vastahyökkäystä sääolosuhteista riippumatta.

– Kylmässä, märässä ja mudassa taisteleminen on vaikeampaa, mutta taistelut jatkuvat tavalla tai toisella. Kävelemme, jos emme pääse muuten liikkumaan, sanoo Budanov.

Käihkön mukaan suurin este Ukrainalle ovat edelleen Venäjän rakentamat laajat miinakentät ja sen tykistö. Iso kysymys on myös joukkojen ja ammusten riittäminen. Vaikka Ukraina saa aikaan tappioita Venäjälle, se kuluttaa myös omia joukkojaan ja kalustoaan.

– Tilanne voi kulminoitua myös ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että Ukrainan voima eli joukot ja ammukset loppuvat, toteaa Käihkö.

Sekä Mattilan että Käihkön mukaan ei kuitenkaan voi sanoa, että vastahyökkäys olisi epäonnistunut, mutta ei se ole tuonut toivottua tulostakaan. Ukraina on taistellut rajusti ja etenee tasaisesti, mutta liian vähän.

– Toki aikaa on vielä ja Ukraina on ennenkin yllättänyt, sanoo Käihkö.

Mahdollisuus läpimurtoon?

Käihkön mukaan yksi mahdollisuus on teoriassa olemassa. Ukraina on nyt läpäissyt Robotynen kylän alueella Venäjän ensimmäisen rintamalinjan. Ukrainan mukaan ensimmäisellä linjalla olisi ollut 60 prosenttia Venäjän joukkojen vahvuudesta ja kahdella viimeisellä linjalla kullakin vain 20 prosenttia.

Avaa kuvien katselu Ukrainan joukot ovat edenneet noin 9 kilometriä Robotynen alueella kohti etelää. Kuva perustuu DeepStaten karttatietoihin. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

– Jos tämä pitää paikkansa, Ukrainalla on mahdollisuus puskea Asovanmerelle päin, arvioi Käihkö.

Siellä olisi tärkeä virstanpylväs Tokmak, jonne tämän hetken asemista on noin 17 kilometriä.

– Parhaillaan, tämänkin haastattelun aikana, Ukraina testaa tätä teoriaa ja taistelee.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui jälleen yöllä 11.9.2023 ukrainalaisille, kuten hän on tehnyt lähes jokaisen päivän päätteeksi sodan alkamisesta lähtien.

Aiheesta voi keskustella 14. syyskuuta klo 23 saakka.