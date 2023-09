Terrorismista epäillyt uusnatsit ihailivat Venäjää ja toivoivat siltä apua Suomen demokratian romahduttamiseen

Sama uusnatsitoimija on noussut Ylen selvityksissä esiin jo vuosien ajan. Aiemmin hänen viestittelynsä johti mittavaan turvallisuusoperaatioon valtionjohdon suojaamiseksi.

Salaisessa Telegram-ryhmässä käytiin toukokuussa 2022 keskustelua pommi-iskusta. Kaikkein radikaaleimmalta vaikutti eläkeikäinen ”vaari”. Hän jakoi twiitin ”Helsinki ilman natseja” -mielenosoituksesta.

Vaari: Tonne vois järjestää pikkasen (tai vähän enemmänkin) ohjelmaa.

26-vuotias mies: Pikku papatti roskikseen ois hyvä. Täytyy vaan hommaa sytytin.

Vaari: Vaikka vähän isompikin. Tuhat kiloa anfoa.

Anfo on terroristien suosima räjähdysaine, jota valmistetaan sekoittamalla ammoniumnitraattia ja polttoöljyä.

Vaari on 66-vuotiaan miehen nimimerkki. Hänet tunnetaan myös ”kapinakenraalina”. Molempiin lempinimiin liittyy alkuosa, joka on johdettu hänen etunimestään. Tässä jutussa Yle käyttää hänestä nimeä vaari.

26-vuotias mies: Se ois ihan sopiva. Pääsis ainaki uutisiin.

Vaari: Nimenomaan. Nyt ei muutenkaan oo enään aikaa pikkunahisteluun vaan iskut pitää aina olla sitä kaliperia ja niin suunniteltu että niillä pääsee otsikoihin.

Varomaton ammuskelu paljasti ryhmän

Vajaat neljä kuukautta myöhemmin, illalla 25. elokuuta 2022 Hollolan jäteaseman maastosta kiiri useita laukauksia.

Tarkkaa tietoa ei ole, miten tieto ampujista kulkeutui poliisille. Pian puolenyön jälkeen poliisi kuitenkin otti lahtelaiselta asunnolta kiinni kaksi miestä epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Asunnossa asui 28-vuotias mies, joka on suorittanut oikeusnotaarin alemman korkeakoulututkinnon Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Yle on aiemmin kertonut, että hän on ollut aktiivinen poliittinen toimija perussuomalaisten Lapin piirissä. Vuonna 2017 hän oli ehdolla kuntavaaleissa perussuomalaisten listalla.

Avaa kuvien katselu 28-vuotias oli etäyhteyden välityksellä läsnä käräjäoikeuden istunnossa 11. syyskuuta 2023. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Sittemmin hän on lähtenyt perussuomalaisista ja tukenut ainakin äärioikeistolaista sinimustaa liikettä.

Miehen hallusta takavarikoitiin nettiohjeiden pohjalta valmistettuja FGC-9-aseita. Kirjainyhdistelmä tulee sanoista fuck gun control (vitut aselaeista).

Tutkinnan edetessä poliisi alkoi epäillä, että 28-vuotias oli kolmen muun miehen kanssa muodostanut uusnatsiryhmän, joka suunnitteli terrori-iskujen tekemistä. Kaikki epäillyt kiistävät, että he olisivat muodostaneet minkäänlaista ryhmää tai että heidän toiminnallaan olisi ollut terroristinen tarkoitus.

Tässä jutussa 28-vuotiasta kutsutaan pääepäillyksi syyttäjien luonnehdinnan mukaisesti. Häntä syytetään parhaillaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Rikoslain mukaisesta valmistelurikoksesta heitä ei syytetä.

Jutussa kaikkein lievimmät syytteet sai 66-vuotias vaari. Hän on neljästä syytetystä ainoa, jota ei syytetä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista vaan ainoastaan perusmuotoisista ampuma-aserikoksista.

Avaa kuvien katselu ”Vaari” (oik.) osallistui oikeudenkäyntiin etäyhteydellä 11.9.2023. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Vaaria syytetään esimerkiksi siitä, että hän myi vanhan mutta toimintakuntoisen Mosin Nagant -sotilaskiväärin samalle 26-vuotiaalle epäillylle, jonka kanssa hän viestitteli pommi-iskusta mielenosoitukseen.

Lisäksi vaarin hallusta löytyi kotietsinnässä luvaton taskupistooli ja patruunoita.

Vaari on eläkkeellä ja asuu varsinaissuomalaisessa pitäjässä maaseudulla. Hän on harrastanut ammuntaa, ja ennen Lahden terrorismijuttua hänellä oli useita luvallisia ampuma-aseita.

Ylen selvityksissä vuosina 2020–2023 miehestä on paljastunut yhteyksiä useisiin paljon julkisuutta saaneisiin rikosepäilyihin. Häntä voi luonnehtia ääriradikaaliksi uusnatsiksi, jolla on kontakteja lukuisiin äärioikeistoryhmittymiin.

Yle tai poliisi eivät ole saaneet selville, miten vaari ja pääepäilty ovat alunperin tavanneet. Molemmat ovat kuitenkin olleet aktiivisia esimerkiksi venäläisessä sosiaalisen median palvelussa Vkontaktessa.

Epäillyt pohtivat pääministerin murhaa

Hollolan ammuskelusta alkaneessa esitutkinnassa epäiltyjen motiivit ja äärioikeistolainen ideologia alkoivat paljastua, kun poliisi pääsi laite-etsintöjen avulla käsiksi miesten viestittelyyn.

Yksi olennaisista keskustelukanavista oli tämän jutun alussa mainittu Telegram-ryhmä nimeltään Suami haltuun keinolla millä hyvänsä. Sen oli perustanut 26-vuotias epäilty, ja sen jäseninä olivat vaari sekä pääepäilty.

Kolmikko keskusteli ryhmässä esimerkiksi aseiden rakentamisesta ja siitä, minne terrori-iskuja tulisi tehdä.

Pääepäillyn mielestä mahdollisimman monella suomalaisella pitäisi olla mahdollisuus saada ase ilman ”kytköksiä liivimiehiin ynnä muihin hämäriin toimijoihin”. Hän toivoi, että ohjeen jakaminen ”herättää paniikkia valtamedian ja viranomaisten keskuudessa”.

Avaa kuvien katselu 26-vuotias epäilty oli paikalla oikeuden istunnossa syyskuussa. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Miehet viestittelivät myös kahden kesken sekä ulkopuolisten kanssa. Kaksi päivää ennen kiinnijäämistään pääepäilty jakoi 26-vuotiaalle linkin Iltalehden juttuun, joka kertoi pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheesta Lahden kauppatorilla.

Pääepäilty: Pitäskö mennä fgc hupparin sisäl tonne.

Pääepäilty: Ei kyl vitus uskalla :D

26-vuotias mies: Kelasin jo ton äsken lukiessa et vittuku ois kämppä mist näkee tohon ja pystäri mukana. Ihan varmana ampuisin pari laakia.

FGC on ase, jollaisia pääepäilty oli valmistanut 3D-tulostimella. Pystärillä toinen epäilty viittasi ”pystykorvakivääriin” eli vaarilta ostamaansa sotilaskivääriin. Seuraavaksi miehet siirtyivät keskustelemaan livelähetyksen perusteella siitä, kuinka vähän turvamiehiä pääministerillä näytti olevan.

Epäilty yritti hyötyä MV-lehdestä

Jutun neljäs epäilty on 21-vuotias oululainen uusnatsi. Hän näki, että Venäjältä ja sen tukijoilta voisi saada apua ”kiihdyttämiseen” eli suomalaisen yhteiskunnan romahduttamiseen.

Esitutkinnassa ilmeni, että hän ja tuntamattomaksi jäänyt henkilö oli luonnostellut sähköpostia Johan Bäckmanille ja 21-vuotias oli lähettänyt sähköpostia Janus Putkoselle. Molemmat ovat voimakkaan Venäjä-mielisiä ja levittävät Venäjän hallintoa tukevaa propagandaa.

Kuulustelussa 21-vuotias kertoi, että hän oli yrittänyt saada tällä tavalla näkyvyyttä ”fasistiselle toiminnalle” Suomessa. Esitutkinnan mukaan Putkonen vastasi ottavansa asian työn alle.

Lähdesuojaan vedoten Putkonen ei halunnut kommentoida Ylelle mahdollista viestintäänsä yksittäisen henkilön kanssa. Hän kertoo saavansa ”juttuvinkkejä” päivittäin.

Esitutkinnan perusteella vaikuttaa siltä, että sekä pääepäilty että 21-vuotias lähinnä halveksivat venäläisiä.

Tutkijatohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että suomalaisten uusnatsien keskuudessa Venäjää vastustavat näkemykset ovat huomattavasti yleisempiä kuin puoltavat. Kanta kuitenkin vaihtelee yksilöittäin ja ryhmittäin.

Vaari ja 26-vuotias ihailivat Venäjää

26-vuotias epäilty ja vaari puolestaan suhtautuivat Venäjään myönteisesti. Kaksi päivää ennen ensimmäisiä kiinniottoja 26-vuotias viestitteli voimakkaan Venäjä-mielisen miehen kanssa.

26-vuotias mies: Ens talvi on hyvä sabotoida esim sähkönjakelua ja saadaan kansa miettii poliittisia päätöksiä. Itte oon kyl rasisti ja ”natsi” mut venäjää kannatan 110%. Venäjä muutenkin puhdisti ukrainan neekereistä ja sama toimis suomessa.

Keskustelukumppani: Näinhän se on että omaa kanssa pitää suojella. Suomen hallinto haluaa globalismia joten se ei suojele tarpeeksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perustellut laitonta hyökkäyssotaansa Ukrainassa sillä, että Venäjä muka puhdistaa Ukrainaa natseista.

Valheellinen ja ristiriitainen retoriikka ei 26-vuotiasta häirinnyt. Hän toivoi Venäjän hyökkäävän myös Suomeen ja tekevän maasta osan ”äiti Venäjää”. Vaarin kanssa hän viestitteli jopa suunnitelmistaan lähteä Itä-Ukrainaan sotimaan Venäjän puolelle.

Vaari kannusti ja kehotti ottamaan yhteyttä Janus Putkoseen, joka hänen mukaansa auttaisi. 26-vuotiaan mukaan Putkonen vastasi hänelle, että Itä-Ukrainaan ei nyt oteta länsimaisia vapaaehtoisia.

Vaari kertoi viestittelyssä myös suunnittelevansa ”jäynää”, jolla hän saisi aiheutettua hämminkiä kylillä. Hän aikoi varustaa Ladansa isoilla Z-kirjaimilla, hakaristilipulla ja ”support Russia” -tekstillä.

Sen paremmin vaarin kuin 26-vuotiaan epäillyn toiminta ei aina vaikuttanut vakavasti otettavalta terroristiselta toiminnalta.

Laite-etsinnöissä löytyi runsaasti videoita, joissa 26-vuotias epäilty tekee Hitler-tervehdyksiä muun muassa Helsingin hotelli Clarionin uima-allasosastolla, kotonaan, metsässä ja koulumurhaaja Pekka Eric Auvisen haudalla. Yhdellä videolla hän ammuskelee 3D-tulostetulla aseella.

Kaikilla jutun epäillyillä oli kuitenkin lopulta käytössään ampuma-aseita ja ainakin ajatuksen tasolla halu käydä aseellista taistelua vihollisiksi kokemiaan ihmisiä vastaan.

Kuulustelussa pääepäilty kertoi, että hän halusi aseistautua lähinnä siksi, että odotti levottomuuksia talven 2022–2023 energiakriisin ajalle. Kuulustelussa hän selitti viestittelyään pääministeri Sanna Marinin murhaamisesta.

Pääepäilty: FGC-ase oli käden ulottuvilla, ja olisin alle 10 minuutissa päässyt autolla Lahden kauppatorille. Kerroin samalla Telegramissa siitä, että olisi teoreettinen mahdollisuus lähteä yrittämään poliittista murhaa, ja edgyilimme kaikkea juttua asiaan liittyen. Samalla kaikki kuitenkin tiedosti sen, että kyse on teeman käsittelystä.

Samassa kuulustelussa pääepäilty kertoi, että hän ei halunnut myöskään tehdä rasistisia murhia, koska niistä saattaisi joutua elinkaudeksi vankeuteen. Hän halusi suorittaa opintonsa loppuun ja säästää rahaa oman asunnon ostamiseen.

Vaari hahmotteli ”varjokomppaniaa”

Ylen tietojen mukaan vaari oli vielä joitakin vuosia sitten melko aktiivisesti mukana äärioikeiston katutoiminnassa. Hän oli aktiivinen myös vuosia sitten lakkautetussa Finnish Defence League -järjestössä.

Esitutkinnassa vaari myönsi kannattavansa ”kansallissosialismia” mutta ei ”natsismia”. Kansallissosialismi on kuitenkin suora käännös saksan kielen sanasta nationalsozialismus. Tästä on johdettu sana natsi. Natsismi ja kansallissosialismi ovat siis sama asia.

Yle on useissa selvityksissään uutisoinut, että miehen nimi nousi esiin vuonna 2020 perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhayritystutkinnassa. Tuolloin hän oli saanut eräältä äärioikeistojohtajalta silloisen sisäministerin Maria Ohisalon (vihr.) ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen kotiosoitteet.

Havainto johti tuolloin keskusrikospoliisin uhka-arvioon, jonka mukaan Ohisaloon ja Toiviaiseen saattaa kohdistua vakava turvallisuusuhka. Lopulta näyttöä rikoksen valmistelusta ei saatu.

Tuolloin vuonna 2020 poliisi sai haltuunsa viestittelyä, jossa viitattiin ”varjokomppaniaan”, joka keräsi osoitteita. Lahden terrorismijutun esitutkintamateriaalissa samainen varjokomppania nousee jälleen esiin.

Ylen selvitysten perusteella ryhmän koosta ja todellisesta merkityksestä on vaikeaa tehdä päätelmiä.

Vaari antoi viesteissään ymmärtää, että ryhmään kuuluu useita henkilöitä ja että sillä on päätöksiä tekevä hallitus. Ylen tiedossa on vaarin lisäksi kaksi muuta varjokomppaniaan liittyvää henkilöä.

Toinen heistä on julkisuudessa tuntematon mies ja toinen aiemmin julkisuudessa ollut äärioikeistojohtaja.

Avaa kuvien katselu Kuvakaappaus ”vaarin” eli ”kapinakenraalin” viestistä. Kuva: poliisi

Lahden terrorismijutun esitutkinnassa poliisi löysi vaarin hallusta vihon, jossa oli lista ihmisistä, jotka poliisin luonnehdinnan mukaan edustavat seksuaalivähemmistöjä, poliitikkoja, maahanmuuttajia tai heidän etujaan puolustavia henkilöitä. Nimien yhteydessä oli heidän osoitteitaan.

Käräjäoikeus on määrännyt esitutkintapöytäkirjan liitteen salaiseksi, joten listalla mainitut nimet eivät ole Ylen tiedossa.

Samat listat löytyivät kuvatiedostoina kahdelta muulta epäillyltä, mikä viittaa siihen, että vaari oli jakanut ne heidän kanssaan.

Avaa kuvien katselu Kotietsinnässä ”vaarin” kotoa löytyä 2010-luvulla toimineen Finnish Defence Leaguen esitteitä. Kuva: Poliisi

Esitutkinnan ja Ylen aiemmin saamien tietojen perusteella piirtyy kuva, jonka mukaan 66-vuotias vaari on pyrkinyt värväämään henkilöitä mukaan ”maksimiradikaaliin” toimintaansa. Monelle nuoremmalle vaarin ajatukset ovat kuitenkin olleet joko liian väkivaltaisia tai riskialttiita.

Tuntematon: Petturi ja vasikat, se ajatus jännittää kysellessä porukkaa, tuntuu mahdottomalta ettei käy niinkuin ruutikapinan.

Vaari: Meillä on esim kehitteillä ympäri suomen ns kansallismielisten turvakommuuneja johon voi tulla piiloon paskan osuessa tuulettimeen.

Kuulustelussa vaari sanoi, että kaikki oli ollut ”pelkkää lässytystä”.

Yle on tavoittanut rikoksesta epäillyistä vain vaarin. Hän vastasi Ylen haastattelupyyntöön Telegramissa:

Vaari: Märkä päiväuni että antaisin mitään haastattelua tollaselle valehtelevalle ja totuuksia muuntelemalla medialle.