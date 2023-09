Perhe joutui vuoden ajan maksamaan lapsen tarvitsemaa puheterapiaa omasta pussista, vaikka apu on lakisääteistä

Satu Niskanen on neljän lapsen äiti. Hänen alakouluikäisellä lapsella on kielellisen kehityksen haasteita. Lapselle puheen tuottaminen ja ymmärtäminen sekä lukeminen ovat olleet hankalia pienestä asti. Video: Antti Kolppo / Yle

Kuvittele tilanne, että lapsesi kärsii vaivasta, joka todennäköisesti haittaa koulumenestystä, voi estää hyvän opiskelupaikan ja myöhemmin jopa työpaikan saamisen. Mahdollisesti jopa haitata parisuhteen muodostamista.

Vaiva olisi hoidettavissa, mutta hoitoa ei välttämättä saa.

Tällaisessa tilanteessa on Satu Niskanen, jonka alakouluikäisellä lapsella on kielellisen kehityksen haasteita. Ongelma on ratkaistavissa puheterapian avulla, mutta lapsen Kelan tukema terapia keskeytyi yli vuodeksi, koska puheterapeuteista on tällä hetkellä niin kova pula.

Lapselle puheen tuottaminen ja ymmärtäminen sekä lukeminen ovat olleet hankalia pienestä asti.

Hänen on esimerkiksi vaikea kertoa, mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä. Äiti kertoo, että erityisesti tunteita herättävät tilanteet ovat vaikeita selittää. Esimerkiksi jos lapsi kertoo koulupäivän aikana tapahtuneesta ristiriitatilanteesta, kertomuksesta tulee sekava.

Sitten ryhdytään piirtämään tikku-ukkoja.

– Ensin tapahtui tämä, sitten tämä... kunnes päästään käsiksi tunteeseen, joka tilanteessa on ollut, ja asiaa voidaan selvittää eteenpäin.

Avaa kuvien katselu Piirtäminen auttaa alkouluikäistä lasta viestittämisessä ja tapahtumien jäsentämisessä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Niskanen kokee, että puheterapia on ollut erittäin tärkeä tuki lapselle.

– Alussa hän ei osannut sanoa montaa kirjainta, joten hänen puheensa oli hyvin epäselvää. Ensin terapiassa opeteltiin lausumaan kaikki kirjaimet, sitten sanat, nyt harjoitellaan vapaata ilmaisua sekä puhutun ja luetun ymmärtämistä.

Terapia on auttanut lukusujuvuuteen ja -nopeuteen, äiti kertoo.

Ongelmat alkoivat, kun perhe muutti Uudellemaalle.

Puheterapeutteja on liian vähän

Kelan tehtävä on puheterapian varmistaminen. Terapeutteja ei kuitenkaan riitä Uudellamaalla uusille asiakkaille.

Niskasilla oli vaikeuksia saada terapeuttia myös perheen aiemmalla kotipaikkakunnalla Pirkanmaalla. He joutuivat ottamaan yhteyttä kymmeniin puheterapeutteihin ennen kuin löysivät yhden vapaan.

Tilanne vaikeutui, kun perhe muutti Keravalle.

Uutta terapeuttia oli vaikea saada. Kun yksi viimein löytyi, hän oli jäämässä juuri eläkkeelle. Seuraavan etsimiseen meni yli vuosi.

Perhe pyysi väliajalle aiemmalta pirkanmaalaiselta puheterapeutilta etäohjausta. Puheterapeutti ohjasi vanhempia sekä toimintaterapeuttia ja erityisopettajaa.

– Kela ei kuitenkaan suostunut korvaamaan tätä, meidän oli maksettava itse, Satu Niskanen kertoo.

Niskanen onkin huolestunut siitä, että avun saaminen jää kiinni perheen varallisuudesta tai valmiudesta etsiä tukea itse.

– Usein tuen tarpeessa olevat perheet ovat aika kuormittuneita, joten uuden tiedon hankinta tai omista eduista kiinnipitäminen on raskasta.

Avaa kuvien katselu Lapsen viikko-ohjelma, jossa tapahtumat on selitetty ja avattu. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Myöskään lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mielestä hyvinvointivaltiossa ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa täytyy itse maksaa ja ostaa palveluja tai hankkia kalliita vakuutuksia.

– Tämä on iso yhteiskunnallinen, eriarvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvä kysymys, jos luvattua palvelua ei saa kuin omalla rahalla, hän sanoo.

Nyt syyskuun alussa, yli vuoden kestäneiden etsintöjen jälkeen, Niskasten perhe viimein löysi lapselleen Kelan tukeman puheterapeutin Uudeltamaalta.

Puheterapeuttiliitto: Odotusajat ylittävät lakisääteisen rajan Puheterapia on lakisääteistä terveydenhuollon palvelua ja kuuluu kolmen kuukauden hoitotakuun piiriin. Suomen Puheterapeuttiliiton mukaan palveluista on tällä hetkellä pulaa koko maassa ja käytännössä kolmen kuukauden hoitotakuu toteutuu tällä hetkellä vain hyvin harvoin. Odotusajat ovat pitkiä ja ylittävät lakisääteisen rajan. Logopedian koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2022 aloituspaikkoja oli noin 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Liiton mukaan aloituspaikkojen määrä on nyt riittävä. Valmistuvien puheterapeuttien määrä lisääntyy seuraavien 5–10 vuoden aikana. Liiton mukaan etäpalvelut sekä ohjauksellinen puheterapia ovat käytössä Suomessa silloin, kun se on asiakkaan tarvitseman palvelun kannalta mahdollista ja voi johtaa kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Lähde: Suomen Puheterapeuttienliitto ry

Uudellamaalla uusien asiakkaiden voi olla hankala saada aikoja Kelan myöntämiin terapioihin. Puheterapeutteja koulutetaan nyt aiempaa enemmän, mutta silti tilanne helpottaa pahimmillaan vasta 5–10 vuoden päästä. Lähivuosien tilannetta on vaikea arvioida, kertoo Kelan vastaava suunnittelija Irma Paso haastattelussa.

Äiti toivoo mallin ottamista muista Pohjoismaista

Satu Niskanen on lapsensa kautta perehtynyt aiheeseen syvällisesti.

Hän kertoo, että muissa Pohjoismaissa puheterapiaa toteutetaan myös ohjauksellisesti. Puheterapeutti ohjaa avustavaa työntekijää, joka toteuttaa puheterapian harjoitteet asiakkaan kanssa.

Niskanen toivoo, että käytännön voisi tuoda myös Suomeen terapeutin toteuttaman puheterapian rinnalle, jotta asiakas saisi riittävästi tukea.

Niskasilla lapsen kielen kehityksen haasteista ei puhuta puhevikana. Ne eivät ole estäneet koulunkäyntiä tai lasta saamasta kavereita.

– Sanomme vaikkapa, että hänen pitää harjoitella enemmän. Ja jos oikein paljon harjoittelee, tulee sinnikkääksi.

