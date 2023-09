Pummilla matkustamisesta saattaa napsahtaa jatkossa isompi lasku – HSL haluaa korottaa tarkastusmaksun 100 euroon

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL alueella 80 euroa vuodesta 2007 alkaen.

Tarkastusmaksun korotusta perustellaan sillä, että yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi.

HSL:n hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että joukkoliikenteen tarkastusmaksua korotetaan 100 euroon.

HSL perustelee tarkastusmaksun korotusta sillä, että yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. HSL:n mukaan muissa pohjoismaissa tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa.

Tarkastusmaksun korottaminen kannustaisi matkustajia ostamaan lipun, mikä lisäisi lipputulokertymää ja vähentäisi matkalippujen hintojen korotuspaineita.

HSL:n mukaan liputtomien matkojen vuoksi kuntayhtymälle aiheutuu vuosittain useiden miljoonien eurojen menetykset. Arvioiden mukaan lipputulomenetykset voivat olla 15 miljoonasta eurosta jopa yli 40 miljoonan euron menetyksiin.