Jari Ehrnroothin kolumni: Älä haikaile nuoruutta vaan ryhdy isäksi

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Kun sanotaan ikä ei tule yksin, puhutaan vaivoista. Urheilijalla lihakset kiristävät, nivelet pettävät ja loikka lyhenee. Mutta periksi ei anneta. Uurteiden syvetessä taistelu vain kovenee.

Ennen muinoin aikuisurheilussa oli kolme sarjaa: miehet, ikämiehet ja yli-ikämiehet. Olihan jo Aristoteles todennut, että elämän huippu saavutetaan 49-vuotiaana. Sen jälkeen ennätysten tavoittelussa siirrytään yliajalle.

Ei luonto ole lakejaan muuttanut. Itsekin juoksin ja soudin parhaat maratonini hieman ennen aristotelista elämän huippua.

Talutan taaperoa puistoon samalla, kun puhelimeen kolisee vinkkejä vanhuuseläkkeelle siirtymisestä.

Yhdessä asiassa luonto on meille miehille armollinen. Esimerkiksi minä tulin pari vuotta sitten ensin isoisäksi ja sitten taas isäksi. Nyt talutan taaperoa puistoon samalla, kun puhelimeen kolisee vinkkejä vanhuuseläkkeelle siirtymisestä.

Koko kansa muistaa sen, kun Sauli Väinämö Niinistö sai pojan 69-vuotiaana. Silloin raportoitiin, että noin promille Suomen tuoreista isistä on yli 60-vuotiaita. Jokin aika sitten klubiimme liittyi Renny Harlin, jonka isällisiä edesottamuksia seurataan hetki hetkeltä kaikilla kanavilla.

Mutta vieriihän pallo pussiin vanhemmillakin. Parin vuoden takaa muistamme formulamoguli Bernie Ecclestonen, joka tullessaan isäksi 89-vuotiaana sanoi, ettei siinä ole mitään ihmeellistä ja kertoi haluavansa lisää lapsia.

Luonto nyt vain antaa miehille siemennyskykyä korkeaan ikään, joten hei, otetaan mahdollisuudesta ilo irti.

On pakko myöntää, että isäksi ryhtyminen on yli-ikämiehelle myös pelastus. Eikös ihmiselle suurinta kärsimystä tuotakin se, kun hän huolehtii liikaa itsestään.

Kun hoidin äitiäni hänen viimeisten viikkojensa aikana, jokainen hetki oli täynnä tarkoitusta enkä kertaakaan vatvonut itseäni.

On kaksi elämäntilannetta, joissa voi kokonaan unohtaa itsensä, ja juuri siksi olla täysin läsnä ja keskittynyt siihen, mitä tekee.

Kun hoidin äitiäni hänen viimeisten viikkojensa aikana, jokainen hetki oli täynnä tarkoitusta enkä kertaakaan vatvonut itseäni. Kuuntelin äitini viimeisiä mietteitä kuin henkistä testamenttia. Kaikilla pienillä teoillani oli suuri arvo ja löysin yhteyden siihen elämän perustaan, joka meitä kaikkia yhdistää ja jonka suojeleminen on tuhat kertaa arvokkaampaa kuin yksikään poliittinen teko.

Sama itsensä unohtamisen armo on langennut minulle, kun antaudun täysin pienen lapseni hoivaamiseen. Hänen tyytyväisyytensä ja ilonsa antaa elämälleni tarkoituksen eikä siinä ole sijaa epäilyksille. Olen niin sisällä itse elämässä kuin olla voin.

Itsensä unohtamisella on suora yhteys siihen, mikä tekee vapaasta länsimaisesta yksilöstä poikkeuksellisen vahvan tekijän erilaisten kulttuuri-ihmisyyksien maailmankartalla.

Länsimainen yksilöllisyyden ihanne antaa hyvin dynaamisen ratkaisun ihmisenä olemisen ongelmaan. Tässä individualistisessa mallissa on kaksi tavoitetta yhdeksi yhtyneenä. Elämän tarkoituksena on vapaa itsensä toteuttaminen muita varten.

Jos tästä klassisesta länsimaisesta kaavasta poistetaan jälkimmäinen osa, päädytään itsekeskeiseen tyhjyyteen. Yhtä huonosti käy, jos unohdetaan ensimmäinen osa. Silloin tuloksena on alistuminen yhteisölle, valtiolle tai aatteelle.

Kristilliset uskomukset ovat keskeisesti vaikuttaneet itsensä toteuttamisen ihanteeseen. On uskottu Luojan tarkoittaneen, että jokaisen ihmisen yksilöllinen elämä on yhtä arvokas. Samalla on uskottu, että ihmisen tarkoitus on palvella toisia ja asettaa lähimmäinen itsensä edelle. Näin ihmisyyden ihanteeksi on vakiintunut vapaasti harkitseva itsenäinen yksilö, joka työssään palvelee muita.

Vanhemmuudessa vapaa harkinta on asetettava lapsen tarpeiden ja kehityksen palvelukseen. Eteen avautuu pienten ratkaisujen ja tekojen kenttä, jossa jokainen isä ja äiti kohtaavat elämänsä tarkoituksen hetkestä toiseen joka päivä.

Antautuessaan tähän tehtävään voimiensa huiput ohittanut mies pelastuu kadotetun nuoruuden haikailulta, joka liian usein varjostaa hyvin kypsyneen elämänviisauden kirkastumista. Siispä ikämies, ryhdy sinäkin isäksi!

Jari Ehrnrooth

Kirjoittaja on kirjailija, kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa. Hänelle lapset ovat ihana ihme. Palautetta kirjoittajalle voi lähettää myös suoraan osoitteeseen palaute.ehrnrooth@gmail.com