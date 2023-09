OYSin uuden sairaalan avaaminen viivästyy – OYS 2030 ohjelmajohtaja: ”Pettymys on suuri”

Oulun uuden yliopistollisen sairaalan avaaminen potilaskäyttöön viivästyy.

Aikataulua on hidastanut esimerkiksi leikkaussalitoimituksissa ilmenneet viiveet ja laatupoikkeamat. Sairaalan potilaskäyttöönotto siirtyy maaliskuusta 2024 ensi vuoden loka–marraskuuhun.

OYS 2030 -hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan kaikki viivästystä aiheuttaneet ongelmat ovat ratkottavissa ja hankkeen näkökulmasta asiat ovat edenneet hyvin.

– Se varmaan näkyy meidän hoitohenkilökunnan ja varmaan potilaidenkin kesken, että pettymys on suuri. Mutta isossa kuvassa näkisin asian niin, että hanke on mennyt hienosti – se valmistuu aikataulussa ja pysyy budjetissa.

Aiemmin sairaala tavoitteli ovien avaamista potilaille jo tänä syksynä.

Viivästyminen aiheuttaa Tampion mukaan lähinnä budjetointia ja asioiden uudelleen järjestelyä henkilökunnan resursoinnin suhteen.

– Ei tässä missään tapauksessa mitään peruuttamatonta ja kauheaa ole tapahtunut. Pettymys on suuri, kun ennakko-odotukset olivat niin kovat siitä, että päästään aikaisemmin potilastyöhön uudessa sairaalassa, sanoo Tampio.

A- ja B-taloista muodostuvalla niin sanotulla kuumalla sairaalalla on myös yhteisiä järjestelmiä, joille ei ole vielä voitu tehdä yhteiskäyttökokeiluja. Tämän vuoksi myöskään muuten valmista A-taloa ei ole voitu avata potilaskäyttöön.

Kuuman sairaalan toimintoja ovat ympärivuorokautiset toiminnot, kuten päivystys- ja leikkaustoiminta, ja teho- ja synnytysosastojen toiminta.

Tampion mielestä ennakko-odotukset ja tavoitteet sairaalan valmistumiselle olivat kunnianhimoisia. Esimerkiksi B-talon rakentaminen alkoi noin 8–9 kuukautta ajateltua myöhemmin, ja sen valmistumisajaksi asetettiin silti sama tavoite.

A-talossa on tehty keväästä saakka henkilökunnan kouluttamista ja simulaatioita, sekä perehdyttämistä laitteisiin ja järjestelmiin.

– Tässä on kuitenkin paljon hyvää ja positiivista tulossa pitkäksi aikaa tulevaisuutta ajatellen. Meille tulee hyvä yliopistollinen sairaala, jossa on opetustutkimus keskiössä. Mielestäni sitä on tärkeämpää nostaa esiin kuin pientä viivästymistä, toteaa Kari-Pekka Tampio.