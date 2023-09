PTT: Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan

Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT tuoreessa kansantalouden ennusteessaan.

Ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 0,5 prosenttia. Suomen taloutta vetävät alaspäin korkojen nopea nousu, rakentamisen romahdus, työttömyyden kasvu ja hiipuva yksityinen kulutus.

Työllisyystilanne on ollut vielä tänä vuonna poikkeuksellisen hyvä, vaikka suhdanne on heikko. Käänne on kuitenkin tulossa ja ensi vuonna työllisyys laskee lähes 50 000 henkilöllä.

Rakennusala tarvitsee kohdistettua apua

Rakennusalan ahdinko vaatii hallituksen huomiota, kun erityisesti asuntorakentaminen vähenee voimakkaasti.

– Uhkakuvana rakennusalalla on massiivinen konkurssiaalto ja työttömäksi jäävien ulkomaisten osaajien pysyvä menettäminen, kertoo tiedotteessa ekonomisti Veera Holappa.

Holappa muistuttaa, että rakennusalan suhdannetilanteen tasaamisen pitäisi olla hallituksen työlistalla myös toimialan ylikuumentuessa. Se olisi tärkeätä koko kansantaloudelle sekä rakennusalalle itselleen

Sosiaaliturvan leikkaukset ongelmallisia

Ennusteessa ehdotetaan hallituksen työllisyystoimien siirtämistä myöhemmäksi, koska sosiaaliturvan leikkaaminen taantumassa on ongelmallista.

– Työllisyystoimet ajoittuvat huonosti, koska niiden työllisyysvaikutus on heikompi taantumassa kuin nousukaudella. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkausten siirtyminen pääosin syksyyn 2024 olisi toivottavaa. Myös suhdanneperusteisen työttömyysturvan soveltuvuutta Suomeen tulisi selvittää, sanoo vanhempi ekonomisti Henna Busk tiedotteessa.

Työttömyysvakuutusmaksujen alennus käytettävä julkisen talouden vahvistamiseen

PTT:n toimitusjohtajan Markus Lahtisen mielestä hallituksen pitäisi vahvistaa julkista taloutta työttömyysvakuutusmaksujen alennuksella. Hänen mukaansa maksujen alennuksesta kotitalouksille tuleva hyöty tulisi pääosin siirtää valtiolle verotuksen kautta.

Työllisyysrahasto on esittänyt työttömyysvakuutusmaksujen alentamista noin 1,4 miljardilla eurolla.

Yksityinen kulutus hiipuu

Ennusteen mukaan yksityinen kulutus hiipuu loppuvuotta kohti, kun talouden lisääntyvä epävarmuus ja heikentyvä työmarkkinatilanne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen

Inflaatio hidastuu tänä vuonna 5,7 prosenttiin ja ensi vuonna 2,8 prosenttiin. Asumisen kustannukset ovat nousseet inflaation suurimmaksi veturiksi Suomessa.