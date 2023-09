Taistelu lehtokotiloita vastaan on hävitty puutarhoissa – Tuula Heiskanen on löytänyt kotilon kiipeämästä jopa kotinsa seinää pitkin

Kotiloiden kerääminen on yksi Tuula Heiskasen aamurutiineista. Puutarhakasvien makuun päässeet lehtokotilot syövät vähintään kasvien lehdet täyteen reikiä.

Suonenjokisen Tuula Heiskasen puutarhassa on lehtokotiloita siellä täällä. Aamupäivällä ne ovat nousseet korkealle perennojen latvuksiin.

– Yllättäen syysleimukin näyttää maistuvan niille, Heiskanen kertoo.

Vuonna 2006 omakotitaloon Suonenjoen keskustaan muuttaneet Heiskaset huomasivat ensimmäiset lehtokotilot kolmisen vuotta sitten. Tuolloin niitä tiedettiin olevan keskustan läpi virtaavan joen rannassa.

Alkuun pariskunta ihmetteli, kuinka ne onnistuivat leviämään noin kilometrin päästä heidän pihalleen.

Tänä kesänä kotiloita on ollut enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Oudoin lehtokotilo-kohtaaminen oli, kun Heiskaset huomasivat niiden kiipeävän pitkin talon seinää.

Tuula Heiskanen on ammatiltaan puutarhuri. Sen lisäksi hän on Suonenjoen omakotiyhdistyksen varapuheenjohtaja. Yhdistyksessä on mietitty pitäisikö heidän järjestää talkoot kotiloiden keräämiseksi.

– Kaikki eivät kuitenkaan innostu ajatuksesta, koska eivät halua ulkopuolisia omille pihoilleen, Heiskanen kertoo.

Avaa kuvien katselu Lehtokotilo on kiivennyt syysleimuun Heiskasten pihalla. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Heiskanen hävittää lehtokotiloita muun muassa etanarakeen avulla. Hänen kokemuksensa mukaan kotilot pysyvät sillä konstilla poissa - hetken.

– Mutta sitten jostain ilmestyy taas pieniä kotiloita, hän kertoo.

Heiskaset ovat todenneet parhaaksi torjuntakeinoksi kerätä lehtokotilot ja hävittää ne kaatamalla kuumaa vettä päälle. Kotilot kerätään aina aamuisin, jolloin ne tulevat esiin piiloistaan.

Puutarhan kasvivalikoiman makuun pääsevät lehtokotilot syövät vähintään kasvien lehdet täyteen reikiä. Pahimmillaan ne syövät kasvin niin, että siitä jää jäljelle vain lehtien repaleita. Ne eivät vahingoita kuitenkaan kasvin juurakkoa.

Lehtokotilo on löytänyt tiensä Heiskasten pihalla olevaan vesiaiheeseen.

Jos lehtokotiloiden antaa lisääntyä vapaasti niitä on lopulta niin paljon, että kävellessä nurmikolla kuuluu rouske, kun kotilot murskautuvat jalan alla.

Hyönteismaailmasta ei löydy vastusta lehtokotiloille

Vinkkejä lehtokotiloiden hävittämiseen on olemassa lukuisia. Jopa kovakuoriaisten luvataan syövän niitä.

Hyönteismaailmasta ei löydy kuitenkaan täsmäasetta lehtokotiloiden torjuntaan. Suomessa elää kolme kovakuoriaislajia, joiden tiedetään syövän kotiloita ja etanoita.

– Vaikka näitä lajeja suosisi pihapiirissään, ne eivät merkittävästi vähennä lehtokotiloiden määrää, kertoo Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmakoordinaattori Jaakko Mattila.

Yksi syy on se, että kovakuoriaiset ja lehtokotilot viihtyvät samoissa olosuhteissa, mutta lehtokotilo lisääntyy huomattavasti tehokkaammin.

Aikaisemmin vain eteläisemmässä Suomessa viihtyneen lehtokotilon levinneisyyden raja kulkee noin Kokkola-Kajaani -linjalla. Havaintoja on tehty myös Oulun ympäristöstä, Torniosta ja Rovaniemeltä. Niitä voi ilmoittaa lajitietokeskuksen verkkosivuilla.

Toinen syy lehtokotiloiden voittoisaan matelemiseen on, etteivät etanoita ja kotiloita syövät lajit ole ehtineet sopeutua niille uuteen ravintoon.

Vihollisilla ja kotiloilla samat suotuisat olosuhteet

Yksi kolmesta lehtokotiloita syövistä kovakuoriaisista on kiiltomato. Nimestään huolimatta kiiltomato on kovakuoriainen. Se syö etanoita ja kotiloita toukkavaiheessaan.

Kiiltomadon levinneisyysalue on sama kuin lehtokotilolla.

Toukka on yleensä aktiivinen yöaikaan, mutta sen voi nähdä liikkuvan päivisin.

Kiiltomadon varaan ei kannata kuitenkaan suuremmin laskea lehtokotilon hävitystalkoissa. Sen toukkavaihe kestää noin yhdestä kahteen vuotta. Tuona aikana se syö muutaman etanan tai kotilon.

Kiiltomadon toukka viihtyy karikkeessa, korkeassa kasvillisuudessa ja kaatuneiden puunrunkojen alla.

– Jos niitä haluaa suosia pihallaan, niille pitää olla piilopaikkoja eli luonnollisempaa kasvillisuutta, puunkappaleita tai kiviä, Mattila sanoo.

Myös etanahaiskiaiset syövät etanoita ja kotiloita, mutta ne viihtyvät parhaiten kosteissa metsissä, eivät niinkään pihapiireissä.

Sen sijaan puistokiitäjäinen on hyvin yleinen laji puutarhoissa ja puistoissa. Sen aikuiset toukat käyttävät ravinnokseen etanoita, kotiloita ja muita selkärangattomia.

– Ne ovat aikamoisia petoja.

Lehtokotilo ei siedä kuumuutta ja kuivuutta

Biologi Leena Luoto kertoo lehtokotilon selviävän Suomen talvista hyvin eivätkä talven vaihtelevat olosuhteet vaikuta niiden määrään. Sen sijaan kuivuus ja kuumuus vaikuttavat.

– Tänä vuonna kesäkuussa ei juuri kotiloita näkynyt kuin alueilla, joilla satoi edes vähän, kertoo Luoto.

Puutarhojen kasvillisuus ja maaperä ovat luoneet suotuisat olosuhteet lehtokotiloille. Kotilot viihtyvät maassa, jossa on paljon kalkkia, ja siksi kaupallisten multaseosten melko vähäinen happamuus suosii niitä. Myös vähentyneet happamat sateet vaikuttavat maaperän ph-arvoon.

Avaa kuvien katselu Lehtokotiloiden ilmestyminen pihalle oli ensin yllätys Väinö ja Tuula Heiskaselle. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Luotokin toteaa kotilotilanteen olevan sellainen, etteivät puutarhojen luontaiset viholliset pysty pitämään niiden määrää hallinnassa. Olosuhteiden suotuisuus kasvattaa populaatiota enemmän kuin luontaisten vihollisten määrä pystyy kasvamaan.

Pihalla voi kuitenkin tehdä paljon pitääkseen kannan kurissa. Kalkin käytön vähentämisen lisäksi kannattaa vähentää kuorikkeiden ja muiden katteiden käyttöä.

Lehtokotilot on hyvä kerätä mahdollisimman pienenä ennen kuin se on lisääntymiskykyinen. Kotilo lisääntyy kahden vuoden iässä.

Ne kasvit, jotka ovat vaarassa joutua kotiloiden ruuaksi, voi suojata rautafosfaattirakeilla.

– Rakeet on hyväksytty myös luonnonmukaisessa viljelyssä käytettäviksi. Luoto kertoo.