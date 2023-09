Asumisen ja ruuan hinnat repivät inflaatiota nyt eri tahtiin: katso Ylen Ruokakoneesta, miten eri tuotteiden hinnat muuttuivat

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tilastokeskuksen mukaan elokuun inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli 5,6 prosenttia. Heinäkuussa inflaatio oli 6,5 prosenttia.

Inflaation hidastuminen heinäkuusta elokuulle johtui enimmäkseen sähkön hintaindeksin korjauksesta, joka tehtiin elokuun julkistuksessa.

Mutta mikä inflaatiota sitten pitää yhä korkeana?

”Pääsyyllisiä” ovat nyt asuntolainojen ja kulutusluottojen korot. Myös ruuan hinta kiihdytti osaltaan inflaatiota, mutta ei enää niin merkittävästi kuin aiemmin.

– Tärkeimmäksi inflaatiota kiihdyttäväksi tekijäksi on noussut asumisen inflaatio ja siellä erityisesti asuntolainojen keskikoron nousu. Korot ovat nousseet vuoden aikana erittäin jyrkästi. Koska korkokustannukset lasketaan inflaatioon mukaan, niiden vaikutus inflaatioon on nyt suurempi kuin ruualla, sanoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.

Käytännössä 5,6 prosentin inflaatiosta reilut kolme prosenttiyksikköä tulee pelkästään korkojen noususta. Ruuan osuus on enää noin prosenttiyksikön luokkaa.

Osat ovat siis vaihtuneet.

– Ruuan pahin hintashokki on takana ja ruuan hintakehitys on jatkossa paljon maltillisempaa. Kun aiemmin ruoka oli inflaatiossa keskeinen tekijä, niin enää sellaista ei tulla näkemään, Lahtinen sanoo.

Ruuan hintataso jäämässä pysyvästi korkealle

Hinnat eivät kuitenkaan ole palautuneet lähellekään niitä tasoja, joilla oltiin ennen kallistumisen kiihtymistä. Samoin on käynyt esimerkiksi sähkölle hintapiikin jälkeen. Kun hintakehitystä kuvataan, kuten nyt elokuussa vuoden takaiseen elokuuhun, vertailutason noustessa nyt nähtävä hintojen nousu maltillistuu.

Elokuussa vuonna 2022 vuoden euriborkorko oli juuri noussut päälle prosentin. Tämän vuoden elokuussa vuoden euribor oli päälle neljä prosenttia. Ruuan hinta sen sijaan nousi tuolloin jo kiihtyvää tahtia, joten vertailutaso oli jo tämän vuoden elokuuhun nähden korkealla.

Lahtinen sanookin, että ruuan hinnassa on tapahtunut pysyvä tasomuutos.

– Ruuassa hintamuutokset ovat jatkossa maltillisia, mutta ne liikkuvat korkeamman tason ympärillä. Ei siis ole paluuta siihen parin vuoden takaiseen hintatasoon, josta nousuun lähdettiin, Lahtinen sanoo.

Ruuan korkealla tasolla pysyvää hintaa selittävät tuotantokustannukset.

– Monella tilalla on tehty investointeja ja korkokustannukset ovat nousseet. Myös palkat ovat nousseet merkittävästi. Energian hinta on laskenut, mutta esimerkiksi lannotteiden hinnoissa on ollut liikehdintää kumpaankin suuntaan. Kokonaiskustannusten taso ei siis ole laskenut niin, että hintoja olisi voinut selvästi alentaa, Lahtinen sanoo.

PTT ennustaa inflaation hidastuvan loppuvuonna ja laskun jatkuvan ensi vuonna.

Asuntolainaa lyhentäville PTT ei kuitenkaan lupaa pikaista helpotusta.

– Ennustamme euroalueen inflaatioksi ensi vuonna noin kolme prosenttia. Se on kuitenkin Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitetasoon nähden yhä liikaa. Varsinaisia ohjauskoron laskuja saadaan kyllä jonkin aikaa siis odottaa, sanoo Lahtinen.

Päärynät kallistuivat lähes 60 prosenttia

Tilastokeskuksen uusimman tiedon mukaan elintarvikkeet kallistuivat viime kuussa 6,8 prosenttia. Se on paljon, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin heinäkuussa, jolloin ruoka kallistui 8,6 prosenttia.

Eniten vuoden aikana ovat kallistuneet päärynät ja sokeri. Kuluttajan kannalta on kuitenkin myönteistä, että elintarvikkeiden joukossa on myös tuotteita, joiden hinnat laskevat. Nyt esimerkiksi kahvin, salaattien, tuoreiden hedelmien ja jopa naudanlihan hinnat laskivat vuotta aiempaan verrattuna. Myös pataruoka-ainesten hinnoissa oli laskua.

