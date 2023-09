Libya on suurimmaksi osaksi aavikkoa, mutta silti tuhannet ihmiset kuolivat tulvassa

Ainakin 30 000 ihmistä menetti kotinsa tulvissa Dernan rannikkokaupungissa Libyan itäosassa, arvioi YK. Kuolonuhreja on yli 5 000.

Ruumiita lojuu vieri vieressä libyalaisen rannikkokaupungin Dernan kaduilla silminnäkijän kuvaamalla videolla.

Dernassa libyalaiset yllättäneessä tulvassa kuolonuhreja on laskettu jo ainakin 2 200.

Tulva kirjaimellisesti yllätti monet. Maan pinta-alasta noin 95 prosenttia on aavikkoa.

– Ihmiset olivat nukkumassa. Kukaan ei kyennyt varautumaan tähän, sanoo dernalainen Mustafa Salem uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Tapahtunut on ollut Salemille järkytys. Hän kertoo asuvansa Al-Sahaban moskeijaa vastapäätä sijaitsevassa naapurustossa.

– Menetimme 30 ihmistä. 30 suvun jäsentä. Emme ole löytäneet ainoatakaan.

Joidenkin tietojen mukaan tulvasta annettuja evakuointimääräyksiä laiminlyötiin. Viranomaisten mukaan kaikkiaan tulvauhreja on yli 5 000. Peräti 10 000 ihmistä on kateissa.

Kaikkia löytyneitä ruumiita ei ole kyetty tunnistamaan, kertoo Dernassa sijaitsevan sairaalan, Wahdan johtaja Mohamad al-Qabis.

– Ne, jotka on tunnistettu, on haudattu heti. Ne, joita ei ole tunnistettu, on ensin valokuvattu ja numeroitu ja sitten haudattu, hän sanoo.

Osa kuolleista on haudattu joukkohautoihin.

Seitsemän metriä korkeat tulva-aallot

Pohjois-Afrikassa sijaitseva Libya joutui Danieliksi nimetyn myrskyn murjomaksi viime viikon lopulla.

Dernan kaupungista tulvan mukaan hävisi kokonainen kortteli.

Derna lienee kaupungeista epäonnisin, sillä sen tuntumassa sijaitsevat Wadi Derna -joen padot sortuivat miltei maan tasalle ja syöksivät valtavat vesimassat juuri Dernaan.

Punaisen ristin edustajan mukaan Dernan kaupungin läpi pyyhkäisivät seitsenmetriset aallot.

Tulvatuhoja 125 000 asukkaan rannikkokaupungissa Dernassa. Kuva maanantailta.

Tuhot Dernan kaupungissa ovat ehkä pahimmat, mutta niistä kärsi myös muun muassa Libyan toiseksi suurin kaupunki Benghazi.

– Vetoamme nuoriin libyalaisiin. Jos sinulla on lääketieteen tutkinto tai vaikka vain opintoja, tule auttamaan. Hoitajista on pulaa, tarvitsemme apua, sanoo vapaaehtoistyötä tekevä Mohammed Qamaty.

Libyan pääministeri Abdul Hamid al-Dbeibah kielsi vielä tiistaina, että maa tarvitsisi lääketieteellistä apua, kuten lääkäreitä tai ambulansseja.

– Luojan kiitos, meillä on 400 ambulanssia liikenteessä. Mutta meillä on vaikeuksia kerätä ruumiit pois merestä, hän sanoi.

Joka tapauksessa monet avustusjärjestöt ovat valmistautuneet auttamaan libyalaisia. Muun muassa Maailman ruokaohjelma WFP on luvannut toimittaa ruoka-apua viidelletuhannelle perheelle.

Libyaa ovat luvanneet auttaa naapurimaat Egypti, Algeria ja Tunisia sekä Turkki ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Tukea on luvassa myös Yhdysvalloista.

Libya on köyhä ja epävakaa maa

Noin seitsemän miljoonan asukkaan Libya on ollut epävakaa siitä lähtien, kun maan johtaja, diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin vallasta sotilasliitto Naton tuella vuonna 2011.

Libyan väestö on suhteellisen nuorta. Keski-ikä on vain noin 26 vuotta. Nuorista suunnilleen joka toinen on työttömänä.

Libyassa on öljyä ja kaasuvarantoja, mutta silti koko kansasta noin kolmasosa elää köyhyysrajan alapuolella.

Kesän ja alkusyksyn aikana sään ääri-ilmiöistä ja luonnonmullistuksista on uutisoitu eri puolilla maapalloa.

Pohjois-Afrikassa Libyan tulvaa edelsi tuhoisa maanjäristys Marokossa.

