Syksy tulee, tässä neljä hyvää syytä nauttia siitä

Syksy tulee! Keräsimme asiantuntijoiden avulla vinkit, miten vuodenajan voi hyödyntää hyvään oloon.

1. Tankkaa hyvää oloa metsästä

Kuluva syyskuu on ollut tähän mennessä varsin lämmin. Tankkaa siis hyvää oloa metsästä. Tutkimusten mukaan pelkästään jo luonnossa oleskelulla on positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

– Luonnossa pystyy palautumaan hyvin, pystyy siirtämään ajatuksia muualle ja saa aikaa itselle. Se on palauttava, virkistävä ja voimaannuttava liikkumisympäristö. Luonto on kauneimmillaan ja värikäs, joten syysaika on hyvää aikaa lähteä luontopolulle, sanoo UKK-instituutin vanhempi tutkija Minna Aittasalo.

Aittasalo suosittelee lähtemään luontoon liikkumaan oman kuntotason mukaisesti ja tekemään sen verran, mikä itsestä tuntuu hyvälle.

Nykyisen suosituksen mukaan terveyden kannalta on hyväksi liikkua reippaalla teholla vähintään 2,5 tuntia viikossa tai rasittavammalla teholla vähintään tunti ja 15 minuuttia. Suositeltavaa on myös harjoittaa lihaskuntoa ja tasapainoa ainakin kaksi kertaa viikossa.

Luonnossa erilaiset alustat, kuten mättäät, kivet ja kannot haastavat myös tasapainoa, koordinaatiota ja ketteryyttä.

– Jos poikkeaa polulta metsään, kävelyalusta ja maaston muodot muuttuvat enemmän tasapainoa vaativiksi. Se tuo hyvää vaihtelua asfaltilla kävelyyn, ja aktivoi samalla sellaisia aisteja ja lihaksia, joiden käyttö tasamaalla kulkiessa on vähäisempää, vinkkaa Aittasalo.

2. Satsaa kodin valaistukseen

Myös kodin sisällä voi luoda tunnelmaa pienillä muutoksilla. Sisustusarkkitehti Tero Pennanen kannustaa iltojen pimetessä satsaamaan kodin valaistukseen.

– Meillä on pitkään ollut se ajatus, että huoneessa on yksi valopiste. Valo tuo kotiin lämmön ja kodikkuuden. Itse kannustaisin pohtimaan useita valonlähteitä.

Ratkaisuja on hänen mukaansa monia. Pennasen mukaan on olemassa mielettömän kauniita jalkavalaisimia, seinävalaisimia ja moniosaisia kattovalaisimia.

– Voit ostaa tietynlaisen valaisimen ja siihen lämpimän sävyisen polttimon. Ne ovat aika pieniä, inhimillisiä asioita, mitä tehdä. Tarpeen tullen polttimon voi vaihtaa viileämpään sävyyn.

Kun luonto alkaa syksyn tullen ikään kuin nukkumaan niin väreillä voi tuoda pirskahtelevuutta omaan kotiin tai voi mennä luonnon ehdoilla, jolloin kotona on maltillisempi sävytys, Pennanen pohtii.

– Jos tarvitsee vaikka uuden sängynpeitteen, niin kannattaa nähdä siihen vähän vaivaa. Monesti on sellaisia kankaita, että kun tulet huoneeseen, niin ajattelet, että vau, miten hieno päiväpeitto. Siinä on joku sellainen vau-ilmiö, että sinun tekee mieli heittäytyä sänkyyn.

Trendien perässä juoksemisen sijaan hän suosittelee ihmisiä valitsemaan ratkaisuja, jotka kestävät pitkään.

– Suosittelen, että esimerkiksi lattiat tai kylpyhuoneet kannattaa tehdä niin, että ne kestää aikaa hyvin. Tylsyyttä vastaan voi leikitellä kankailla tai vaikka uudella verhoilulla.

3. Nyt jos koskaan on hyvä hetki sienestää

Satsaa rohkeasti satokauden kasviksiin ja marjoihin. Kotimaiset kasvikset ovat tällä hetkellä parhaimmillaan. Erilaiset kurpitsat, kaalit ja porkkanat ovat sesongissa, kertoo Marttaliiton kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen. Kotipihasta kannattaa hyödyntää omenat ja luumut.

– Nythän eletään vielä runsauden sarvihetkeä, eli Suomessa on paras aika nyt kasviksille.

Tuovinen kuvailee sienivuotta mielettömän hyväksi ja kannustaa noukkimaan metsästä kanttarelleja, suppilovahveroja, tatteja, haperoita ja rouskuja.

– Nyt jos koskaan kannattaa lähteä sienimetsään. Sieltä löytää helpoimmin tunnistettavia sieniä, kuten kanttarelleja ja suppilovahveroja. Se on edullistakin.

Jos satokauden kasviksista ei ole aiemmin tehnyt ruokaa, on Tuovisella tähän helppo vinkki.

– Oma helpoista helpoin vinkkini on, että laittaa runsaasti kasviksia uunipellille ja siihen mukaan vaikka pyöryköitä ja jogurtista dippi.

Sienistä saa hänen mukaansa helposti piirakkaa, pastaa tai risottoa.

– Aika monissa perheissä makaronilaatikko on arkiruokaa. Sen sekaan voi raastaa kesäkurpitsaa.

4. Syksy on hyvää aikaa unelle

Syksyisin nukkuminen paranee monella suomalaisella. Se tarkoittaa, että saa helpommin unen päästä kiinni, pysyy paremmin unessa ja uni myös virkistää enemmän, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.

Hänen mukaansa unen kannalta vaikeita vuodenaikoja ovat kesä ja talvi. Partosen mukaan vuodenaikojen vaikutusta uneen on tutkittu melko paljon. Hänen mukaansa suomalaiset nukkuvat huonoiten kesäkuukausina, jolloin esimerkiksi valoa on nukkumisen kannalta liikaa ja liian myöhään vuorokaudesta.

Toinen vaikea vuodenaika on talvi, jolloin päivä on lyhyt ja valoisuutta on vähemmän. Aamun tunteita ihmiset eivät saa valoa riittävästi virkistyäkseen. Osa suomalaisista saa tuolloin kaamosoireita.

– Syksy ajoittuu sopivasti näiden kahden vaikean vuodenajan väliin. Nyt syksyllä on mahdollisuus tarkistaa, että nukkuuko tarpeeksi, herääkö virkeämpänä kuin nukkumaan mennessä ja pysyy päivän ajan virkeänä, eli ei ole pakottavaa tarvetta päikkäreille tai torkahtele, niin silloin on saanut tarpeeksi unta ja riittävän hyvälaatuista unta, sanoo Partonen.

