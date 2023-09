Oulun tulevalta asuntomessualueelta löydettiin yllättäen suuri määrä laiturirakenteita – hävittämisestä kymppitonnien lasku

Paksujen käsinveistettyjen pölkkyjen iän arvioidaan olevan liki sata vuotta. Seassa on myös kyllästettyä sahatavaraa 1990-luvulta.

Oulun asuntomessualueen rakennustöissä on löytynyt yllättäen suuri määrä vanhoja puupölkkyjä sekä kyllästettyä puuta, joilla on tuettu laiturirakenteita.

Vaakunakylän rannassa Hartaanselänrannan alueella on ollut parin sadan metrin pituinen puunuittoon liittyvä laituri, jota varten on tarvittu isoja määriä pölkkyjä. Ne on veistetty käsin kirveellä.

Nyt pölkkyjä on nostettu Vaakunakylän rannasta jopa 200 kuutiota.

Tukinuittoa harjoitettiin Hartaanselällä ainakin vuoteen 1947 saakka. Pölkkyjen ikä on ajoitettu Oulujoen Uittoyhdistyksen aikaan 1930-luvulle ja ne ovat jääneet aikojen saatossa rannan maa-alueiden alle piiloon.

Näin suuresta määrästä tukirakenteita ei ollut etukäteen tietoa, kertoo asuntomessualueen tekninen asiantuntija Pertti Wirkkala.

– Tiedettiin, että jotakin laiturirakenteita on, koska alueella on ollut satamalaitureita ja teollista toimintaa, mutta määrä yllätti meidät täysin, kertoo Wirkkala.

Asuntomessualue rakentuu osin entiselle teolliselle alueelle

Oulun Hartaanselänrannan asuntomessualuetta on tutkittu arkeologisissa kaivauksissa Oulun yliopiston kolmivuotisessa projektissa.

Varsinkin Vaakunakylän aluetta on tutkittu tarkasti. Sen historiaan kuuluu muun muassa saksalaisten sotilaiden varuskunta-alue 1940-luvulla, ja saksalaisten poistuttua jäi parakkikylä asumiskäyttöön, osin laitapuolen kulkijoiden asumisalueeksi.

Nyt esille kaivetut laituri- tai satamarakenteet eivät kuitenkaan liity saksalaisten rakentamaan parakkikylään, kertoo Wirkkala.

– Ei. Kyse on ollut puunuitosta, jolla on ollut suuri merkitys selluloosateollisuuden takia.

Nyt selvitetään, mitä puille voidaan tehdä. Lisälaskua on Oulun kaupungille tulossa, koska järeät puut pitää siirtää rakennustöiden tieltä.

– Kyllästetty 1990-luvun sahatavara viedään luvalliseen käsittelylaitokseen. Paksut puupöllit puolestaan tutkitaan nyt tarkkaan, jotta selviää mitä ne sisältävät. Jos niissä on esimerkiksi metallia tai arseenia, pitää nekin toimittaa käsittelylaitokseen. Laskua tulee arvioni mukaan 40–50 000 euroa, laskeskelee Wirkkala.

Puulöydöllä ei ole muuta vaikutusta asuntomessualueeseen, eikä niillä on historiallista arvoa. Ne pitää Wirkkalan mukaan saada pois rannasta rakentamisen tieltä.

Oulun asuntomessut järjestetään kesällä 2025.

