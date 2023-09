Kaupungit toivovat, että valtio omistaisi rautatieasemat Ruotsin malliin – Turulla ja Lahdella ei ole käyttöä asemille, joista VR luopuu

Lahden rautatieasema on suojeltu rakennus. Junamatkustajia siellä palvelee muun muassa kioski.

VR:n tavoite myydä matkustaja-asemiaan eri puolilla Suomea on herättänyt kaupunkien keskuudessa keskustelua vaihtoehtoisesta ratkaisusta. VR on todennut neuvottelevansa asemien myynnistä ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien kanssa.

Turun ja Lahden viranhaltijat kertovat, että moni kaupunki ei ole innostunut asemarakennuksen tai asemarakennusten ostamisesta. He esittävät vaihtoehdoksi mallia, jossa valtio omistaisi asemarakennukset siinä missä raiteetkin.

Turulle tilanne on hankala, sillä päärautatieaseman kiinteistö on jäämässä matkustajapalveluiden kannalta tarpeettomaksi. Asemalaitureita ollaan siirtämässä nykyisiltä sijoiltaan eri kohtaan, ja kehitteillä on matkakeskus, jossa juna- ja bussiliikenne kulkisivat samasta paikasta.

– Kaupungilla ei missään tapauksessa ole mielenkiintoa ostaa asemaa, toteaa Turun kaupungin maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Lapin mukaan kaupungin ei olisi tarpeen omistaa myöskään Kupittaan asemaa.

Lahdessa rautatieasema on jo nykyisin osa matkakeskus-kokonaisuutta. Vaikka Lahti haluaa kehittää asemanseutua, kaupungilla ei viranhaltijoiden näkemyksen mukaan olisi omaa käyttöä isolle asemarakennukselle.

– Tässä on vähän sellainen tuntuma, että valtio olisi ikään kuin sälyttämässä vastuuta suoraan kuntasektorille, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Ruotsissa valtion yhtiöllä osa asemista

Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi otti vastikään asian esille kaupunkiseutujen ja valtion välisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksiin liittyvässä tilaisuudessa. Paikalla oli myös ministeriöiden edustajia.

Turun Lapin ja Lahden Alhon mielestä valtio voisi omistaa asemarakennukset oman yhtiön kautta samaan tapaan kuin lentoasemat. Tämäntapainen malli on käytössä Ruotsissa, jossa valtaosan asemista omistaa valtion Jernhusen AB.

Lapin mielestä on erikoista, ettei Suomessa raiteista vastaava Väylävirasto ole ottanut vastuuta junalla kulkevien asiakkaiden asemapalveluista.

– Pitää löytää ratkaisu, jossa valtio ottaa koppia. Siitä voitaisiin neuvotella yhteistyössä kuntien, kaupunkien ja VR:n kanssa, hän sanoo.

Asemista luopumalla VR varautuu junaliikenteen kilpailun avautumiseen. Yhtiön näkökulmasta asemien omistus ei voi olla keskittynyt yhdelle rautatieliikenteenharjoittajalle, jos raiteilla liikennöi jatkossa muitakin.

Moni kaupunki kertoi olevansa haluton ostamaan asemarakennuksia jo VR:n ilmoitettua asemien myyntiin laittamisesta.