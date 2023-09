Asfaltti maksaa bitumin kallistumisen takia maltaita, ja siksi teitä jää päällystämättä tuhansia kilometrejä

Asfaltin tekeminen maksaa yhä enemmän, koska raaka-aineen hinta on noussut sodan takia. Arkistokuva.

Ukrainan sota on nostanut sähkön ja ruuan hintaa sekä asuntolainojen korkoja. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että myös tienpito maksaa nyt huomattavasti enemmän.

Suomeen on tuotu asfaltoinnissa käytettyä bitumia perinteisesti Venäjältä. Nyt sodan aikana raaka-ainetta on tuotu muualta. Tämä on nostanut raaka-aineen hintaa, eli asfalttiin kuluu nyt aiempaa enemmän veronmaksajien euroja.

– Poikkeuksellinen hinnan nousu, kuvaa Tampereen kaupunki asiaa tiedotteessaan.

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on varauduttu ensi vuonna katujen päällystetöissä peräti 70 prosentin hinnannousuihin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen sanoo, että nousu johtuu raaka-aineen, energian ja työvoiman kallistumisesta. Nurmisen mukaan Tampereen kaupunki pyrkii korjaamaan katuja niin, ettei korjausvelkaa syntyisi. Kustannustason nousun takia se on vaikeaa.

Kaupungin pitää käytännössä laittaa päällystystöihin aiempaa huomattavasti enemmän rahaa, jotta teitä voidaan päällystää edes yhtä paljon kuin edellisinä vuosina.

Avaa kuvien katselu Päällystystöiden raaka-aineen, energian ja työvoiman hintalappu on noussut. Kuvituskuva. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Hinta on kaksinkertaistunut

Valtakunnallisesti hintojen nousu näkyy tienpidon korjausvelassa, kertoo alan keskusjärjestö Infra ry:n elinkeinopolitiikan johtaja Juha Laurila.

– Päällystämisen kustannusten nousu on yksi syy siihen, että tänä vuonna teitä päällystetään ennätysvähän. Korjausvelka taittuisi päällystämällä 4 000 kilometriä vuodessa, mutta nyt teitä päällystetään vain 1 500 kilometriä, Laurila sanoo.

Tilastokeskus julkaisee päällystämisen kustannusindeksiä hintojen muutoksista. Bitumin osuus kustannuksista on 36 prosenttia.

Vuonna 2022 bitumi maksoi indeksin mukaan 2,5 kertaa enemmän kuin vuonna 2020. Kuluneena kesänä hinta oli lähes kaksi kertaa kalliimpaa kuin 2020.