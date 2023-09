Tampereen Ratinassa kelluu hylättyjä laivoja – ”Se on tulos tai ulos” lataa satamapomo ravintolalaivoista, jotka ovat auki vain harvoin

Tampereen kaupungilla on tekeillä kaavamuutos, jolla pyritään tekemään Ratinan suvannosta viihtyisä ja siisti. Satamavastaava Tuomas Salovaara sanoo, että tavoite vaatii kovia ratkaisuja.

Jos kaikki menee hyvin, Tampereen Ratinan suvannossa nähdään ensi kesänä kelluva ulkoilmaravintola.

Se ilahduttaa Tampereen kaupungin satamavastaavaa Tuomas Salovaaraa. Salovaara sanoo suoraan, että suvannon estetiikka on pistänyt silmään jo pidemmän aikaa, eikä se istu kasvavaan kaupunkikeskustaan.

Joissain suvannon ravintolalaivoissa on henkeä ja toimintaa, joissain ei ollenkaan.

Kansankielisemmin sanottuna: hylätyiltä vaikuttavat laivat halutaan saada pois keskustan kaupunkikuvasta.

Avaa kuvien katselu Satamavastaava Tuomas Salovaara haluaa saada Ratinan suvannosta aiempaa siistimmän. Se tarkoittaa alueen yrittäjille aiempaa tiukempia vaatimuksia. Kuva: Miikka Varila / Yle

Salovaara sanoo, että yrittäjien kanssa tehdään uudet vuokrasopimukset joilla varmistetaan, että yrittäjillä on asianmukaiset toimenpide- ja rakennusluvat liiketoiminnalleen.

– Kun kadunmies menee rantaan, sekin näkee, että on korjaamisen varaa. Haluamme myös auttaa yrittäjiä sillä tavalla, että sapluuna on rehti tulos tai ulos: yrittäjä harjoittaa siinä toimintaa tai yrittäjä on jossain muualla.

Avaa kuvien katselu Tuomas Salovaaran mukaan Ratinan suvannossa on korjaamisen varaa. Kaikilla yrittäjillä ei esimerkiksi ole voimassa olevia toimenpide- ja rakennuslupia. Kuvassa Ratinan suvannon etelärantaa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Salovaara sanoo, että kaupunki ei pysty puuttumaan siihen, miten yrittäjät pitävät oviaan auki. Kaupunki on edellyttänyt, että yrittäjillä on voimassa olevat toimenpide- ja rakennusluvat.

– Tällä hetkellä niin ei ole. Stadionilla ja areenalla on paljon tapahtumia koko ajan, ympäri vuoden. Meidän täytyy saada Ratinan rantatietä esteettisemmäksi ja edellytämme, että elinkeinotoiminta on toimivaa ja asianmukaista, Salovaara sanoo.

Onko kuluttajilla rahaa?

Suvantoon kaavaillun kelluvan ravintolan taustalla olevan yrittäjä Taru Jytilän äänessä kuuluu jännitys. Mikä jännittää?

– Se on hyvä kysymys, mikä jännittää. Talouden tilanne varmasti ensimmäisenä. Mihin ostovoima tästä kehittyy, paljonko ihmisillä on rahaa käytössä? Hintataso nousee sitä tahtia, että se vähän hirvittää, Jytilä sanoo.

Hanke alkoi jalostua pari vuotta sitten.

– Kaupungin suuntaan otimme ensimmäistä kertaa yhteyttä puolitoista vuotta sitten. Rakennusluvat sun muut ovat työn alla.

Avaa kuvien katselu Taru Jytilä ymmärtää kaupungin toiveen suvannon alueen kehittämisestä. – Ihmisiä pitäisi saada suuntaamaan Ratinan kauppakeskukselta myös rantaan. Nyt he suuntaavat mieluummin Koskikeskuksen suuntaan. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Taustalla on myös yrityskonseptin laajennus. Jytilän mies vastaa Tampereen saunalauttaristeilyjen toiminnasta.

– Voisi sanoa näin, että piti keksiä tapa laajentaa yritystoimintaa, Jytilä kuvailee.

Jytilä kertoo, että ravintola rakennetaan kelluvan betoniponttoonin päälle. Talviajaksi ravintola siirretään Pyynikin rannalle.

Voiko ravintolalle käydä niin, että se irtoaa sijainnistaan ja lähtee kellumaan hallitsemattomasti ulapalle?

– Paikat ovat niin suojaisia, että tuuli tai muut olosuhteet eivät niihin vaikuta. Ratinan suvanto on hyvä paikka, ja Pyynikillä olemme niemenkärjen takana. Ankkuroimme laivan niin, että tulee millainen säätila vain, se ei meitä hirvitä.

Mihin laitetaan Tampere-laiva?

Satamavastaava Tuomas Salovaara ei vielä osaa arvioida, koska rannasta tulee päätöksiä. Kaavatyö on joka tapauksessa aloitettu, ja sillä on selkeä päämäärä.

– Kaavatyö koskee Ratinan stadionia ja rantaa ja niiden osalta on hyvin selkeä tavoite.

Salovaara osaa määritellä konkreettisesti muutostyön ensimmäisen askeleen.

– Se on se, että saamme Tampere-laivan suvannosta pois. Viime vuodet se on ollut jossain koko ajan jonkun murheena.

Avaa kuvien katselu 1950-luvulla rakennettu M/S Tampere oli aikanaan maineikas sisävesilaiva. Aika on nyt kuitenkin ajanut sen ohi, ja nyt Tampere-laivan toivotaan pysyvän kaukana Ratinan suvannosta. M/S Tampereella on pitkä, mutta myös murheellinen historia: Kahdesti lähes uponnut alus nousi otsikoihin syyskuussa 2018, kun se ajautui Ilves-fanit kyydissään matalikkoon Vanajavedellä Akaassa. Vuonna 2019 alus oli upota Tampereen Laukontorin rantaan. Viime kuukaudet laiva on sijainnut Vanajanselällä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

