Republikaanien radikaalisiipi kiristi omaa johtajaansa avaamaan Bidenin virkarikostutkinnan – tästä on kyse Washingtonin valtakamppailussa

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone palasi tiistaina kesätauolta takaisin töihin. Ensitöikseen edustajainhuonetta johtava puhemies Kevin McCarthy päätti korottaa Washingtonissa panoksia ja määräsi avattavaksi virkarikostutkinnan presidentti Joe Bidenin toimista.

McCarthy perusteli tutkintaa Bidenin perheen liiketoimilla. Republikaanit epäilevät presidentti Bidenin pojan Hunter Bidenin saaneen joitakin vuosia sitten hyväpalkkaisia töitä isänsä avustuksella. McCarthy sanoi, että Bidenin perheen ympäriltä on paljastunut ”korruption kulttuuri”.

Todellisuudessa todisteita korruptiosta ei ole toistaiseksi löydetty oikeuslaitoksen tai kongressin tutkinnoissa. Republikaanit haluavat kuitenkin nyt laajentaa tutkintaa.

Yhdysvaltain edustajainhuone aloittaa virkasyytetutkinnan presidentti Joe Bidenista, kertoi puhemies Kevin McCarthy tiistaina.

Tutkinnan aloittaminen on myös ensimmäinen askel kohti Bidenin mahdollista virkarikossyytettä. Presidentti voidaan asettaa syytteeseen edustajainhuoneen enemmistön äänillä.

Syytteen nostamisen jälkeen tiedossa olisi virkarikosoikeudenkäynti kongressissa senaatin puolella. Jos kaksi kolmasosaa senaattoreista pitäisi presidenttiä syyllisenä, joutuisi presidentti luopumaan tehtävästään.

Bidenin viraltapano ei ole kuitenkaan mahdollista kuin teoriassa. Demokraateilla on senaatissa enemmistö, eivätkä he ole kaatamassa demokraattipresidenttiä.

Miksi McCarthy sitten päätyi tutkinnan avaamiseen?

Radikaalisiipi ohjaa heikkoa puhemiestä

McCarthy toisti pitkin kesää, että tutkintaa Bidenista ei aloitettaisi ilman edustajainhuoneen enemmistön tukea.

Republikaaneilla on salissa hienoinen enemmistö paikoin 222–212, joten lähes jokaisen republikaanin olisi pitänyt asettua tutkinnan kannalle.

Republikaanien maltillisen siiven edustajat ovat kuitenkin vastustaneet tutkintaa, joka näyttäytyy demokraattien lisäksi useiden sitoutumattomien äänestäjien silmissä kaukaa haetulta poliittiselta ajojahdilta.

McCarthylla ei ollut taskussaan tarvittavia ääniä, mutta hän avasi tutkinnan silti.

Republikaanien niukan enemmistön vuoksi McCarthy tarvitsee tuen lähes jokaiselta republikaaniedustajalta pysyäkseen puhemiehenä.

Radikaalia oikeistopolitiikkaa ajavista republikaaneista suurin osa kuuluu Freedom Caucus -kongressiryhmään, jossa on 45 kongressiedustajaa. Useat ryhmän edustajat ovat kesän mittaan luvanneet vetää tukensa McCarthylta, jos tutkintaa ei avata.

McCarthy nöyrtyi Freedom Caucusin edessä pitääkseen paikkansa johtajana, vaikkakin heikkona sellaisena.

Avaa kuvien katselu McCarthy myöntyi tiistaina avaamaan virkarikostutkinnan presidentti Joe Bidenista. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

– Ei tämä hyvää kerro McCarthyn asemasta. Hän teki selvästi eri tavalla kuin hän oli juuri hetki sitten sanonut tekevänsä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.

Vielä vajaat pari viikkoa sitten McCarthy linjasi, että tutkinta alkaisi vasta salin enemmistön äänestettyä sen puolesta.

– Ei synny vaikutelmaa, että hänellä olisi varma olo omasta paikastaan. Enemmänkin, että huipulla tuulee ja hän yrittää epätoivoisesti pitää kiinni, Lindén sanoo.

Oikeistosiipi haluaa lisää

Virkarikostutkinnan avaaminen oli McCarthylta merkittävä myönnytys puolueen oikealle laidalle, mutta monille se ei vielä riitä.

Välittömästi McCarthyn ilmoitettua tutkinnasta esimerkiksi kongressiedustaja Matt Gaetz asteli puhumaan, kuinka McCarthy on yhä liian heikko.

Republikaaniedustaja Matt Gaetz kritisoi oman puolueensa puhemiestä Kevin McCarthya.

McCarthyn asemaa vaikeuttaa entisestään se, että kongressin tulisi neuvotella liittovaltion budjetti syyskuun loppuun mennessä.

Republikaanien oikeistosiipi haluaa budjettiin radikaaleja leikkauksia. Useat haluavat esimerkiksi lopettaa Ukrainan sotilaallisen tukemisen, eivätkä suostu äänestämään kaavaillun puolustusbudjetin puolesta.

Demokraattien kanssa kompromissin hakua ei katsota hyvällä, joten McCarthyn tulevaisuus puhemiehenä ja budjetin muodostaminen on paljolti oikean laidan äänien varassa.

Eilisten puheiden perusteella oikeistosiivelle virkarikostutkinnan aloittaminen ei vielä riitä vaan puhemieheltä halutaan lisää myönnytyksiä, jotta budjettia suostutaan kannattamaan.

Lindénin mukaan McCarthyn myönnytyksistä huolimatta hänen oma asemansa jatkuu hyvin epävarmana. Budjettineuvotteluiden onnistuminen tai kariutuminen voi lopulta määrittää McCarthyn tulevaisuuden republikaanijohtajana.

– Tämä tutkinnan avaaminen ei ollut hänelle mikään oikotie onneen, sanoo Lindén.

Tutkinnasta voi tulla pitkä

Käytännössä virkarikostutkinnan avaaminen tarkoittaa, että edustajainhuoneessa kolme republikaanien johtamaa valiokuntaa saa lisää valtuuksia tutkimista varten. Republikaanit ovat sanoneet haluavansa esimerkiksi tutkia Bidenin pankkiasiakirjoja.

Republikaanit yrittävät samalla löytää mitä tahansa vaaliaseita Bidenia vastaan ensi vuotta varten. Lindén arvioi, että republikaanit jatkavat kaivamista pitkään, koska siten epäilyksen varjoa voidaan pitää yllä.

– Voi hyvin olla, että tätä tutkintaa tehdään nyt pitkään. Tähän mennessä on näyttänyt, että ei ole mitään, mitä voitaisiin löytää. Nyt republikaaneilla on hirveän iso kynnys sanoa, että lopetetaan tutkinta. Se antaisi kuvan, että Biden on syytön, Lindén sanoo.

Vain Biden tietää, täytyykö hänen huolestua

Viimeaikaiset mielipidemittaukset ennakoivat ensi vuoden presidentinvaaleista jälleen tiukkaa kisaa demokraatti- ja republikaaniehdokkaan välillä. Todennäköisin skenaario on Bidenin ja edellisen presidentin Donald Trumpin revanssi.

Trump on kannattanut Bidenin virkarikossyytettä pitkään. Trump itse äänestettiin virkasyytteeseen kahdesti, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin painostamisesta vuonna 2019 ja kongressitalon mellakan lietsomisesta vuonna 2021.

Bidenin kohdalla republikaanit pohtivat syytteen nostamista kuitenkin Bidenin varapresidenttiyden (2011–2017) aikaisista teoista. Tutkinta kohdistuu vielä ensisijaisesti Bidenin Hunter-pojan tekemisiin, eikä väitetystä korruptiosta ole löydetty todisteita. Monelle äänestäjälle tutkinta voikin näyttäytyä pikkumaiselta.

Avaa kuvien katselu Hunter Biden, 53, piilotteli valokuvaajilta poistuessaan tapaamisesta lakimiestensä kanssa Malibussa elokuussa. Kuva: Garrett Press Photo/ MEGA

Lindén arvioi, että tutkinnalla ei välttämättä ole suurta vaikutusta Bidenin kannatukseen. Biden voi kuitenkin hyötyä, jos republikaanien lupaamia todisteita ei ala löytyä.

Lindén kuitenkin lisää, että 80-vuotiaan Bidenin jaksaminen kampanjakentillä on kysymysmerkki ja syvenevä tutkinta saattaa syödä hänen jaksamistaan.

Lisäksi tutkinta saattaa rönsyillä odottamattomiin suuntiin. Esimerkiksi entisen ulkoministerin Hillary Clintonin toimia tutkittiin sen jälkeen, kun Libyassa tehtiin isku Yhdysvaltain Bengasin-konsulaattia vastaan vuonna 2012.

Tutkinnassa löydettiin ohimennen, että Clinton oli lähettänyt sähköpostia henkilökohtaisesta osoitteestaan, mikä osoittautui rasitteeksi vuoden 2016 presidenttikisassa.

– Jos tutkinnan kuluessa putkahtaa esiin mitä tahansa asioita, niistä otetaan kaikki poliittinen hyöty irti, Lindén sanoo.

Ratkaisevaa on, onko Bidenilla todella republikaanien etsimiä luurankoja kaapissa. Jos ei ole, tutkinta voi kääntyä republikaaneja vastaan.

– Biden on eri asemassa kuin kukaan meistä. Vain hän itse tietää, onko siellä mitään löydettävää, Lindén sanoo.

