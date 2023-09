Tässä sairaalassa henkilökunta ja potilaat saavat vaikuttaa siihen, millaista taidetta seinille laitetaan

Potilashuoneiden lisäksi taidekokoelman teoksia on esillä sairaalan yleisissä tiloissa, kertovat amanuenssi Sinikka Myyrä (edessä) ja sairaalan artoteekista vastaava Reetta Tourunen.

Etelä-Karjalan keskussairaalan potilashuoneen seinällä roikkuu päivänkakkaroita esittävä maalaus. Muuten seinät ovat kliinisen valkeat. Imatralainen Riitta Bom ilahtui suuresti huomatessaan seinällä olevan taideteoksen.

– Tyttäreni nimi on Päivi, joten sanomme kukkia Päivin kakkaroiksi. Yhtenä päivänä huomasin, että katsopas, siellä on Päivin kakkaroita.

Riitta Bom ilahtui sairaalahuoneen seinällä olleesta Svetlana Luninan akvarellityöstä ”Kesän krysanteemit” (2018). Video: Marika Anttonen / Yle

Kyseinen teos on osa keskussairaalan artoteekki-taidekokoelmaa eli taidelainaamoa, johon kuuluu muun muassa grafiikkaa, akvarelleja ja valokuvia. Sairaalan henkilökunta ja asiakkaat ovat saaneet vaikuttaa hankittujen teosten valintaan.

– Taiteella saadaan ihmisten ajatuksia pois negatiivisista asioista, kuten kivusta. Potilas saa myös osallistumismahdollisuuden, kun teoksia pystyy tietyillä osastoilla lainaamaan potilashuoneeseen. Huoneestaan voi näin tehdä yksilöllisemmän, selittää amanuenssi Sinikka Myyrä Lappeenrannan taidemuseolta.

Vuonna 2018 alkaneen sairaala-taidelainaamotoiminnan malli on otettu maakuntaan Norjasta. Kaakon taide -järjestön lanseeraamaan kokoelmaan kuuluu yhteensä 35 teosta, joiden paikkaa vaihdetaan muutaman kerran vuodessa.

Myyrän mukaan sekä henkilökunta ja potilaat ovat ottaneet teokset ilolla vastaan.

– On pyritty huomioimaan, että ihmiset pitävät erilaisista aiheista ja taiteesta. Paljon on luonto- ja eläinaiheita. Ahdistavimpia asioita on haluttu välttää, positiivisen kautta mennään.

Taiteella on paikkansa sairaaloissa

Taiteen edistämiskeskuksen viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista haluaa taidetta sairaaloihin.

Julkisen taiteen läänintaiteilijan Leevi Lehtisen mielestä julkisen taiteen ja sairaalataiteen tilanne on hyvällä tolalla nykyään.

– En usko, että yksikään uusi sairaala lähtee syntymään ilman, että siinä on mukana taideohjelma ja julkista taidetta, Taiteen edistämiskeskuksella työskentelevä Lehtinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Pirjo Aaltosen teos ”Veden pinnalla” (2017) on yksi lainattavista teoksista. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Lehtisen mukaan sairaalahankinnat ovat yksiä suurimmista julkisen taiteen hankinnoista. Moni kunta noudattaa myös prosenttiperiaatetta, eli uudisrakennusten kustannuksista prosentti käytetään taiteen hankkimiseen.

Myös taiteen tohtori Matti Tainio on tyytyväinen 15 vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Tainio on koordinoinut useiden sairaaloiden taidehankkeita Turussa. Hänen uusin projektinsa on rakenteilla oleva psykiatrian uusi sairaala Turussa.

– Kun rakennetaan uudenlaista sairaalaympäristöä, taiteella on siinä paikkansa. Taide on ikkuna, joka viittaa sairaalamaailman ulkopuolelle. Se antaa muutakin katsottavaa kuin sairauteen ja hoitoon liittyviä asioita, Tainio perustelee taiteen merkitystä.

Avaa kuvien katselu Osastoilla olevia tauluja vaihdetaan muutaman kerran vuodessa. Kaisa Lustberg (vasemmalla) ja sairaalan artoteekista vastaava Reetta Tourunen pähkäilevät, millaisia teoksia osaston seinälle voitaisiin seuraavaksi ripustaa. Kuva: Marika Anttonen / Yle

HUSin taidetoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Taipale muistuttaa, että taiteen merkityksestä mielialaan on olemassa paljon näyttöä.

– Paremmassa ympäristössä ihmiset viihtyvät paremmin. Jos menee vaikka psykiatrian poliklinikalle, jossa on oksennuksen väriset seinät, ei se mielialaa ainakaan paranna.

Taipale ottaa esimerkiksi myös kirkot.

– Kirkot on aikanaan rakennettu kauniiksi. Niissä kastetaan, vihitään ja myös haudataan, ollaan ihmisten kohtalon hetkien käsillä. Samoin sairaaloissa kärsitään, iloitaan ja kuollaan. Miksi siellä ei voisi olla kaunista? Taipale pohtii.

HUSin taidetoimikunta täytti viime vuonna kymmenen vuotta. Toimikunta hankkii vuosittain noin 250 teosta kokoelmaan, joka käsittää tällä hetkellä noin 5 500 erilaista teosta koko Uudenmaan alueella.

Avaa kuvien katselu Taideartoteekin lisäksi Etelä-Karjalan keskussairaalalla on kiinteitä taideteoksia. Kolmiosaisen maalauksen on tehnyt Petri Rapo. Kuva: Marika Anttonen / Yle

