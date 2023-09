”Sarjasaalistajan” uhriksi epäillyn naisen etsinnät ovat päättymässä: ”Fakta on se, että pakko on luovuttaa”

Useista seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Moringin uhriksi epäillyn Saara Arvan etsinnät lähestyvät loppuaan.

Tutkinnanjohtaja Esko Salo Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että vainajan löytämiseksi tehdään vielä joitain maastoetsintöjä syksyn aikana.

– Maastoa käydään läpi koirien kanssa. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä ole tiedossa.

Etsintöjä tehdään Vesannon, Tervon ja Kuopion alueilla Pohjois-Savossa. Arvaa etsittiin kesän aikana samalla seudulla tuloksetta.

Salon mukaan syksyn etsinnät jäävät todennäköisesti viimeisiksi, ellei mitään merkkejä kadonneesta löydy.

– Viimeiset hetket alkavat olla, turha sitä on kierrellä. Maastoalueet ovat laajoja, ei sinne voi mennä vain etsimisen ilosta. Tämän syksyn jälkeen fakta on se, että pakko on luovuttaa.

Liikkui Moringin seurassa

Viimeisin havainto 35-vuotiaasta helsinkiläisestä Saara Arvasta tehtiin Neiturin kanavalla Konnevedellä 31. elokuuta 2019 kello 19–20.

Hän liikkui katoamisensa aikaan Mika Moringin seurassa.

Mustasta Audista ja Moringin tuntomerkkeihin sopivasta miehestä tehtiin havainto 31. elokuuta 2019 kello 21 aikaan Tervon Koskentiellä rannan lähellä olevalla levähdyspaikalla.

Poliisin tietojen mukaan Moring kävi 1. syyskuuta 2019 kello 13 aikaan Motonetissä Kuopiossa, josta palasi Vesannon suuntaan.

Arvan pankkikorttia on käytetty hieman kello 18 jälkeen Vesannon keskustassa sijaitsevalla automaatilla ja sen jälkeen läheisellä ABC-kylmäasemalla.

Moring vangittiin naisen taposta epäiltynä loppuvuodesta 2019, mutta hänet vapautettiin keväällä 2020, koska näyttöä ei ollut riittävästi.

Tutkinnanjohtajan mukaan näytön suhteen ei ole ilmennyt viime aikoina uutta.

”Sarjasaalistaja” tuomittu lukuisista rikoksista

Moring vangittiin viime joulukuussa epäiltynä helsinkiläisen Katja Miinalaisen taposta.

Naisen epäillään saaneen surmansa viime vuonna 14.–25. elokuuta.

Myös hän on kateissa. Tapauksen tutkinta on kesken.

Kesäkuussa Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Moringille kaksi vuotta ehdotonta vankeutta muun muassa kahdesta raiskauksesta.

Toukokuussa Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut hänet kuuden vuoden vankeuteen useisiin naisiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Poliisin mukaan Moringin teoissa näyttää olleen tietty kaava. Hän on ottanut naisia kyytiin, ajellut syrjäseuduilla ja kohdistanut uhreihin väkivaltaa.

Toimintatapansa vuoksi Moringia on julkisuudessa kutsuttu sarjasaalistajaksi.