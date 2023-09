Jos sikarutto tulisi sikalaan, kaikki siat tapettaisiin – ruskolainen sikatilayrittäjä pitää sikaruton leviämisuhkaa Suomeen pienenä

Suomea taudin leviämiseltä on tähän mennessä suojellut se, että Suomessa on paljon vesistöä ja rantaviivaa, sikatilayrittäjä Timo Heikkilä arvioi.

Ruskolainen sikatilayrittäjä Timo Heikkilä ottaa uutisen afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomen naapurimaissa vielä rauhallisin mielin.

Hän arvioi, että Suomessa taudin leviämisuhka on vielä suhteellisen vähäinen.

Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty Suomen naapurimaissa Virossa, Venäjällä, ja viimeisimpänä Keski-Ruotsissa. Suomessa tautia ei ole vielä löydetty.

Heikkilän mukaan on todennäköisempää, että ihminen tuo taudin Suomeen esimerkiksi lihan tuonnin mukana, mutta luonnossa elävät saastuneet villisiat eivät hänen mielestään tule helposti Suomeen.

– Meillä on Suomessa paljon vesistöä ja rantaa. Sika ei ui niin pitkiä matkoja, Virostakin on tänne 80 kilometriä. Sika saattaa uida 20–30 kilometriä, mutta Suomenlahti on sille liian iso, Heikkilä sanoo.

Sioille kohtalokas tauti

Afrikkalaisen sikaruton kuolleisuus on kymmeniä prosentteja niin villisioilla kuin luonnon kesysioilla. Tauti aiheuttaa sioille kuumetta ja sisäistä verenvuotoa, sekä muutoksia kesysian nahan värissä.

Jos Suomesta löytyisi sikaruton saanut villisika, sikaloissa panostettaisiin entistä enemmän varmistustoimiin, kuten vaatteiden vaihtoon ja suihkun kautta käymiseen ulkoa tullessa. Tämän lisäksi kuolleen villisian ympärille pystytettäisiin suojavyöhyke, jossa liikkuminen on rajoitettu.

– Ruotsissa on nyt noin sadan tuhannen hehtaarin kokoinen vyöhyke, jossa marjastus, sienestys, metsästys ja metsänhakkuu on kielletty. Nämä alueet yritetään rauhoittaa, jotta ne mahdollisesti saastuneet siat kuolisivat sille alueelle eivätkä vaeltaisi sieltä pois, Timo Heikkilä sanoo.

Avaa kuvien katselu Ruskolainen Timo Heikkilä on viidennen sukupolven sikatilayrittäjä. Kuva: Tarja Hiltunen / Yle

Miljoonien eurojen menetykset

Jos sikarutto tulisi sikalaan, kaikki sen sikalan siat tapettaisiin. Sikalan tilat pitäisi myös puhdistaa ja desinfioida perusteellisesti useampaan otteeseen.

Tämän lisäksi on odotusjaksoja, joiden jälkeen muutama kymmenen tai muutama sata sikaa tuodaan kokeeksi sikalaan, ja seurataan miten ne pärjäävät sikalassa. Heikkilän mukaan näin on aiemmin tehty esimerkiksi Itä-Euroopassa, enimmäkseen hyvin tuloksin. Prosessi on kuitenkin aikaa vievä.

– Siinä voi helposti mennä 1–2 vuotta, Heikkilä sanoo.

Jos sikarutto leviäisi Suomen sikaloihin, se merkitsisi Heikkilän mukaan sekä sikalan pitäjälle että Suomen sikaviennille suuria menetyksiä.

– Ruotsissa puhutaan miljoonien menetyksistä, Suomessa olisi ehkä kyse kymmenistä miljoonista euroista. Ruotsissa vienti on perinteisesti pienempää, heillä on sianlihan alituotanto, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mielestä Ruotsin viranomaiset hoitavat sikaruttotapaukset hyvin, ja arvioi että Suomen viranomaiset ovat hyvin kartalla tilanteesta.

– Tämän lisäksi myös poliittisten päättäjien olisi hyvä tietää tarkkaan, mikä tilanne on.

Suomen sikatilayrittäjät keskustelevat tänään keskiviikkona kansanedustajien kanssa sikaruttotilanteesta.