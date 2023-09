Tapanin mieli ja keho ovat yhä sotatilassa lähikaupassakin, vaikka Afganistan jäi taakse vuosia sitten

Kotiin päästessään Tapani ei ainoastaan ole väsynyt, vaan myös hänen hienomotoriikkansa on kadonnut. Avaimet eivät millään tahdo löytää lukkopesään. Kävely on tökkivää. Tapani saa keitettyä itselleen teetä, mutta mukista on pidettävä kaksin käsin kiinni.