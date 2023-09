Helsingin kaupunki palkkaa asiantuntijan johdon palkitsemiseen – tavoitteena houkutella sitoutuneita työntekijöitä

Helsingin kaupunki hakee työpaikkailmoituksella palkitsemisen ammattilaista, jonka erityisenä tehtävänä on johdon palkkaus ja palkitseminen.

Palkitsemisen asiantuntijalle luvataan ilmoituksen mukaan 4 880 euron kuukausipalkka lisineen.

Työpaikkailmoitus on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä myös sosiaalisessa mediassa.

Vaikuttavan palkitsemisen tiimin päällikkö Juha Rosvall kertoo, että kyseessä on tehtävä, joka on ollut kaupungilla jo vuosia.

Rosvall näkee, että palkitsemisen asiantuntijuus kaupungille on tärkeää, jotta erilaisiin tehtäviin löydetään mahdollisimman hyvät työntekijät.

– Haluamme houkutella ja sitouttaa työntekijöitä. Se on osa hyvää henkilöstöhallintoa.

Ihmisiä houkutellaan Rosvallin mukaan työntekijöiksi kaupungille esimerkiksi rahapalkalla, henkilöstöetuuksilla ja aineettomalla palkitsemisella, kuten etätyömahdollisuuksilla ja yksityistä sektoria pidemmillä lomilla.

Rosvall näkee, että kaupungilla on melko samanlaiset palkitsemisen tavat niin johtotehtävissä kuin muissa ammattiryhmissä. Palkka määritellään tehtävän vaativuuden mukaan.

– Me haluamme työnantajana parantaa kaupungin houkuttelevuutta, että työ itsessään on merkityksellistä. Tämä tehtävä on yksi sellainen, millä siihen pääsee vaikuttamaan.

Jutusta voi keskustella 14.9.2023 kello 23 asti.