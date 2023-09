Itseoppinut ufotutkija esitteli Meksikossa poliitikoille laatikkoja, joissa hän väitti olevan muinaisten humanoidien jäänteitä – katso video

Meksikon kongressi järjesti tiistaina maan ensimmäisen julkisen kuulemisen tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä, jotka tunnetaan myös ufoina.

Erikoisessa tilaisuudessa esiteltiin kahden pienikokoisen väitetyn humanoidin muumioituneet ruumiit. Ne oli aseteltu lasitettuihin laatikoihin.

Poliitikoille kerrottiin, että muumiot löytyivät kaivoksista Cuscosta Perusta.

Esittelijänä kiistanalainen ufologi

Kuulemisessa äänessä oli meksikolainen toimittaja ja itseoppinut ufotutkija Jaime Maussan. Hänen mukaansa jäänteet kuuluivat ”ei-ihmisille”.

Maussan on aiemmin esittänyt julkisuudessa väitteitä, jotka eivät ole pitäneet paikkaansa.

Molemmilla pienikokoisilla hahmoilla oli vain kolme sormea käsissään ja pitkulaiset päät. Maussan sanoi Newsweek-lehden mukaan, että ruumiit ovat noin tuhat vuotta vanhat.

Ufologi sanoi The Independent -lehden mukaan, että nämä yksilöt eivät ole peräisin maanpäällisestä evoluutiosta.

Maussanin mukaan National Autonomous University of Mexico -yliopiston tutkijoiden tekemän analyysin perusteella muumioiden DNA ei ollut peräisin ihmisistä.

Kuulemistilaisuudessa esiteltiin myös muumioista otettuja röntgenkuvia.

Maussan sanoi, että toisen sisällä näyttäisi olevan ”munia”, kertoo Sky News.

Avaa kuvien katselu Myös toimittaja Jois Mantilla puhui Meksikon kongressin tilaisuudessa, jossa esiteltiin kahdeen väitetyn ”ei-ihmisen” jäänteet. Kuva: Luis Barron / Lehtikuva

Ufologi esittänyt aiemmin vääriä väitteitä

Jaime Maussanin Meksikon kongressille kertomia väitteitä ei ole todistettu paikkansapitäviksi.

Hänet on aiemmin yhdistetty väitteisiin ”alienlöydöistä”, jotka on kumottu paikkansapitämättöminä, muun muassa viiden muumion löytymiseen Perusta vuonna 2017. Niiden todistettiin olleen ihmislasten jäänteitä, kertoo The Independent.

Meksikon kongressin kuulemistilaisuuden tarkoituksena oli auttaa uuden ilmatilaa suojelevan lain säätämisessä.

Lain myötä Meksikosta tulisi maailman ensimmäinen maa, joka tunnustaa muukalaisten läsnäolon Maa-planeetalla, kertoo paikallinen media uutistoimisto Reutersin mukaan.

Uskotko maapallon ulkopuoliseen elämään? Voit keskustella aiheesta torstaihin 14. syyskuuta kello 23:een asti.

Lähde: Reuters