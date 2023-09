Kymmenet metsästäjät etsivät sairaita villisikoja Ruotsin Fagerstassa

Ruotsissa on nyt todettu 18 tapausta afrikkalaista sikaruttoa. Kymmenet metsästäjät haravoivat päivittäin maastoa. Paikallisille asukkaille rajoituksia on tiedossa ainakin vuodeksi, ehkä kahdeksi.

Aamulla Fagerstan keskustaan on kokoontunut viitisenkymmentä metsästäjää. Osa kurssitetaan sairaiden villisikojen etsintään nyt, osa on kulkenut metsässä viime torstaista ja löytänyt sairaiden eläinten raatoja.

Kimmo Kesti on osallistunut etsintöihin asti ja löytänyt kaksi villisian raatoa.

– Osa sairaista eläimistä on kuollut joitakin päiviä sitten, osa on ollut kuolleena viikkoja. Haju on aika kamala, Kesti kuvailee oloja.

Metsästäjät kulkevat parittain. Kestin vävypojan, Göteborgissa asuvan Magnus Roosin mukaan nyrkkisääntönä on, että villisiat viihtyvät siellä, missä ihmiset eivät, eli ruovikoissa ja tiheässä metsässä. Nyt näyttäisi, että sairaat villisiat hakeutuvat veden äärelle vilvoittelemaan ilmeisesti kovan kuumeen takia.

Magnus Roos (vas.) ja Kimmo Kesti ovat osallistuneet sairaiden ja kuolleiden villisikojen etsintään jo päiväkausia. Kuva: Daniel Ivarsson

Sikaruttotapauksia on vahvistettu jo 18 ja luku nousee päivä päivältä.

Torstai-iltana paikallisille suunnattu tietoisku veti Fagerstan naapurikunnan Norbergin teatterin täyteen. Nyt viranomaisrajoitukset sallivat metsässäliikkumisen vain erikoiskoulutetuille metsästäjille.

– Rajoitukset muuttavat elämääni kovasti. En voi mennä marjaan tai sieneen tavallisille paikoilleni. Minun on myös mietittävä, miten liikun. En voi ulkoilla koiran kanssa kuten ennen, enkä päästää sitä vapaaksi, Martin Winqvist listaa.

Martin Winqvistin elämää rajoitukset muuttavat kovasti. Kuva: Daniel Ivarsson

Sikaruton takia rajattu alue on 1 000 neliökilometriä eli sata tuhatta hehtaaria.

Kuva: Miku Huttunen / Yle

Rajoitukset iskevät myös monen elinkeinoon. Esimerkiksi alueen kaikki siat joutuvat teurasautoon, jotta tauti ei leviäisi tuotantosikoihin ja pilaisi Ruotsin mainetta lihanviejänä. Myös metsäkoneet seisovat, eikä viljaa saa siirtää tiloilta eteenpäin.

Eristysalueen siat teurastetaan, jotta afrikkalainen sikarutto ei leviäisi Ruotsin sikaloihin. Kuva: Daniel Ivarsson

Norbergin teatterissa tautia ja sen etenemistä Ruotsissa oli selvittämässä muiden muassa Ruotsin eläinlääkintäpäällikkö Erika Chenais, joka on itse väitellyt juuri afrikkalaisesta sikarutosta.

Ruotsin eläinlääkintäpäällikkö Erika Chenais. Kuva: Daniel Ivarsson

Chenais viittasi sekä Belgian että Tsekin toimiin taudin nujertamiseksi. Niissä voi erottaa kolme vaihetta. Ruotsissa parhaillaan meneillään olevassa ykkösvaiheessa pyritään pitämään villisikapopulaatio mahdollisimman rauhallisena ja kartottamaan taudin levinneisyys. Siksi etsinnät Fagerstassakin keskitetään nyt löytyneiden tautitapausten seudulle.

Kun ydinalue on määritetty, sen ympärille piirretään laaja kehä, jolta ammutaan kaikki villisiat, jotta ne eivät vaeltaisi ydinalueelle ja sairastuisi.

Kolmannessa vaiheessa arvioidaan, että kaikki tautitapaukset on eliminoitu, mutta rajoituksia jatketaan, jotta asiasta ollaan varmoja.

Belgian esimerkissä tauti nujertui parissa vuodessa.

– Menee vähintään vuosi, luultavasti kaksi ennen kuin Ruotsi voidaan julistaa tautivapaaksi. Rajoitukset eivät toivottavasti ole voimassa niin kauaa eivätkä koko alueella, Chenais arvioi.

