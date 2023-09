Ammattikorkeakoulut jyräsivät syksyn yhteishaussa – katso täältä kilpailluimmat hakukohteet

Syksyn yhteishaun hakijamäärä on kasvanut. Katso täältä kilpailluimmat hakukohteet.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikkaa tavoittelee lähes 56 000 hakijaa. Haku päättyi torstaina 14. syyskuuta.

Hakijoita on noin 12 500 enemmän kuin vuosi sitten.

– Aika kovasta kasvusta puhutaan. Syksy nähdään aiempaa enemmän kevään yhteishakujen vertaisena väylänä opintoihin, opetushallituksen erityisasiantuntija Topias Kähärä sanoo.

Yksi hakijoista on helsinkiläinen 19-vuotias Efia Vainionpää. Hän valitsi ensisijaiseksi hakukohteekseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tradenomikoulutuksen.

– Olen kiinnostunut markkinoinnista, koska siinä saa kohdata muita ihmisiä.

Alla olevasta koneesta voit katsoa eri korkeakoulujen hakijamäärät ja aloituspaikat.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Englanninkielisistä tutkinnoista käydään kovin kamppailu

Eniten kilpailtuja hakukohteita ovat ammattikorkeakoulujen englanninkieliset tradenomitutkinnot. Niihin on eniten ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden.

Listan kärjessä ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun Bachelor of Business Administration -tutkinnot. Bachelor-taso vastaa alempaa ammattikorkeakoulututkintoa ja yliopiston kanditutkintoa.

Kilpailluimpien hakukohteiden joukossa ovat myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Bachelor of Culture and Arts -tutkinnon Game Design -linja eli kulttuurialan pelisuunnitteluopinnot sekä Laurea ammattikorkeakoulun Bachelor of Hospitality Management eli hotelli- ja ravintola-alan restonomitutkinto.

Englanninkielisistä tutkinnoista kilpailtiin eniten myös syksyn 2022 yhteishaussa.

– Vieraskielisten tutkintojen hakijamäärissä on ollut huimaa kasvua parin vuoden aikana. Valtaosa näistä hakemuksista tulee ulkomailta, erityisasiantuntija Topias Kähärä sanoo.

Avaa kuvien katselu Efia Vainionpää käy Mäkelänrinteen urheilulukiota ja osallistuu syksyn ylioppilaskirjoituksiin. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Vainionpää tähtää kansainväliselle uralle

Efia Vainionpää haki suomenkieliseen tradenomikoulutukseen, mutta myös hänellä on kansainvälisiä urasuunnitelmia.

Vainionpää haluaa työskennellä kansainvälisessä yrityksessä ja luoda laajan verkoston, jonka kautta hän voi viedä Suomea maailmankartalle.

– Parasta olisi markkinoida suomalaisia tuotteita tai keksintöjä.

Vainionpää on kiinnostunut kosmetiikasta ja työskentelisi mielellään kosmetiikka-alan markkinoilla.

Avaa kuvien katselu Lukiossa Vainionpään laji on jalkapallo, mutta hän ei tähtää urheilu-uralle. – Valitettavasti naispelaajat eivät ansaitse kovin hyvin. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Ammattikorkeakoulun käytännönläheisyys kiinnostaa

Syksyn 2023 korkeakoulujen yhteishaun kymmenen kilpailluimman hakukohteen joukkoon mahtuu vain yksi yliopistotutkinto, Turun yliopiston pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma.

Monien muiden tavoin Vainionpää valitsi käytännönläheisemmän ammattikorkeakoulututkinnon, vaikka uskoo, että hänellä olisi hyvät mahdollisuudet päästä myös yliopistoon lukemaan kauppatieteitä.

– Ammattikorkeassa opiskelu ei ole pelkkää käsitteiden pänttäämistä. Jo opiskelun aikana pääsee verkostoitumaan ja harjoittelemaan opittuja taitoja työelämässä, Vainionpää perustelee.

Avaa kuvien katselu Vainionpään muita hakukohteita ovat bioanalyytikon ja fysioterapeutin opinnot. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Ammattikorkeakoulun hyvänä puolena Vainionpää pitää myös sitä, että tutkinnon saa kolmessa ja puolessa vuodessa.

Sen jälkeen on aina mahdollista hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

– Jos saan hyvän työpaikan jo silloin, kun valmistun ammattikorkeakoulusta tradenomiksi, en ehkä kuitenkaan hae jatko-opintoihin, Vainionpää pohtii.

Syksyn yhteishaussa yli 9 400 opiskelupaikkaa Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn 2023 yhteishaussa oli tarjolla 9 438 opiskelupaikkaa 322 hakukohteessa. Suurin osa haettavina olevista koulutuksista oli ammattikorkeakouluissa. Hakijoista 96 prosenttia haki ammattikorkeakouluun. Hakijoista 2 prosenttia haki sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, samoin 2 prosenttia pelkästään yliopistoon. Määrällisesti eniten hakijoita pyrki terveys- ja hyvinvointialoille, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden aloille sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloille. Hakijat saivat hakea kuuteen koulutukseen, mutta voivat vastaanottaa vain yhden paikan. Aloituspaikoista valtaosa on suunnattu lukion, ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Tulokset ilmoitetaan viimeistään 24.11.2023 Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 1.12.2023 kello 15. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12.2023 klo 15. Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja vapaaksi jääneille paikoille. Opinnot alkavat keväällä 2024. Avaa

Voit keskustella aiheesta 17.9. kello 23:een saakka.