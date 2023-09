Italian ilmavoimien tiedustelulennokki lensi keskiviikkona useaan kertaan Suomessa itärajan suuntaisesti

Suomen ilmatilassa lennettiin keskiviikkoiltana pitkä tiedustelulento miehittämättömällä lennokilla. Itärajaa pitkin korkealla lentänyt Global Hawk -lennokki oli osa Suomessa lennettäviä Naton tiedustelulentoja. Konetta operoi Italian ilmavoimat.

Puolustusvoimien mukaan lento oli osa normaalia kahden- ja monenvälistä yhteistyötä, josta tiedotettiin keväällä. Lennot kehittävät Puolustusvoimien kansainvälistä yhteensopivuutta, parantavat yhteistä tilannetietoisuutta ja vahvistavat kansallista puolustusta, tiedotteessa todetaan.

Puolustusvoimien mukaan lentoja tullaan suorittamaan Suomen ilmatilassa tulevaisuudessakin ja lentoja tullaan tekemään erityyppisillä ilma-aluksilla, niin miehittämättömillä kuin miehitetyilläkin. Niiden yksityiskohtia ei operaatioturvallisuussyistä voida kertoa.

Ilmailun uutisportaali Lentoposti kertoo, että Suomen yllä on tähän mennessä havaittu ainakin Yhdysvaltain ja Ruotsin miehitettyjä valvontalentoja. Vahvistamattomien tietojen mukaan myös ranskalaiset olisivat suorittaneet valvontatehtäviä Suomen yllä.

Nyt oli ensimmäinen kerta, kun tiedustelulento tehtiin näkyvästi seurattavin tunnuksin.

Lennokin reittiä saattoi seurata julkisessa Flightradar24 -seurantapalvelussa, sillä kone lensi tunnuksella Magma 10.

Koneen reitti alkoi Suomenlahdelta, siirtyi maan ylle Loviisan kohdalla, jatkoi matkaansa Kotkan ja Kouvolan välistä Utin yli kohti koillista suoraan Savonlinnan ja Suomen itärajan välistä Joensuun korkeudelle.

Siellä lennokki kääntyi luoteeseen ja jatkoi matkaansa taas rajan suuntaisesti Nurmeksen korkeudelle ja kävi kääntymässä Kajaanin kohdalla. Paluumatka tuli tarkalleen pitkin samaa reittiä. Reitti lennettiin useampaan kertaan.

Kyseessä on melkoinen lentolaite, sillä Global Hawk (Northrop Grumman RQ-4D Global Hawk, MM-AV-SA0018) lensi reitin yli 15 kilometrin korkeudessa. Sen toimintasäde on yli 16 000 kilometriä. Kone on 14,5 metriä pitkä ja sen siipien väli on 39,8 metriä.