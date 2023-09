Lastenleirien järjestäjille tehdään uudet ohjeet uimaturvallisuuden varmistamiseksi – taustalla kuolemaan johtanut onnettomuus Ähtärissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tulee antamaan uudet suositukset lasten ja nuorten leirien järjestäjille uintitilanteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Taustalla ovat Tukesin tekemät valvontahavainot ja esimerkiksi Honkiniemen leirikeskuksessa Ähtärissä kesäkuussa tapahtunut onnettomuus, jossa alle 15-vuotias poika menehtyi oltuaan seurakunnan leirillä uimassa. Tukesin selvitys tapahtumista on nyt valmistunut.

– Tukes ei etsi ikinä syyllistä, vaan enemmänkin syytä, miksi näin on käynyt. Näkökulma on aina se, mitä voidaan jatkossa parantaa, ettei samankaltainen toiminta aiheuta enää tulevaisuudessa vaaraa, Tukesin ylitarkastaja Hannu Väärälä sanoo.

Tukesin selvityksessä Seinäjoen seurakuntaa pyydettiin muun muassa tarkentamaan, miten sen leireillä toteutetaan uintitapahtumat turvallisesti.

– Seurakunnalle huomautimme, että turvallisuusasiakirja oli laadittu hieman suppeasti. Siihen kehotimme tekemään laajennusta vaarojen tunnistamiseen ja esimerkiksi siihen, kuinka valvonta uintitilanteissa järjestetään.

Kaikille huomioitavaa

Tukes on tekemässä yleistä leirien turvallisuusohjetta, jossa uimaturvallisuus on Hannu Väärälän mukaan tärkeässä osassa.

– Tämän tulevan leirien turvallisuusohjeen taustalla ovat meidän valvontatoiminnassa havaitsemamme puutteet leirien turvallisuudessa, Väärälä sanoo.

Väärälän mukaan leirinjärjestäjän tulee aina varmistaa, että uintia valvovilla henkilöillä on tehtävään riittävä osaaminen.

– Esimerkiksi hukkumistilanteen tunnistaminen ei ole ihan yksinkertaista. Siihen suositellaan perehdytystä. Myös leirivalvojien pelastustaidot kaipaavat yleisesti kohennusta.

Alaikäisten uimataito suositellaan tarkistamaan palveluntarjojien toimesta, sillä vanhempien ilmoittama arvio lastensa taidoista ei ole riittävä.

– Vanhempien arvio lapsestaan ei välttämättä aina osu missään taitoasiassa täysin oikein. Usein vertailukohtia ei ole ja mittatikku ei ole sama kuin asiantuntijoilla, Väärälä huomauttaa.

Lisäksi leireillä, joissa uidaan, voitaisiin harkita uimaparikäytännön ottamista käyttöön.

– Se ei tarkoita, että uimaparit olisivat vastuussa toistensa hengestä, vaan esimerkiksi nimenhuudossa saataisiin nopeasti tieto, onko jokaisen pari paikalla.

Korona aiheutti uimataitojen heikentymistä?

Tukes julkaisi yhdessä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) kanssa tiedotteen, jossa jaetaan yhteinen huoli lasten heikentyneistä uimataidoista.

Kansallisessa uimataitotutkimuksessa (2022) selvisi, että kuudesluokkalaisista peräti 45 prosenitilla oli heikko uimataito ja osa oli jopa kokonaan uimataidottomia.

SUH:n mukaan uimahalleihin korona-aikana kohdistuneet rajoitustoimet aiheuttivat sen, että moni lapsi ja nuori jäi kokonaan vaille koulujen uimaopetusta, eikä vapaa-ajallakaan päässyt välttämättä uimaan halliolosuhteissa.

– Tätä osaamisvajetta on kuluneen vuoden aikana paikattu, mutta valitettavasti meillä on ikäluokkia, joiden uimataidossa on edelleen puutteita, SUH:n uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen toteaa tiedotteessa.

Tukesille tulleiden ilmoitusten perusteella näyttää siltä, että lasten heikko uimataito on aiheuttanut hukkumisia ja vaaratilanteita myös esimerkiksi leiritoiminnassa, uimahalleissa ja uimarannoilla.

Tänä kesänä vedessä vaaraan joutuneet lapset ovat olleet aiempaa vanhempia.

– Palveluiden ikärajat eivät välttämättä ota huomioon, että kouluikäisetkin lapset voivat olla uimataidottomia, sanoo Tukesin ylitarkastaja Anne Hiltunen.

Pyydä näyttämään taidot

Tukes ja SUH vetoavat nyt palveluntarjoajiin ja lasten vanhempiin, että lasten ja nuorten uimataitoon ja turvalliseen vesillä liikkumiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

Tarvittaessa asiakkaalta voi kysyä uimataidosta tai pyytää näyttämään taidot.

Uimataidotonta lasta ei voi jättää palveluntarjoajan valvonnan varaan tai samanikäisten kavereiden kanssa esimerkiksi uimahallissa tai uimarannalla.

– Toivoisin myös, että vanhemmat arvioisivat lapsensa uimataidon tasoa ja kykyä toimia turvallisesti vesiympäristöissä harkitessaan, voiko lapsi lähteä yksin uimaan esimerkiksi kavereiden kanssa, Savolainen linjaa.