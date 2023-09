Tutkija ennakoi osalle äänestäjistä vaikeaa valintaa presidentinvaalien toiselle kierrokselle

Aiemmin toisella kierroksella mittaa ovat ottaneet vasemmistolainen ja keskustaoikeistolainen ehdokas. Vuodesta 2012 asetelma on kuitenkin ollut, että kaksi kärkiehdokasta on tullut kokoomuksesta ja vihreistä.

Presidentinvaaleissa toisen kierroksen asetelma on pitkällä aikavälillä muuttunut, arvioi Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Ylen aamussa.

– Vuosina 1994–2006 toisen kierroksen asetelma on ollut, että toisella kierroksella vastakkain on ollut vasemmistolainen ja keskustaoikeistolainen tai porvariehdokas. Vuodesta 2012 eteenpäin asetelma on ollut, että kaksi parasta ehdokasta on tullut kokoomuksesta ja vihreistä, kertoo Westinen.

Ylen presidenttikyselyn mukaan näyttää siltä, että sama asetelma voisi toteutua kolmatta kertaa peräkkäin.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen analysoi Ylen presidenttikyselyn tulosta ja asetelmaa, jossa viime vaaleissa kaksi parasta ehdokasta on tullut kokoomuksesta ja vihreistä.

Haavisto ja Stubb mittauksen kärjessä

Ylen presidenttikyselyssä selvästi eniten kannatusta saa valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi lupautunut Pekka Haavisto (vihr.). Häntä tukee 31 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Toiseksi nousee kokoomuksen ehdokkaaksi lupautunut Alexander Stubb, jota äänestäisi 19 prosenttia.

Heidän perässään tulee tasainen kolmikko Olli Rehn (kesk.), Mika Aaltola, Jussi Halla-aho (ps.).

Haavisto ja Stubb innostavat korkeasti koulutettuja

Westinen arvioi, että mitä korkeampi kyselyyn vastaajien koulutus on, sitä kovemmaksi nousevat nimenomaan Haaviston ja Stubbin kannatukset.

Westisen mukaan molemmilla on arvoliberaalit arvot ja he innostavat korkeasti koulutettuja sekä hyvin toimeentulevia kaupunkilaisia äänestämään heitä. Tämän vuoksi mahdollisella toisella kierroksella voi olla äänestysprosentin suhteen hajaannuksen vaara.

Samaa mieltä on yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

– Toisella kierroksella voidaan nähdä viime vuosikymmenelle tyypillistä arvoliberaalin arvokonservatiivin ajatusmaailman jakoa. Arvokonservatiivit voivat ajatella, että toisella kierroksella omaa ehdokasta ei tunnu löytyvän.

Keskustaoikeiston äänet hajautuvat

Karimäki kertoo, että kyselyn tulos on odotettu. Pekka Haavisto vie kyselyssä ensimmäisellä kierroksella keskustavasemmiston äänet.

– Sen sijaan keskustaoikeiston äänet hajautuvat ensimmäisellä kierroksella, mutta toisella kierroksella keskustaoikeisto kerääntyy Alexander Stubbin taakse.

Toisella kierroksella Haavisto voittaisi kaikki muut hyvin selkein numeroin, mutta Stubbin kanssa olisi luvassa tasainen kisa. Haavistoa kannattaisi 45 ja Stubbia 42 prosenttia kyselyyn vastanneista.