Pariskunta perusti yritykset vierekkäin ollakseen yhdessä joka päivä – vuosien unelma toteutuu kilpaillun ostarin kupeessa

Sirkkeli ujeltaa ja sahanpurut pöllyävät liikehuoneistossa Jyväskylän Kuokkalassa. Tilaan on remontin myötä valmistumassa Nellab Mehrin ja Fraidun Qeyamin pitkäaikainen unelma: yhteinen yritys.

Qeyam on ammatiltaan kokki ja Mehri parturi-kampaaja.

– Halusimme vaimon kanssa avata yhteisen yrityksen: toiselle puolelle tilaa kampaamon ja toiselle puolelle ravintolan. Kun teemme töitä samassa paikassa, voimme olla yhdessä joka päivä. Nyt löytyi sopiva tila, kertoo Qeyam.

Mehri on suorittanut parturi-kampaaja tutkinnon Gradiassa. Qeyam kävi Priimuksen ravintola- ja catering-alan koulutuksen ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Pariskunta on haaveillut yhteisestä yrityksestä, pizza-buffetista ja parturi-kampaamosta jo pitkään.

– Olemme pohtineet ja suunnitelleet tätä seitsemisen vuotta. Olen aiemmin vuokrannut eräässä toisessa parturi-kampaamossa tuolia, ja miehelläni on ollut grilli täällä Kuokkalassa. Olemme säästäneet rahaa tätä varten vuosia, sanoo Mehri.

Kiivas kilpailu lähiön asiakkaista

Suomalaisissa lähiöissä palvelut karkaavat asukkaiden harmiksi yhä useammin kauemmas ja kauemmas, mutta Mehrinin ja Qeyamin aloilla kilpailu voi olla kovaakin.

Pariskunta halusi kuitenkin avata yhteisen yrityksen kotikulmilleen. Kilpailua he eivät pelkää, vaikka 17 000 asukkaan Kuokkalassa on jo ennestään kolme pizzeriaa ja kahdeksan parturi-kampaamoa.

– Olemme asuneet pitkään Kuokkalassa ja viihtyneet täällä hyvin, tämä on tuttu paikka. Pärjäämme kilpailussa, koska meillä pitkä kokemus ja täällä on paljon asiakkaita. Jos asiakas on tyytyväinen, kun hän lähtee, hän tulee takaisin, Mehri sanoo.

Aiemmin samalla liikepaikalla Kuokkalan keskuksessa on toiminut muun muassa kreikkalainen ravintola. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Myös Qeyam luottaa pariskunnan ammattitaitoon.

– Olen ollut yli 30 vuotta yrittäjänä. Minulla on ollut aikaisemmin myös pizza-buffet Jyväskylän keskustassa. Jos ruoka ja palvelu ovat hyviä, kaikki menee hyvin. Jos ruoka on huonoa ja asiakas ei ole tyytyväinen, silloin ei mene hyvin.

Suomessa hyvä yrittää

Pariskunta on kotoisin Afganistanista. He ovat asuneet Iranissa pakolaisina ennen Suomeen tuloa. Suomessa Qeyam on asunut 22 vuotta ja Mehri 18 vuotta. Heidän molemmat poikansa ovat syntyneet täällä.

Daria äidinkielenään puhuvan pariskunnan on pitänyt opetella suomen kielen lisäksi latinalaiset aakkoset.

– Minulla oli kenkäkauppa Iranissa. Suomessa yrittäminen on helpompaa, koska täällä on kirjanpitäjä. Ainoastaan suomen kielen oppiminen on ollut vähän vaikeaa, kertoo Qeyam.

Yrittäjäperhe on viihtynyt hyvin Suomessa. Heidän poikansa pärjäävät koulussa ja heillä on urheiluharrastuksia. Nuorempi poika Meisam Qeyam on lahjakas pesäpalloilija. Kuva: Titta Puurunen / Yle

Yrittäjäpariskunnalle ei ole herunut tukea tai apua.

– Haimme starttirahaa, mutta sitä ei myönnetty meille, koska Jyväskylässä on jo niin paljon ravintoloita ja parturi-kampaamoja. Jos olisimme perustaneet yrityksen maaseudulle, olisimme saaneet siihen starttirahaa, sanoo Mehri.

Mehri unelmoi useammasta parturi-kampaamosta ja ravintolasta ympäri Suomea. Qeyam on tyytyväinen, jos uusi yritys saadaan pyörimään onnistuneesti.

